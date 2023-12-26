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Кварацхелия — лучший дриблёр группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

вчера, 18:44

Пресс-служба УЕФА опубликовала список лучших дриблёров группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона.

Возглавил рейтинг полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, который сделал 46 успешных обводок. На втором месте нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (44), а замкнул тройку форвард Рафаэл Леау из «Милана» (36).

Также в топ-10 вошли:

Мохамед Ачури («Копенгаген», 32)

Андер Барренетчеа («Реал Сосьедад», 30)

Лерой Сане («Бавария», 27)

Жоау Канселу («Барселона», 26)

Жереми Доку («Манчестер Сити», 26)

Габриэл Мартинелли («Арсенал», 26)

Усман Дембеле (ПСЖ, 25).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:09
Привет, Володя!
Обязательно сменю пластинку, как только куплю новую! Жаль выбрасывать. Я люблю, всё антикварное, ты же знаешь...
😂😂😂😂😂😂😂🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:09
Виктор, привет! Вот что пишет пресса: "На 32-й минуте первого тайма игрок «Ромы» Бриану Кристанте то ли сбил, то ли зацепил Хвичу Кварацхелию. Тот упал, судья выписал горчичник. Вроде бы игровой эпизод, сколько таких бывает. Но это мнение не разделил тренер «Ромы» Жозе Моуринью. И не выбирая слов обрушился с гневной тирадой на грузинского футболиста, который был неподалёку. Тот за словом в карман не полез и ответил.
Но несколько секунд гнева прошли, Моуринью остыл, Хвича тоже быстро взял себя в руки, и они обнялись, показывая, что между ними нет конфликта. Ну поругались слегка, с кем не бывает." Ну и что ты из мухи делаешь слона? То, что ты не любишь Хвичу и необъективен к нему уже весь Соккер знает. Пора сменить пластинку.
112910415
112910415
сегодня в 07:48
обводки - дело хорошее !
а вот с эффективностью проблемы у него ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:10
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:58
    Думаю, авторы имели в виду именно обводку и не стали обращать внимания на точность формулировки.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 23:08, ред.
    Тут у Маркта надо бы уточнить одну немаловажную деталь, друзья.
    Хвича лучший по Дриблингу или всё же по Обводке ?
    Люди сведущие и играющие в бытность сами в футбол понимают, что это разные по значимости и содержанию вещи. Обводка - элемент на вес золота, потому как её результатом является факт обыгрыша визави и оставление его ЗА СВОЕЙ СПИНОЙ! Дриблинг же - второстепенный элемент, дающий лишь временную свободу от опекуна, который всё равно рано или поздно настигает тебя.
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:00
    С удовольствием отвечу. Я не терплю нескромных людей. А его недавняя, омерзительная выходка с Мауром- обозлила меня еще больше. Еще раз говорю- он самый обычный. В Италии любят техничных футболистов, коим, безусловно является грузин. Южанам всегда нравились футболисты такого плана. Ну и ладно, нравятся, хорошо. Но, когда человек, еще не ставший полноценным футболистом и гражданином, заявляет, что он привыкает к сравнению с Марадоной, вот тут то, появляются вопросы...

    Я видел настоящую Серию А, со всеми ГЕНИЯМИ игравшими тогда в итальянском футболе!!! Я видел Великих Липпи и Анчелотти!!! У меня есть возможность сравнивать. И конечно, после тех ЗВЕЗД, смотреть на Хвичу- не доставляет большого удовольствия... Если человека, возвели в ранг гения футбола, только за то, что он хороший дриблер, то в этом случае у меня появляются вопросы. Я видел настоящих грузинских дриблеров- Гуцаева, Дараселию и др!!! Это были Гении!!! А после них, Хвича, воспринимается мной, как самый обычный футболист, без всяких на него обид.

    И последнее. Я не припомню, чтобы кто-то, из действительно выдающихся футболистов, вел себя так, как недавно Хвича с Мауром. Ни Шева, ни Дель Пьеро, ни Недвед, никто не позволял себе подобных вольностей. Так это были люди, уже достигшие высот в футболе!!! А Хвича, который непонятно за что получил лучшего игрока сезона, уже ведет себя некрасиво и заносчиво. Это и порождает к нему чувство антипатии, и неуважения...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Ну нельзя же так....
    Денно и нощно гнобить парня только за то что кто то назвал его Марадоной....

    Неплохой игрок...был бы так плох как вы всегда говорите то не играл бы в Наполи и не вызывал бы интерес у других топов....
    Ну даже если и были розданы ему авансы чуть более чем заслуживал так что в этом плохого...???
    Хороший игрок...один из лидеров команды...
    К своим 22-ум имеет уже титул в топ-5.... ценник в 80 млн евро....ну и как видим первое место по обводкам в ЛЧ....
    Думаю уже это перекрывает весь ваш негатив в его сторону....
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 21:15
    Квара нормальный дриблёр, только если в прошлом сезоне это давало результат, в виде голов и передач, то в этом, почти ни к чему не приводит. Что то менять ему надо.
    Capral
    Capral
    вчера в 20:51
    Nazi.
    Ваш совет абсолютно по делу, если бы- не одно НО. Месси и Рон заслужили быть идолами, и своей игрой, и годами верности, и преданности футболу. Тут всё понятно. Но вот, с какого перепугу, этот человек, так часто мелькает перед глазами, кто он такой?! Я всегда знал, что в Грузии, Уважение к старым людям- Святое дело!!! Но случай с Мауром, мне дал пищу для размышлений и заставил меня по иному посмотреть на происходящее... Я много раз был на Кавказе, видел, с каким Уважением, там относятся к возрасту. Но Хвичка, явно переоценил свою мнимую "популярность"! Кстате, что-то, давно, его никто не называл "Марадоной"...
    Nazi
    Nazi
    вчера в 20:24
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 20:19, ред.
      По методу Почеттино ) Чтобы быть великим тренером необязательно выигрывать трофеи ) Чтобы быть великим футболистом необязательно брать ЗМ (это про Мбаппе) главное обыгрывать соперников ) Обводки это конечно показатель футболиста, но наверное результативность связана с игрой команды и с философией тренера. Вот у Тен Хага Хейлунд не может забить в АПЛ.
      Capral
      Capral
      вчера в 20:10
      А разве только в игре с Реалом? Когда уже закончится, этот глупейший миф о его незаурядности? А его последняя выходка с Мауром- ему выйдет боком. За свою кичливость и надменность- он ответит и будет наказан. Всё-таки, я в нем не ошибся...
      xwu372ugabrp
      xwu372ugabrp ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 19:59
      Его с прожекторами найти на поле не могли в игре с Реалом. Я тут про Грузина..
      ssspartak
      ssspartak
      вчера в 19:36
      Хвича в этом элементе игры действительно хорошо, а так в целом, можно каждому игроку рекорды придумать. Кто то больше всех прыгнет за игру, подкат сделает и т.д.
      Capral
      Capral
      вчера в 19:20
      Я вот не припомню, чтобы, кто-то, привел статистику мячей забитых головой в ЛЧ. Я думаю- это было бы интереснее, чем подсчитывать, сколько раз, грузин переступил через мяч стоя на одном месте...
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 19:15
      Рекорды не придумывают - это просто запись данных, фиксирование показателей, оценка скиллов по статистике, пересказ событий в цифрах, анализ чьи успехи в этом больше
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 19:15
      У меня вопрос, какое значение имеет этот показатель, если все знают, что Сане - один из самых жадных игроков в мире, и половину времени, пока мяч не потеряет, никому его не отдаёт, и только в бессмысленные обводки лезет?

      Это не соотношение обводок и пользы, а просто пришитый к потолку непонятный показатель.

      Или по многоуважаемому Хвиче, эксперты по статистике заметили его 46 обводок, а болельщики вот тщетно пытались найти его на поле в обоих матчах с "Реалом", в первом он причём вообще кроме 20 минут второго тайма исключительно спал.

      Могу напомнить, что один из самых известных зафейливших карьеру игроков Рикардо Кварежма, финтивший лучше Роналду, только это на поле и делал, поэтому он ни одному топ-клубу и оказался не нужен)
      протон
      протон
      вчера в 19:11
      Эффективность прям зашкаливает)
      1.Хвича - 0 голов
      2.Мбапе - 3 гола (2 из них это пенальти)
      3.Леау - 1 гол.
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 19:09
      Кто придумывает эти рекорды
      Capral
      Capral
      вчера в 19:05
      Ну и- кому это надо, и что это дает? Чисто- ради самопиара. Всё это, имеет значениe, если приносит пользу команде. В данном случае- только ради самолюбования...
      sova147
      sova147
      вчера в 19:00
      Поздравляем! высокая оценка!!!!
      Митя Митин
      Митя Митин
      вчера в 18:56
      Самого Мбаппе обошел,это дорогого стоит!
      Гость
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