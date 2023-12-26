Кварацхелия — лучший дриблёр группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

Пресс-служба УЕФА опубликовала список лучших дриблёров группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона.
Возглавил рейтинг полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, который сделал 46 успешных обводок. На втором месте нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (44), а замкнул тройку форвард Рафаэл Леау из «Милана» (36).
Также в топ-10 вошли:
Мохамед Ачури («Копенгаген», 32)
Андер Барренетчеа («Реал Сосьедад», 30)
Лерой Сане («Бавария», 27)
Жоау Канселу («Барселона», 26)
Жереми Доку («Манчестер Сити», 26)
Габриэл Мартинелли («Арсенал», 26)
Усман Дембеле (ПСЖ, 25).
Я видел настоящую Серию А, со всеми ГЕНИЯМИ игравшими тогда в итальянском футболе!!! Я видел Великих Липпи и Анчелотти!!! У меня есть возможность сравнивать. И конечно, после тех ЗВЕЗД, смотреть на Хвичу- не доставляет большого удовольствия... Если человека, возвели в ранг гения футбола, только за то, что он хороший дриблер, то в этом случае у меня появляются вопросы. Я видел настоящих грузинских дриблеров- Гуцаева, Дараселию и др!!! Это были Гении!!! А после них, Хвича, воспринимается мной, как самый обычный футболист, без всяких на него обид.
И последнее. Я не припомню, чтобы кто-то, из действительно выдающихся футболистов, вел себя так, как недавно Хвича с Мауром. Ни Шева, ни Дель Пьеро, ни Недвед, никто не позволял себе подобных вольностей. Так это были люди, уже достигшие высот в футболе!!! А Хвича, который непонятно за что получил лучшего игрока сезона, уже ведет себя некрасиво и заносчиво. Это и порождает к нему чувство антипатии, и неуважения...
Я видел настоящую Серию А, со всеми ГЕНИЯМИ игравшими тогда в итальянском футболе!!! Я видел Великих Липпи и Анчелотти!!! У меня есть возможность сравнивать. И конечно, после тех ЗВЕЗД, смотреть на Хвичу- не доставляет большого удовольствия... Если человека, возвели в ранг гения футбола, только за то, что он хороший дриблер, то в этом случае у меня появляются вопросы. Я видел настоящих грузинских дриблеров- Гуцаева, Дараселию и др!!! Это были Гении!!! А после них, Хвича, воспринимается мной, как самый обычный футболист, без всяких на него обид.
И последнее. Я не припомню, чтобы кто-то, из действительно выдающихся футболистов, вел себя так, как недавно Хвича с Мауром. Ни Шева, ни Дель Пьеро, ни Недвед, никто не позволял себе подобных вольностей. Так это были люди, уже достигшие высот в футболе!!! А Хвича, который непонятно за что получил лучшего игрока сезона, уже ведет себя некрасиво и заносчиво. Это и порождает к нему чувство антипатии, и неуважения...
Хвича лучший по Дриблингу или всё же по Обводке ?
Люди сведущие и играющие в бытность сами в футбол понимают, что это разные по значимости и содержанию вещи. Обводка - элемент на вес золота, потому как её результатом является факт обыгрыша визави и оставление его ЗА СВОЕЙ СПИНОЙ! Дриблинг же - второстепенный элемент, дающий лишь временную свободу от опекуна, который всё равно рано или поздно настигает тебя.
Хвича лучший по Дриблингу или всё же по Обводке ?
Люди сведущие и играющие в бытность сами в футбол понимают, что это разные по значимости и содержанию вещи. Обводка - элемент на вес золота, потому как её результатом является факт обыгрыша визави и оставление его ЗА СВОЕЙ СПИНОЙ! Дриблинг же - второстепенный элемент, дающий лишь временную свободу от опекуна, который всё равно рано или поздно настигает тебя.