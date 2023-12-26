Кварацхелия — лучший дриблёр группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

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вчера, 18:44

Пресс-служба УЕФА опубликовала список лучших дриблёров группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона.

Возглавил рейтинг полузащитник «Наполи» , который сделал 46 успешных обводок. На втором месте нападающий ПСЖ (44), а замкнул тройку форвард из «Милана» (36).

Также в топ-10 вошли:

Мохамед Ачури («Копенгаген», 32)

Андер Барренетчеа («Реал Сосьедад», 30)

Лерой Сане («Бавария», 27)

Жоау Канселу («Барселона», 26)

Жереми Доку («Манчестер Сити», 26)

Габриэл Мартинелли («Арсенал», 26)