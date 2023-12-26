Шесть россиян вошли в список «будущих чемпионов» по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список из 270 «будущих чемпионов, за которыми стоит внимательно следить».
Игроки разделены на 9 позиций: вратари, центральные, левые и правые защитники, опорные, атакующие полузащитники, левые, правые и центральные нападающие.
В списке представлены футболисты, родившиеся в 2003 году и позже, оценка игры производилась за последний год (до 11 декабря 2023-го). В рейтинг вошли Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Сергей Пиняев («Локомотив»).
Мелехин - 11
Лангович - 23
Михайлов - 19
Захарян - 9
Салтыков - 10
Пиняев 7
Понаблюдать конечно стоит, но насчет "будущих чемпионов" даже язвить не хочется
Мелехин - 11
Лангович - 23
Михайлов - 19
Захарян - 9
Салтыков - 10
Пиняев 7
Понаблюдать конечно стоит, но насчет "будущих чемпионов" даже язвить не хочется
Откуда CIES знает кого купит Зенит ???
Откуда CIES знает кого купит Зенит ???
А если в Европе то будет круто
А если в Европе то будет круто