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Шесть россиян вошли в список «будущих чемпионов» по версии CIES

вчера, 19:38

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список из 270 «будущих чемпионов, за которыми стоит внимательно следить».

Игроки разделены на 9 позиций: вратари, центральные, левые и правые защитники, опорные, атакующие полузащитники, левые, правые и центральные нападающие.

В списке представлены футболисты, родившиеся в 2003 году и позже, оценка игры производилась за последний год (до 11 декабря 2023-го). В рейтинг вошли Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Сергей Пиняев («Локомотив»).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:30
большие они оптимисты, составители этого списка !
s3pjqtqgcj5d
s3pjqtqgcj5d
сегодня в 00:54
Если по местам на своих позициях, то:
Мелехин - 11
Лангович - 23
Михайлов - 19
Захарян - 9
Салтыков - 10
Пиняев 7
Понаблюдать конечно стоит, но насчет "будущих чемпионов" даже язвить не хочется
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:27
«Будущих чемпионов»..???

Откуда CIES знает кого купит Зенит ???
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:53
Кто-нибудь да выстрелит
А если в Европе то будет круто
Интерес
Интерес
вчера в 20:22
Подрастут-пропадут,не они первые.Деньги всех ровняют.
Glosser
Glosser
вчера в 20:20
Один будущий чемпион уже под колпаком у Дзюбы, а это к хорошему не приведет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:51
Один будущий чемпион уже превратился из будущего игрока МЮ в весьма среднего игрока РПЛ тем временем.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:48
перспективные ребятишки у нас
Гость
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