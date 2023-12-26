Шесть россиян вошли в список «будущих чемпионов» по версии CIES

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вчера, 19:38

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) составил список из 270 «будущих чемпионов, за которыми стоит внимательно следить».

Игроки разделены на 9 позиций: вратари, центральные, левые и правые защитники, опорные, атакующие полузащитники, левые, правые и центральные нападающие.

В списке представлены футболисты, родившиеся в 2003 году и позже, оценка игры производилась за последний год (до 11 декабря 2023-го). В рейтинг вошли , (оба — «Ростов»), («Реал Сосьедад»), («Оренбург»), («Крылья Советов»), («Локомотив»).