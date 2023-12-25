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Россия закончила год на 29-м месте в клубном рейтинге УЕФА

сегодня, 13:31

УЕФА обновил клубный рейтинг ассоциаций.

1. Англия.

2. Испания.

3. Италия.

4. Германия.

5. Франция.

6. Нидерланды.

7. Португалия.

8. Бельгия.

9. Турция.

10. Шотландия.

...

29. Россия.

При подсчёте клубного рейтинга ассоциации учитываются результаты всех клубов страны. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон.

Также в УЕФА обновили клубный рейтинг.

1. «Манчестер Сити».

2. «Бавария».

3. «Реал».

4. «Пари Сен-Жермен».

5. «Ливерпуль».

6. «Интер».

7. «РБ Лейпциг».

8. «Челси».

9. «Манчестер Юнайтед».

10. «Рома».

...

78. «Зенит».

104. «Локомотив».

107 «Спартак».

109. «Краснодар».

Клубные коэффициенты считаются на основании результатов клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов. Рейтинг определяет посев клубов при жеребьёвке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Напомним, российские команды не проводят официальных международных матчей с февраля 2022 года.

Ранее ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг сборных.

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Перевод с uefa.com Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 15:25
из-за Головина в сотню входим
спасибо!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:14
И за этот рейтинг платим немаленький взнос... Сколько ждунов кормится...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:12
Абсурдный и идиотский рейтинг. Ну кто составлял, такой и рейтинг, что уж теперь...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:54
Какие же ..... Выгнали нас из всех международных соревнований, но зато рейтинги какие-то плетут...А нас РАТЬ!
lotsman
lotsman
сегодня в 13:53
Надо же, на 29. Это хорошо. Вот если бы на 30, было бы плохо, а на 29, это хорошо.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:35
Еще не совсем опустили, но через пару лет может сказаться отсутствие игр в Кубках.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:35
как-то плевать на этот рейтинг сейчас...
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