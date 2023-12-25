Россия закончила год на 29-м месте в клубном рейтинге УЕФА

1703500282

сегодня, 13:31

УЕФА обновил клубный рейтинг ассоциаций.

1. Англия.

2. Испания.

3. Италия.

4. Германия.

5. Франция.

6. Нидерланды.

7. Португалия.

8. Бельгия.

9. Турция.

10. Шотландия.

...

29. Россия.

При подсчёте клубного рейтинга ассоциации учитываются результаты всех клубов страны. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон.

Также в УЕФА обновили клубный рейтинг.

1. «Манчестер Сити».

2. «Бавария».

3. «Реал».

4. «Пари Сен-Жермен».

5. «Ливерпуль».

6. «Интер».

7. «РБ Лейпциг».

8. «Челси».

9. «Манчестер Юнайтед».

10. «Рома».

...

78. «Зенит».

104. «Локомотив».

107 «Спартак».

109. «Краснодар».

Клубные коэффициенты считаются на основании результатов клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов. Рейтинг определяет посев клубов при жеребьёвке в соревнованиях под эгидой УЕФА .

Напомним, российские команды не проводят официальных международных матчей с февраля 2022 года.