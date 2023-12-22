Молодёжь Серии А обходит Тюрама и Мартинеса в топе самых ценных. Алмазы Италии у «Болоньи» и «Фрозиноне»

1703249499

вчера, 15:51

В антитопе – игроки «Наполи» и Влахович.

Коррекция для неаполитанского костяка

Понятное дело, что на победных рельсах чемпионского «Наполи» пользу для себя нашли и лидеры коллектива. Когда сказка касается команды с молодыми лидерами, их оценочная трансферная стоимость растёт как на дрожжах. Так Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия, Мин-Джэ Ким стали главным очарованием минувшего сезона.

Но это стихийный рост – и так же стихийно их ценники теперь стремятся вниз (корейского центрбека не трогаем – он уже играет в «Баварии»). Коррекция коснулась всех, кого можно назвать лидером действующего чемпиона Италии.

Виктор Осимхен подешевел сразу на 10 миллионов евро. Форвард стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата. В этом забивает не так часто. Марку качества держит – 7 мячей всё же забил. Но, помимо этого, выбывал из-за травмы, ввязался в конфликт с клубной пресс-службой из-за неудачного мема. Плюс небольшие безголевые серии.

Кварацхелия потерял в стоимости лишь 5 миллионов, хотя его стагнация в разы очевиднее, чем происходящее с Осимхеном. Спаллетти выстраивал игру под скорость и обводки грузинского вингера на левом фланге, а Руди Гарсия сделал ставку на атлетизм в атаке. Хвича в итоге забил только в сентябре (безголевая серия – в полгода). После этого дела с результативностью выправились, сейчас у исполнителя 5 голов и 3 результативные передачи, но подобные спады не должны проходить бесследно.

Кроме них в антитопе – вся центральная ось «Наполи»: Лоботка, Ангисса и Зелиньски. Центрхваы не нашли себя в футболе Гарсии и только привыкают к Маццарри.

Влахович продолжает падение

У серба вообще ужасный период карьеры в «Ювентусе». Есть моменты просветления – но они незаметны на фоне общей стагнации. В начале сезона Душан нащупал нить взаимодействия с Федерико Кьеза. Хватило даже на 4 мяча в первых 4 турах чемпионата.

Только за этим последовала микротравма и засуха с одним голом в последних 8 играх Серии А. Да, забил «Интеру» — и этот мяч принёс «старой синьоре» ничью. Да, исполнителя поддержал главный тренер:

Влахович, думаю, провел лучший матч после перехода в «Ювентус». Он некоторое время не забивал, но всегда усердно трудился. И давайте не забывать, что ему всего 23 года.

Но такие проблемы у сербского нападающего не первый год. В прошлом розыгрыше Серии А – только 10 мячей в 27 играх. Ещё раньше – 7 голов за 15 матчей в чемпионате-21/22. Лучшие сезоны Влаховича остались в «Фиорентине», спад он преодолеть не в состоянии, а туринцы даже задумывались над его обменом в «Челси». На этом фоне -7 миллионов евро трансферной стоимости – ещё слишком мягко.

Тюрам прокачал Мартинеса не только на поле

Эта пара сверкала ярче всех даже в момент, когда огненный отрезок выдавали Кьеза и Влахович.

«Интер» отлично поработал на трансферном рынке летом. В поиске новичков ориентировались на аренды и свободных агентов, смогли подписать контракт с Маркусом. Французский нападающий и в «Боруссии» Мёнхенгладбах был неплох.

А в миланском клубе попал в идеальное распределение ролей с лидером «нерадзурри» Лаутаро Мартинесом. Аргентинец – топ-завершитель, отлично действует в чужой штрафной. Маркус же отлично подходил на роль плеймейкера

В спортивной плоскости это вылилось в лидерство аргентинского страйкера в топе бомбардиров. 15 голов – в 5 из них ассистировал Тюрам. Для Маркуса – в 7 голов и 9 ассистов за 16 игр чемпионата.

Если же говорить о плоскости финансовой – ценник подскочил на обоих. Маркус Тюрам подорожал на 15 миллионов евро и теперь котируется на уровне 55 млн. А за Мартинеса «Интер» может требовать уже 110 млн евро – его котировки подскочили на 10 млн.

Много ноунеймов в топе

За исключением нескольких знакомых имён в топе по приросту трансферной стоимости – сплошь молодёжь. Например, стабильно в «Аталанте» растёт центрбек Эдерсон, 25-летний вингер Кристиан Пулишич отлично вписался в построения «Милана» — контракт подписали минувшим летом. Вместе с Тюрамом и Мартинесом – защитник «Юве» Бремер. Но среди опытных это всё, дальше – молодые таланты.

Так, впервые за основу «Ювентуса» в чемпионате сыграл 18-летний Кенан Йылдыз. Турецкий форвард может вообще пробиться в стартовую обойму – Кьеза и Влахович нестабильны, а на поиски нападающего туринцы могут отказаться тратиться. К слову, +9 млн и общий ценник в 10 млн евро – скорее аванс.

Так же стремительно набирают в итальянском футболе вес центральные защитники Раду Драгушин (+10 млн евро) и Рикардо Калафьори (+8 млн евро). Обоим уже 21 год. Румынский футболист прошёл систему «Ювентуса», а после аренд в «Сампдорию» и «Салернитану» осел в «Дженоа». Коллектив заплатил за Раду 5,5 миллиона евро – и теперь это игрок старта, за которого «красно-синие» вправе потребовать не меньше 20 миллионов. У Рикардо похожий путь – выпускник академии «Ромы» делал первые шаги в «Дженоа» и «Базеле», а «Болонье» достался за 4 млн евро. Теперь стал дороже более чем в 3 раза.

А на вершине – 22-летние алмазы из Аргентины и Нидерландов: Матиас Суле и Джошуа Зиркзее. Первого воспитал «Ювентус» и отдал на правах аренды в «Фрозиноне». И в составе выходца из Серии B он неожиданно выстрелил! Коллектив держится подальше от зоны вылета благодаря бомбардирским способностям молодого аргентинца – он отметился уже шестью мячами, причём несколько из них позволяли команде набрать ценные очки (ничья с «Фиорентиной», победа над «Вероной»).

Джошуа «Болонья» выкупила у «Баварии» — в Мюнхене хотели найти опытного форварда, через год после продажи голландца получили Харри Кейна. Но Зиркзее не в обиде – такой жребий открыл ему дорогу в топ Серии А. После адаптации в минувшем сезоне форвард стал забивать намного чаще и уже сейчас имеет в активе 7 голов. Кстати, тоже вытаскивал очки для своей команды – и она теперь идёт в топ-5!

Если они сохранят набранный темп, уже летом получат множество предложений – а «Болонья» сможет разжиться 30 млн евро. «Юве» же талантливого аргентинца вряд ли отпустит.