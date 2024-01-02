Президент ПСЖ прятался от полиции в самолёте в день презентации Энрике

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вчера, 22:54

Президент ПСЖ 5 июля 2023 года прятался от полиции в своём самолёте в день презентации нового главного тренера команды Луиса Энрике.

По информации Onze Mondial со ссылкой на Mediapart, во время визита главы клуба во Францию его ожидали сотрудники полиции, чтобы допросить по делу лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана. Кроме того, влиятельные люди из Катара открыто угрожали правоохранительным органам, напрямую связавшись с министрами Катрин Колонной и Жеральдом Дарманеном.

Однако французское издание L'Equipe со ссылкой на Mediapart в июле сообщало, что в квартире руководителя «Пари Сен-Жермен» в тот же день прошёл обыск без его присутствия, на что Аль-Хелаифи дал разрешение.

В прошлом году сообщалось, что Аль-Хелаифи подозревают в похищении и пытках человека. Отмечалось, что Тайеб бен Абдеррахман в 2020 году шесть месяцев провёл под стражей, а в ноябре того года получил разрешение на выезд из Катара после подписания протокола о неразглашении некой информации, относящейся к президенту парижского клуба.