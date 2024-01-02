Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Президент ПСЖ прятался от полиции в самолёте в день презентации Энрике

вчера, 22:54

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи 5 июля 2023 года прятался от полиции в своём самолёте в день презентации нового главного тренера команды Луиса Энрике.

По информации Onze Mondial со ссылкой на Mediapart, во время визита главы клуба во Францию его ожидали сотрудники полиции, чтобы допросить по делу лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана. Кроме того, влиятельные люди из Катара открыто угрожали правоохранительным органам, напрямую связавшись с министрами Катрин Колонной и Жеральдом Дарманеном.

Однако французское издание L'Equipe со ссылкой на Mediapart в июле сообщало, что в квартире руководителя «Пари Сен-Жермен» в тот же день прошёл обыск без его присутствия, на что Аль-Хелаифи дал разрешение.

В прошлом году сообщалось, что Аль-Хелаифи подозревают в похищении и пытках человека. Отмечалось, что Тайеб бен Абдеррахман в 2020 году шесть месяцев провёл под стражей, а в ноябре того года получил разрешение на выезд из Катара после подписания протокола о неразглашении некой информации, относящейся к президенту парижского клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игроки «Арсенала» набросились друг на друга во время матча против «Фулхэма»
01 января
В Сети усомнились в возрасте 17-летнего игрока сборной Камеруна
30 декабря 2023 Фото
СлухиСмолов и Канделаки отклонили приглашение на вечеринку Ивлеевой
28 декабря 2023
Бывшего игрока «Интера» Гуарина не пустили в его собственный дом
25 декабря 2023
СлухиУЕФА вынесет решение о возможном отстранении «Барселоны» от ЛЧ в феврале
24 декабря 2023
Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили потасовку после финала клубного ЧМ
22 декабря 2023 Фото
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:48
Так "прятался", что даже на Соккере об этом знают..., в отличии от полиции.))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:35
"Аль-Хелаифи подозревают в похищении и пытках человека."

Тем временем ПСЖ выходит в плей-офф из-за левого пенальти, получает самый легкий жребий) Может, и тут некоторые параллели проведут)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 