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УЕФА вынесет решение о возможном отстранении «Барселоны» от ЛЧ в феврале

сегодня, 08:58

«Барселона», а также ещё 9 европейских клубов, включая ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Милан», находятся под следствием за несоблюдение финансовых правил УЕФА.

Вчера в каталонском клубе заявили, что ничего не знают о возможном исключении из Лиги чемпионов на несколько лет, начиная с сезона 2024/25, о чем сообщалось ранее.

По информации источника, дело, касающееся «Барселоны», а также других команд, будет рассмотрено в феврале следующего года.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:05, ред.
Вынесено решение Европейского суда.
Барселона и Реал основали Суперлигу, и их исключение из ЛЧ - повод повторного иска к УЕФА, ибо как действующие члены организации они нихрена не нарушили.
Что до остальных... К СуперЛ стопудово присоединятся топы СериАла (Наполи, Юве..., позднее и миланские тимы), потому как итальянский футбол, на фоне других евролиг, бедствует и терять им по сути, нечего.
Англичане ещё сезон покочевряжатся, и тоже никуда не денутся, ибо кормить в ЛЧ Сарай, Шерифы и Ференцвароши - удовольствие такое. Ну и самые инертные - немцы, тоже подтянутся...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 11:54
Вот эти европейские плиойки, будут рассказывать Россиянам за демократию
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 11:49
Уефа решили ударить по слабому звену , знают что ничего сделать Реалу не могут аот и докопались до Барсы. А Барсу и их болелов поздравляю, ваша корупция довела вас до того что впми ьеперь как хотят так и вертят
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:47
Конечно силенок маловато, Реал уже три раза их в суде нагнул и если понадобиться еще раз нагнет. Сила в правде, против Реала ничего нет, вот и бессильны перед ними
Indzaghi
Indzaghi ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:40
Видать ,нет причин докопаться до Реала .
Байкал-38.
Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 11:39
Как нельзя? То есть все регламенты и своды правил не для грандов, а только простых клубов?
И ваша реакция меня если честно удивляет, а ну да, они же соратники Реала по суперлиге...
А вообще, что Барсе переживать то? Им же ЛЧ не нужна у них есть суперлига, пусть там и играют с Реалом.
Или всё таки суперлига это туфта полная и в неё даже Реал и Барса не верит?
Ну вы уж определитесь, нужна Барсе и Реалу ЛЧ или нет?
На двух стульях усидеть не получится.
Я лично хочу увидеть реальное отстранения Барсы и тогда мы уже в следующем году увидем всю правду о суперлиге... Точнее как будут умолять, что бы их вернули.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 11:34
очередное бла бла бла
амурец
амурец
сегодня в 11:14, ред.
Да ну, исключать из ЛЧ Барселону да впрочем как и какой либо известный клуб нельзя
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:04, ред.
Да никого не отстранят. УЕФА это не выгодно. Им выгодно, чтобы эти клубы заплатили штрафы…УЕФА же «бедствует»
Elliada
Elliada
сегодня в 10:48
Юве и Барселону кусают за Суперлигу. А Реал нет. Силенок маловато или Перес всё купил?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:13
На самом деле уже давно заметно, что состязательность клубов в турнирах напрямую связана с их финансовыми успехами. Кого то продали дорого, кого то купили дешевле чем надо или бесплатно, урвали контракт успешный и т.д. Сейчас футбол это бизнес.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:47
да все это театр. не кого не отстранят и слегка пожурят
lotsman
lotsman
сегодня в 09:37
УЕФА хочет развалить ЛЧ.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:04
До февраля ещё далеко - многое может изменится, будем надеяться, что здравый смысл возобладает и этого не произойдет.
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