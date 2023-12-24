УЕФА вынесет решение о возможном отстранении «Барселоны» от ЛЧ в феврале

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сегодня, 08:58

«Барселона», а также ещё 9 европейских клубов, включая ПСЖ , «Манчестер Сити» и «Милан», находятся под следствием за несоблюдение финансовых правил УЕФА .

Вчера в каталонском клубе заявили, что ничего не знают о возможном исключении из Лиги чемпионов на несколько лет, начиная с сезона 2024/25, о чем сообщалось ранее.

По информации источника, дело, касающееся «Барселоны», а также других команд, будет рассмотрено в феврале следующего года.