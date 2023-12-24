УЕФА вынесет решение о возможном отстранении «Барселоны» от ЛЧ в феврале

«Барселона», а также ещё 9 европейских клубов, включая ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Милан», находятся под следствием за несоблюдение финансовых правил УЕФА.
Вчера в каталонском клубе заявили, что ничего не знают о возможном исключении из Лиги чемпионов на несколько лет, начиная с сезона 2024/25, о чем сообщалось ранее.
По информации источника, дело, касающееся «Барселоны», а также других команд, будет рассмотрено в феврале следующего года.
И ваша реакция меня если честно удивляет, а ну да, они же соратники Реала по суперлиге...
А вообще, что Барсе переживать то? Им же ЛЧ не нужна у них есть суперлига, пусть там и играют с Реалом.
Или всё таки суперлига это туфта полная и в неё даже Реал и Барса не верит?
Ну вы уж определитесь, нужна Барсе и Реалу ЛЧ или нет?
На двух стульях усидеть не получится.
Я лично хочу увидеть реальное отстранения Барсы и тогда мы уже в следующем году увидем всю правду о суперлиге... Точнее как будут умолять, что бы их вернули.
И ваша реакция меня если честно удивляет, а ну да, они же соратники Реала по суперлиге...
А вообще, что Барсе переживать то? Им же ЛЧ не нужна у них есть суперлига, пусть там и играют с Реалом.
Или всё таки суперлига это туфта полная и в неё даже Реал и Барса не верит?
Ну вы уж определитесь, нужна Барсе и Реалу ЛЧ или нет?
На двух стульях усидеть не получится.
Я лично хочу увидеть реальное отстранения Барсы и тогда мы уже в следующем году увидем всю правду о суперлиге... Точнее как будут умолять, что бы их вернули.