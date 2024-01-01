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Игроки «Арсенала» набросились друг на друга во время матча против «Фулхэма»

вчера, 11:19
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Игроки «Арсенала» Деклан Райс и Габриэль Магальяэс поругались во время матча против «Фулхэма», который завершился поражением «канониров» 1:2.

Гневная перепалка между футболистами случилась за мгновение до того, как Бобби Рид забил победный мяч в ворота «Арсенала».

«Канониры» в матче против «Фулхэма» упустили шанс завершить 2023 год на 1-м месте в АПЛ. «Арсеналу» нужна была победа, чтобы обойти «Ливерпуль» и забраться на вершину таблицы.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:07
Команда проигрывает,нервы на пределе,получаются скандалы.
gdjw53fwueja
gdjw53fwueja
вчера в 17:06
Похоже не всё там в порядке с дисциплиной
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:35
Всё, Арсенал поплыл)
Nazi
Nazi
вчера в 13:00
Где доминация? :)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:43
Теперь ясно, что чемпионами им не стать, раз грызутся между собой.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:20, ред.
Да, в команде явно что-то не так, и Артете нужно срочно разобраться с этим.

Команда находится под огромным давлением и нервишки начинают шалить.

А по матчу, в моменте второго пропущенного мяча, как раз неудачно сыграли именно Райс и Габи Магальяешь, возможно как раз сказалась эта стычка.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:04
Не все у них там нормально - обвиняют друг друга...
sova147
sova147
вчера в 11:41
Таков итог просто нервы!!!
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