Игроки «Арсенала» набросились друг на друга во время матча против «Фулхэма»

Игроки «Арсенала» Деклан Райс и Габриэль Магальяэс поругались во время матча против «Фулхэма», который завершился поражением «канониров» 1:2.
Гневная перепалка между футболистами случилась за мгновение до того, как Бобби Рид забил победный мяч в ворота «Арсенала».
«Канониры» в матче против «Фулхэма» упустили шанс завершить 2023 год на 1-м месте в АПЛ. «Арсеналу» нужна была победа, чтобы обойти «Ливерпуль» и забраться на вершину таблицы.
Команда находится под огромным давлением и нервишки начинают шалить.
А по матчу, в моменте второго пропущенного мяча, как раз неудачно сыграли именно Райс и Габи Магальяешь, возможно как раз сказалась эта стычка.
Команда находится под огромным давлением и нервишки начинают шалить.
А по матчу, в моменте второго пропущенного мяча, как раз неудачно сыграли именно Райс и Габи Магальяешь, возможно как раз сказалась эта стычка.