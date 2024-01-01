Игроки «Арсенала» набросились друг на друга во время матча против «Фулхэма»

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вчера, 11:19

Игроки «Арсенала» и Габриэль Магальяэс поругались во время матча против «Фулхэма», который завершился поражением «канониров» 1:2.

Гневная перепалка между футболистами случилась за мгновение до того, как Бобби Рид забил победный мяч в ворота «Арсенала».