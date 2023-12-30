В Сети усомнились в возрасте 17-летнего игрока сборной Камеруна

В сборную Камеруна на Кубок африканских наций вызван 17-летний полузащитник «Виктории Юнайтед» Вильфрид Натан Дуала.
По данным местной федерации футбола, игрок родился в 2006 году, однако многие усомнились в правдивости этой информации. В Сети появились фотографии спортсмена, где он выглядит старше указанного возраста.
Турнир пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.
З.Ы. На втором фото у него зубов не хватает, хз, может в Камеруне это обычное дело?! Судите сами
З.Ы. На втором фото у него зубов не хватает, хз, может в Камеруне это обычное дело?! Судите сами
Сейчас есть технология определения возраста.
Сейчас есть технология определения возраста.