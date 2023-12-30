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В Сети усомнились в возрасте 17-летнего игрока сборной Камеруна

вчера, 11:59

В сборную Камеруна на Кубок африканских наций вызван 17-летний полузащитник «Виктории Юнайтед» Вильфрид Натан Дуала.

По данным местной федерации футбола, игрок родился в 2006 году, однако многие усомнились в правдивости этой информации. В Сети появились фотографии спортсмена, где он выглядит старше указанного возраста.

Турнир пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.

В Сети усомнились в возрасте 17-летнего игрока сборной Камеруна В Сети усомнились в возрасте 17-летнего игрока сборной Камеруна

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Камерун
Перевод с marca.com Фото: Аккаунт «Africa Facts Zone» в соцсети «X»
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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:13
Если б не было написано, что это игрок, я б подумал, что это тренер - ну вылитый Пеп в годы командования Барсой!

З.Ы. На втором фото у него зубов не хватает, хз, может в Камеруне это обычное дело?! Судите сами
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:28
На вид ему лет тридцать...
Сейчас есть технология определения возраста.
ОПС
ОПС
вчера в 12:17
Кто их разберет? Хотя вроде уже 21 век и паспорта то должны быть. Но... все может быть в африканских тропических лесах.
Гость
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