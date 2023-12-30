В Сети усомнились в возрасте 17-летнего игрока сборной Камеруна

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вчера, 11:59

В сборную Камеруна на Кубок африканских наций вызван 17-летний полузащитник «Виктории Юнайтед» Вильфрид Натан Дуала.

По данным местной федерации футбола, игрок родился в 2006 году, однако многие усомнились в правдивости этой информации. В Сети появились фотографии спортсмена, где он выглядит старше указанного возраста.

Турнир пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.