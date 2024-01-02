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В Турции опровергли причастность Эрдогана к отмене матча за Суперкубок

вчера, 19:30
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче29.12.2023 в 20:45 Матч перенесен

В Федерации футбола Турции заявили, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не имеет отношения к отмене матча за Суперкубок страны между «Галатасараем» и «Фенербахче», который должен был пройти в Эр-Рияде в конце декабря.

Ранее сообщалось, что игрокам клубов не разрешили выйти на поле в футболках с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и вывесить баннер с его девизом «Мир дома — мир во всём мире».

Все утверждения о том, что наш президент каким-либо образом был причастен к этому процессу, необоснованны.

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