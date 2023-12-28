Смолов и Канделаки отклонили приглашение на вечеринку Ивлеевой

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки отклонили приглашение на вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой.
Скандальное мероприятие состоялось в московском клубе «Мутабор» в конце декабря, его посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие знаменитости. Многие из участников в дальнейшем принесли извинения за участие в вечеринке, которая проходила под девизом «почти голый».
"Осторожность превыше всего -
Стража быта и жизни охрана,
Не суди выше лба своего,
Но и будь не глупее барана.
Лучше голову в плечи убрать,
Чем сложить её, сделав оплошность.
Осторожность превыше добра.
Осторожность !!!"
"Осторожность превыше всего -
Стража быта и жизни охрана,
Не суди выше лба своего,
Но и будь не глупее барана.
Лучше голову в плечи убрать,
Чем сложить её, сделав оплошность.
Осторожность превыше добра.
Осторожность !!!"