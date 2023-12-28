Смолов и Канделаки отклонили приглашение на вечеринку Ивлеевой

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вчера, 22:18

Нападающий «Динамо» и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» отклонили приглашение на вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Скандальное мероприятие состоялось в московском клубе «Мутабор» в конце декабря, его посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие знаменитости. Многие из участников в дальнейшем принесли извинения за участие в вечеринке, которая проходила под девизом «почти голый».