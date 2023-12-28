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Смолов и Канделаки отклонили приглашение на вечеринку Ивлеевой

вчера, 22:18

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки отклонили приглашение на вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Скандальное мероприятие состоялось в московском клубе «Мутабор» в конце декабря, его посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие знаменитости. Многие из участников в дальнейшем принесли извинения за участие в вечеринке, которая проходила под девизом «почти голый».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:15
Ну это прям футбольная новость!))) А Бузова была???? А Малахов??? Больше имен!)))
Palex
Palex
сегодня в 10:14
Ну вы совсем обезумели? Ещё и на этом сайте, это вечеринку вспомнили, давайте тогда и о дефеците и стоимости куриных яиц напишите
lotsman
lotsman
сегодня в 09:43
Ещё чего. Она бы ещё Нагиева пригласила. Всё таки снималась с ним в рекламе. К ней только всякая шелупонь согласилась прийти.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:17
И кто такая эта Ивлеева, чтобы к ней идти? Развелось много всяких ненужностей. Правильно сделали, что не пошли.
636yx3z83u2t
636yx3z83u2t
сегодня в 03:04
Чуйка сработала вовремя
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
...у этой ляди интервью есть, по поводу размера, если носок до 15 см и близко
не подходи, табу...!
shur
shur
сегодня в 00:08, ред.
...неформальные интервью, татуированное тело, эта какая непонятная для меня чудковатая улыбка, Я о Смолове, говорило
мне о неком самовыражении Федьки перед другими и Я не удивлён
выбором этой чудо-блогерши...!!! Оказалось,не такой уж и тупой,остался дома...! Мамаев бы стопудова пошёл, да и Какошку прихватил!
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Носка большого размера?))...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:46
Неймар не отказался бы.. Но он в круизе, на своей вечеринке.. Хе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:43
Носка не нашлось)
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:25
Федя предпочел провести вечер с дочерью и женой.
Michail Slavnov
Michail Slavnov
вчера в 23:16, ред.
Федя вовремя смекнул, чем это может кончится, а Конделаки побоялась приводить в ужас присутствующих.
Интерес
Интерес
вчера в 23:15, ред.
Е.Бачурин "Посвящение Франсуа Вийону"-"Осторожность" 1973 г.

"Осторожность превыше всего -
Стража быта и жизни охрана,
Не суди выше лба своего,
Но и будь не глупее барана.
Лучше голову в плечи убрать,
Чем сложить её, сделав оплошность.
Осторожность превыше добра.
Осторожность !!!"
Futurista
Futurista
вчера в 23:11
У Феди трусов приличных не нашлось...вовремя)...
drug01
drug01
вчера в 22:59
Значит голова у них работает правильно
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:41
Смолов и Канделаки не захотели идти на вечернинку, так выбает.
Гость
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