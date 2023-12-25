Бывшего игрока «Интера» Гуарина не пустили в его собственный дом

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сегодня, 19:47

Бывший полузащитник «Порту» и «Интера» в своих соцсетях записал несколько видеороликов, в которых в слезах рассказал, что его не пускают в собственный дом.

Футболист был в состоянии алкогольного опьянения, а в жилище находилась семья, супруга и дети колумбийца. Гуарин рассказал, что совершил ошибки, не уточняя, какие именно, и что дом куплен на его личные деньги.

В последнем видеоролике Фреди просит, чтобы кто-то из членов семьи вынес ему его вещи, а в заключение говорит, что не знает, что произойдёт с ним завтра.