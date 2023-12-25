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Бывшего игрока «Интера» Гуарина не пустили в его собственный дом

сегодня, 19:47

Бывший полузащитник «Порту» и «Интера» Фреди Гуарин в своих соцсетях записал несколько видеороликов, в которых в слезах рассказал, что его не пускают в собственный дом.

Футболист был в состоянии алкогольного опьянения, а в жилище находилась семья, супруга и дети колумбийца. Гуарин рассказал, что совершил ошибки, не уточняя, какие именно, и что дом куплен на его личные деньги.

В последнем видеоролике Фреди просит, чтобы кто-то из членов семьи вынес ему его вещи, а в заключение говорит, что не знает, что произойдёт с ним завтра.

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Интерес
Интерес
сегодня в 21:25
В "Райском Саду" каждый облезьян имеет право на свою пальму.
Capral
Capral
сегодня в 20:22, ред.
В Испании, законы еще страшней. Если, ввиду определенного, долгого отсутствия хозяев дома или квартиры, кто-то чужой займет жилище, выдворить его оттуда будет огромной проблемой- закон на стороне чужака. Тетка рассказывала. Вот такие идиотские законы в загнивающем буржуазном мире...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:20
Лишнее подтверждение...
cska1948
cska1948
сегодня в 20:14
"...Гуарин рассказал, что совершил ошибки, не уточняя, какие именно, и что дом куплен на его личные деньги..."
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Из этих слов следует, что раз его не пускают в дом, дом хоть и куплен за его деньги, но видимо на имя жены.
Naherger
Naherger
сегодня в 19:51
Помню такого...перспективный БЫЛ малый
Гость
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