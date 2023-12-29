Клубы Роналду, Неймара и Малкома узнали соперников по 1/8 Азиатской ЛЧ

1703838991

вчера, 11:36

В городе Куала-Лумпур (Малайзия) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

«Аль-Наср», за который выступает нападающий , встретится с клубом «Аль-Фейха» (оба представляют Саудовскую Аравию). «Аль-Иттихад», цвета которого защищает форвард , сыграет с «Навбахором» из Узбекистана, а «Аль-Хилялю» и будет противостоять иранский «Сепахан».

Остальные пары следующие:

«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Аин» ( ОАЭ )

«Чонбук Моторс» — «Похан Стилерс» (оба — Южная Корея)

«Ульсан Хьюндай» (Южная Корея) — «Вентфорет Кофу» (Япония)

«Шаньдун Лунен» (КНР) — «Кавасаки Фронтэйл» (Япония)

«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) — «Йокогама Ф-Маринос» (Япония)