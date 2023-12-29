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Клубы Роналду, Неймара и Малкома узнали соперников по 1/8 Азиатской ЛЧ

вчера, 11:36

В городе Куала-Лумпур (Малайзия) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

«Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, встретится с клубом «Аль-Фейха» (оба представляют Саудовскую Аравию). «Аль-Иттихад», цвета которого защищает форвард Карим Бензема, сыграет с «Навбахором» из Узбекистана, а «Аль-Хилялю» Неймара и Малкома будет противостоять иранский «Сепахан».

Остальные пары следующие:

«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Аин» (ОАЭ)

«Чонбук Моторс» — «Похан Стилерс» (оба — Южная Корея)

«Ульсан Хьюндай» (Южная Корея) — «Вентфорет Кофу» (Япония)

«Шаньдун Лунен» (КНР) — «Кавасаки Фронтэйл» (Япония)

«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) — «Йокогама Ф-Маринос» (Япония)

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:24
Саудовские гранды должны без проблем обыгрывать своих сопернеков.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:15
Ну что же, постараюсь сгонять в Наманган (это город в Узбекистане), поглядеть на противостояние Навбахора против Аль-Иттихада
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:41, ред.
Ну, а что, в конце концов, чем Азия хуже Европы?
В Азии тоже много интересных и самобытных клубов и национальных сборных,
ряд из которых достаточно неплохо выступают на ЧМ.
Футбол в странах Азии тоже развивать надо. И участие в международных азиатских турнирах, таких известных и знаменитых игроков как: Роналду, Бензема, Неймар, Малком и др. будет в большой степени способствовать популяризации Азиатской конфедерации футбола и в том числе Лиги Чемпионов АФК.
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:13
Бамбук в моторе - Пахан на стиле
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:09
Европа переехала в Саудовскую Аравию...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:36
Ну это супер матчи предстоят! Намного лучше европейской лч!)))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:44
Половина клубов ничего не говорит, буду смотреть.
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