Клубы Роналду, Неймара и Малкома узнали соперников по 1/8 Азиатской ЛЧ

В городе Куала-Лумпур (Малайзия) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.
«Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, встретится с клубом «Аль-Фейха» (оба представляют Саудовскую Аравию). «Аль-Иттихад», цвета которого защищает форвард Карим Бензема, сыграет с «Навбахором» из Узбекистана, а «Аль-Хилялю» Неймара и Малкома будет противостоять иранский «Сепахан».
Остальные пары следующие:
«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Аин» (ОАЭ)
«Чонбук Моторс» — «Похан Стилерс» (оба — Южная Корея)
«Ульсан Хьюндай» (Южная Корея) — «Вентфорет Кофу» (Япония)
«Шаньдун Лунен» (КНР) — «Кавасаки Фронтэйл» (Япония)
«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) — «Йокогама Ф-Маринос» (Япония)
В Азии тоже много интересных и самобытных клубов и национальных сборных,
ряд из которых достаточно неплохо выступают на ЧМ.
Футбол в странах Азии тоже развивать надо. И участие в международных азиатских турнирах, таких известных и знаменитых игроков как: Роналду, Бензема, Неймар, Малком и др. будет в большой степени способствовать популяризации Азиатской конфедерации футбола и в том числе Лиги Чемпионов АФК.
В Азии тоже много интересных и самобытных клубов и национальных сборных,
ряд из которых достаточно неплохо выступают на ЧМ.
Футбол в странах Азии тоже развивать надо. И участие в международных азиатских турнирах, таких известных и знаменитых игроков как: Роналду, Бензема, Неймар, Малком и др. будет в большой степени способствовать популяризации Азиатской конфедерации футбола и в том числе Лиги Чемпионов АФК.