Захарян и Хвича против ПСЖ и «Барселоны». Итоги жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

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вчера, 15:51

Бывшим футболистам РПЛ достались сложные соперники.

ПСЖ – «Реал Сосьедад»

- Команда Захаряна при удачном жребии могла стать сенсацией в плей-офф. Но стиль не такой, как у «Интера». Нельзя надеяться на строгую игру как на метод достижения результатов. В открытом бою не пропустить сложнее. Зато у Захаряна хорошие шансы проверить себя против Хакими, одного из лучших правых латералей мира. Вот только вряд ли оборона самих испанцев выдержит набеги Мбаппе.

- ПСЖ слабо выступил на групповом этапе. Клуб не славится умением делать выводы и признавать ошибки. Реализация подводит, голкипера Доннарумму подставляют, Мбаппе будет сожалеть, что не перешел в «Реал» прямо в январе, если парижский клуб вылетит от «Реала Сосьедад». В УЕФА точно рады проходу парижан дальше, но ПСЖ рано радоваться. «Реал Сосьедад» – солидная команда.

«Наполи» – «Барселона»

- «Наполи» нечего терять в Лиге чемпионов, где весной упустили исторический шанс сыграть в полуфинале. Чемпион Италии стал ожидаемо слабее и неудачно выбрал тренера на замену Спаллетти. Но раз Осимхен и Кварацхелия остались, то есть шансы на правильные голевые атаки. Это уже третья встреча «Наполи» с «Барселоной» в плей-офф за четыре года, и дважды выигрывали испанцы.

- Сложно угадать форму каталонцев в феврале. У директоров Деку и Лапорты может лопнуть терпение, ведь Хави глупо теряет очки. В Лиге чемпионов проиграли молодому «Шахтёру». И хотя коллектив пока за тренера, у Эрнандеса много проблем после чемпионского сезона. Если бы Левандовски был в форме Кейна из «Баварии», то могли бы ставить на класс и реализацию. Но с «Наполи» будет сложно.

«Порту» – «Арсенал»

- У команды Артеты одно огорчение в сезоне – не оторвались сильнее от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ во время спада у команды Гвардиолы. Но возвращение на первое место и грамотная игра против «Брайтона» напоминают, насколько сильны «канониры» с Райсом, Эдегором и Салиба. Близки к футбольной зрелости, хороший стиль игры.

- Тренер Консейсау прекрасно знает свою команду. На поле у «Порту» есть мотивированные молодые игроки, желающие перейти в гранды из топ-5, а есть опытные ветераны вроде Пепе. Защитник забивал на групповом этапе, будет помогать в раздевалке, даже если останется на лавке в поединках против «Арсенала».

ПСВ – «Боруссия» Д

- Пока в каждой паре есть бывшие игроки РПЛ . У «Арсенала» Зинченко из «Уфы», у ПСВ Тиль из «Спартака». У голландцев 16 побед в 16 турах чемпионата Нидерландов. Тренер Петер Бос был в финале Лиги Европы с «Аяксом», набрался опыта для борьбы в плей-офф. В ЛЧ задачи сложнее, но голландцы точно не мальчики для битья.

- В плей-офф три немецких клуба. У каждого есть проблемы, но все умеют играть агрессивно. В «группе смерти» Терзич – этого тренера едва не уволили за проколы в чемпионате, занял первое место. Теперь команда без Беллингема, но с другими сильными футболистами попробует пройти в четвертьфинал, поскольку ПСВ не ПСЖ , можно играть.

«Лацио» – «Бавария»

- Римские «орлы» слабее, чем были. Не подписали игроков уровня Милинковича-Савича, отправленного в Саудовскую Аравию. Форвард Иммобиле постарел, забивает реже. Тренер Сарри допускает тренерские ошибки. Неудачу в Серии А – место в середине таблицы, мечтали подсластить в Лиге чемпионов, но попали на «Баварию»…

- Жесткие ошибки обороны не заберут у «Баварии» статус фаворита турнира. Немецкий чемпион уступает «Байеру» в Бундеслиге, но фавориту помогает Кейн. У форварда 20 голов в 14 играх чемпионата Германии. Также Харри стал одним из героев группового этапа ЛЧ . «Лацио» и «Бавария» уже играли в плей-офф, тогда дважды победили немцы.

«Копенгаген» – «Манчестер Сити»

- Для 35-летнего тренера датчан Нееструпа выход в плей-офф – уже достижение. Его футболисты смогут показать себя покупателям в надежде повторить судьбу старшего Хёйлунда, только лучше стартовать в большом клубе. Команда Классона, бывшего атакующего хавбека «Краснодара», была самым желанным соперником во время жеребьевки.

- Победителям ЛЧ достался самый скромный соперник. Пусть «Манчестер Сити» сбавил, одновременно это машина по удушению соперников. Если Де Брюйне успеет набрать форму к плей-офф, хотя бы к ответной игре, а хорват Гвардиол не будет ошибаться в защите, то «горожане» не повторят ошибки соседнего МЮ и пройдут датчан.

«Лейпциг» – «Реал»

- У немцев живой коллектив, «Лейпциг» опасен в атаке. Бельгийский форвард Опенда и голландский хавбек Симонс умеют создавать голы. Фланги тоже хороши, латерали Хендрикс и Раум добавляют навесов к передачам умного хавбека Ольмо. Но «Лейпциг» сильно открывается, поэтому для «Реала» это не самый сложный соперник.

- Год назад команды обменялись победами в группе, но сейчас испанцы фавориты даже с эпидемией травм. «Реал» снова хорош, ведь есть запредельный класс ветеранов и мотивация молодежи, не только Винисиуса и Беллингема. Испанцы опасные, особенно в ЛЧ , но есть претензии к игре в обороне – опорная зона и фланги не такие, как раньше.

«Интер» – «Атлетико»

- Пожалуй, самая интересная пара, два любимых европейских клуба Симеоне. «Интер» – роскошная команда, которая знает требования Индзаги и умеет работать на результат. Симоне полагается на опыт состава, где многие были в финале ЛЧ , и на прекрасную игру Лаутаро Мартинеса. Аргентинец не уедет зимой, станет ключевым в будущей драке.

- Бандиты Симеоне великолепно выступают в домашних матчах, идёт серия из 20 побед подряд во всех турнирах, забили в этих матчах 56 мячей. А на выезде «Атлетико» может проиграть. Хотя если помнить о событиях годичной давности – последнее место в группе Лиги чемпионов, то констатируем прогресс. Великолепный Гризманн вытащил «Атлетико».