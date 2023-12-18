«Ливерпуль» – фаворит Лиги Европы, «Астон Вилла» – Лиги Конференций. Но будут сюрпризы

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вчера, 18:39

Прошла жеребьёвка ещё двух еврокубков.

Лига Европы

Сегодня соперников узнали вторые в группах Лиги Европы и команды, занявшие третьи места в квартетах Лиги чемпионов. Состав приличный, немало клубов из элитных лиг, а также несколько интересных участников с восточной стороны зоны УЕФА , вроде «Шахтёра», «Спарты» и «Карабаха». Полностью пары стыкового раунда Лиги Европы выглядят следующим образом:

«Фейеноорд» — «Рома»

«Милан» — «Ренн»

«Ланс» — «Фрайбург»

«Янг Бойз» — «Спортинг»

«Бенфика» — «Тулуза»

«Брага» — «Карабах»

«Галатасарай» — «Спарта» Прага

«Шахтёр» — «Марсель»

Бросается в глаза повторение первого в истории финала Лиги Конференций между «Ромой» и «Фейеноордом». Спустя два года сыграют в плей-офф Лиги Европы. Поскольку Моуриньо не готов идти пешком в Саудовскую Аравию ради огромной зарплаты, как пошутил Анчелотти о контракте на 500 млн евро от шейхов, то «волки» могут рассчитывать на помощь португальца. Пусть в чемпионате «Рома» не впечатляет, в Лиге Европы повоюют.

«Милан» проверит крепкий «Ренн», который вчера сыграл в нулевую ничью с ещё одним участником плей-офф ЛЕ «Тулузой». Вот этой команде тоже не повезло с соперником, игроки «Бенфики» разозлились после неудачи в Лиге чемпионов. Игровых проблем у «орлов» хватает, но голкипер Трубин вытаскивает мертвые мячи, а Ди Мария готов организовать голы в чужие ворота. А самая сильная связка на данном этапе – «Шахтёр» против «Марселя».

Украинская команда уступила «Порту», но обыграла «Барселону» в одном из матчей в группе Лиги Европы, а «Марсель» под руководством Гаттузо пытается наверстать упущенное на старте сезона. Французы уступили в один мяч «Брайтону», но чаще побеждают. У команды из Марселя классный состав, сильные центральные защитники, классные латерали и опытный Обамеянг в атаке. «Горнякам» не повезло, сразу достался невероятно сложный соперник.

Триумфаторы в этих восьми парах ждут победителей групп Лиги Европы. Ими стали «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» и непобежденный «Байер» Хаби Алонсо. Первые раунды могут быть менее предсказуемыми, чем в Лиге чемпионов, где есть разница по ресурсам во многих любопытных парах. Букмекеры считают фаворитом Лиги Европы «Ливерпуль», но за командой Клоппа располагаются «Байер» и «Милан». «Вест Хэм», «Брайтон», «Бенфику» и даже «Галатасарай» тоже не стоит недооценивать.

Лига Конференций

Кроме стыкового раунда Лиги Европы, проведут финал плей-офф Лиги Конференций. Третьи команды квартетов ЛЕ сыграют против вторых клубов в группах Лиги Конференций. Через год система поменяется, еврокубки переходят на гибридную «швейцарскую модель» с одной таблицей. А пока развлекаются по традиционной схеме. Вот полные результаты жеребьёвки стыков Лиги Конференций:

«Штурм» — «Слован» Братислава

«Серветт» — «Лудогорец»

«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Айнтрахт»

«Бетис» — «Динамо» Загреб

«Олимпиакос» — «Ференцварош»

«Аякс» — «Будё-Глимт»

«Мольде» — «Легия»

«Маккаби» Хайфа — «Гент»

Австрийцы, словаки, швейцарцы и болгары будут весной в европейском соревновании. Бельгийцы, хорваты, венгры, поляки, греки и израильтяне получают шанс показать себя. Финал плей-офф интернациональный, только два клуба из топ-5, «Бетис» сыграет против «Динамо» Загреб, а «Айнтрахту» достался бельгийский «Юнион». Представляет интерес пара «Олимпиакоса» и «Ференцвароша», бывшая команда Черчесова встретила ещё одного опытного европейского бойца.

Кульминация наступит, когда к победителям восьми пар финала плей-офф присоединятся триумфаторы квартетов Лиги Конференций. Аналитики назвали фаворитов, оценивают вероятность победы «Астон Виллы» в 25 %, а дальше по 11 % у «Бетиса» и «Лилля». Французская команда интересная, ведь её сейчас возглавляет португальский тренер Фонсека. У Пауло не только домашняя ничья против ПСЖ – спаслись на 94-й минуте матча, но и серия из пятнадцати игр без поражений. «Доги» вместе с клубом из Севильи будут мешать Унаи Эмери, который создал мощную команду в Бирмингеме.

«Астон Виллу» отвлечет чемпионат Англии, поскольку появился шанс оказаться в первой четверке и гарантировать место в Лиге чемпионов. Но еврокубковые успехи тоже важны и для «Ливерпуля», который выиграл разок Лигу чемпионов и проиграл с Клоппом три финала, и для команды из Бирмингема, которая давно не была в решающих международных матчах, хотя у «Астон Виллы» есть победа в Кубке чемпионов в 1982 году. Спустя сорок лет они фавориты, но в турнире, который заметно скромнее. Среди победителей квартетов также чешская «Виктория» с шестью победами на групповом этапе, «Брюгге», «Фенербахче» и «Фиорентина».

Не спешите ставить все деньги на Клоппа и Эмери, ведь Лиги Европы и Конференций отличаются от главного турнира континента. Если в Лиге чемпионов в последнее время побеждают непристойно богатые клубы и есть серийный убийца чужих надежд в лице «Реала», то в Лиге Европы, особенно без характерной «Севильи» в плей-офф, шансы появляются у многих. Чем «Байер» Хаби Алонсо не подходит для выхода в финал? Гарантированы интересные поединки, хотя первый раунд плей-офф примерно как в Лиге чемпионов – аппетайзер перед подачей основного блюда.

Но в Лиге Европы в следующем раунде могут встретиться «Ливерпуль» и «Вильярреал», полуфиналисты Лиги чемпионов прошлого года. А в Лиге Конференций даже «Аяксу» не стоит сдаваться, невзирая на сложнейшее начало сезона, не говоря о «Фиорентине» или «Фенербахче». Пусть Лига Конференций не стала событием в мире футбола, как Лига чемпионов, глупо отрицать, что для армий фанатов популярных в их странах клубов международный турнир – большой раздражитель. Фанаты «Вест Хэма» рады, что весной выиграли еврокубок, и «Рома» не жалеет о взятом трофее.