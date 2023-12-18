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Стали известны все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Конференций

вчера, 16:18

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала плей-офф Лиги Конференций.

«Штурм» — «Слован» Братислава

«Серветт» — «Лудогорец»

«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Айнтрахт» Франкфурт

«Бетис» — «Динамо» Загреб

«Олимпиакос» — «Ференцварош»

«Аякс» — «Будё-Глимт».

«Мольде» — «Легия»

«Маккаби» Хайфа — «Гент»

Первые матчи пройдут 15 февраля 2024 года, ответные — 22 февраля 2024-го. 23 февраля будет жеребьёвка 1/8 финала турнира, с этой стадии в борьбу вступят победители групп ЛК.

Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, 1/4 — 11 и 18 апреля, 1/2 — 2 и 9 мая.

Финал Лиги Конференций состоится на «АЕК Арене» в Афинах 29 мая.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
FootFun
FootFun
вчера в 23:20
Тут пар 8 может 1/8
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:46
При случае будем наблюдать за тем, что есть)
Аякс форму набрал.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:42, ред.
Тут и Аякс , Бетис, Олимпиакос, команды уровня лч
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:40
Интересно, а кто-то вообще смотрит этот турнир, кроме болельщиков команд попавших в 1/16?
idres
idres
вчера в 17:38
В принципе все очень ровно и особых фаворитов нет. Каждый может выстрелить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:05
Два из трёх членов наблюдительного совета - женщины, и вот результат, но, как вчера писал Вадим Багров, это не минус, а плюс, зато у них эмансипация.
112910415
112910415
вчера в 17:04
м-да, гранды где-то не тут
Рой Макай
Рой Макай ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:02
Перед тем как подняться, надо громко упасть)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:51
Слабая ЛК в 1/16.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:21
Непривычно аякс здесь видеть)
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