Стали известны все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Конференций

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала плей-офф Лиги Конференций.
«Штурм» — «Слован» Братислава
«Серветт» — «Лудогорец»
«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Айнтрахт» Франкфурт
«Бетис» — «Динамо» Загреб
«Олимпиакос» — «Ференцварош»
«Аякс» — «Будё-Глимт».
«Мольде» — «Легия»
«Маккаби» Хайфа — «Гент»
Первые матчи пройдут 15 февраля 2024 года, ответные — 22 февраля 2024-го. 23 февраля будет жеребьёвка 1/8 финала турнира, с этой стадии в борьбу вступят победители групп ЛК.
Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, 1/4 — 11 и 18 апреля, 1/2 — 2 и 9 мая.
Финал Лиги Конференций состоится на «АЕК Арене» в Афинах 29 мая.
Аякс форму набрал.
Аякс форму набрал.