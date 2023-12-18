Стали известны все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Конференций

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вчера, 16:18

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала плей-офф Лиги Конференций.

«Штурм» — «Слован» Братислава

«Серветт» — «Лудогорец»

«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Айнтрахт» Франкфурт

«Бетис» — «Динамо» Загреб

«Олимпиакос» — «Ференцварош»

«Аякс» — «Будё-Глимт».

«Мольде» — «Легия»

«Маккаби» Хайфа — «Гент»

Первые матчи пройдут 15 февраля 2024 года, ответные — 22 февраля 2024-го. 23 февраля будет жеребьёвка 1/8 финала турнира, с этой стадии в борьбу вступят победители групп ЛК.

Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, 1/4 — 11 и 18 апреля, 1/2 — 2 и 9 мая.