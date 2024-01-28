Клопп — о песнях про себя: «Люди уже меня не слушают! И это замечательно!»

Главный тренер «Ливерпуля» после матча Кубка Англии против «Норвича» (5:2) отреагировал на песни фанатов «красных», посвященные ему.

Это не всегда просто, но моя задача – собраться. Я получил все сообщения, которые прислали люди, – я ведь не деревянный.

Не так давно я попросил не петь эту песню во время матча. Очевидно, люди уже меня не слушают! И это замечательно!

Это была первая игра после объявления. Не мне говорить людям, что делать. Просто у нас следующая игра уже в среду. Если бы мы на 95 минут смогли забыть, что тренер уходит по окончании сезона, и сделать все, чтобы «Челси» было некомфортно, было бы отлично. И я осознаю, что люди это понимают.