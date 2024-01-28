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Клопп — о песнях про себя: «Люди уже меня не слушают! И это замечательно!»

вчера, 23:42

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча Кубка Англии против «Норвича» (5:2) отреагировал на песни фанатов «красных», посвященные ему.

Это не всегда просто, но моя задача – собраться. Я получил все сообщения, которые прислали люди, – я ведь не деревянный.

Не так давно я попросил не петь эту песню во время матча. Очевидно, люди уже меня не слушают! И это замечательно!

Это была первая игра после объявления. Не мне говорить людям, что делать. Просто у нас следующая игра уже в среду. Если бы мы на 95 минут смогли забыть, что тренер уходит по окончании сезона, и сделать все, чтобы «Челси» было некомфортно, было бы отлично. И я осознаю, что люди это понимают.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:23
Это хорошо, когда о тебе поют песни.
Tex
Tex
сегодня в 02:03
Челси в каждом матче некомфортно. Даже усилий прикладывать никому никаких не нужно
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 01:47
Перевод так себе
ABir
ABir
сегодня в 00:45
Думаю, что Клопп не долго останется без работы и новой команды
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:16
Какой-то архи62овый перевод изначальной новости! Прям всё начиная от слова "сообщения" заместо мессаджи т.е. послания
Промт фэмили возымел 2ую жизнь?
y2xx7efpbrqe
y2xx7efpbrqe
сегодня в 00:03
Клопп в хорошем настроении, скоро будет долгожданный отдых
Гость
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