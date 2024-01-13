Матч «Рединга» был прерван после вторжения фанатов на поле

Матч между «Редингом» и «Порт Вейлом» был приостановлен из-за появления болельщиков на поле с транспарантами и файерами.
Фанаты хозяев устроили акцию протеста против владельца «ройялс», которую изначально планировали провести после игры. К ней также присоединились болельщики гостей.
Были слышны скандирования «Убирайтесь из клуба» и «Мы хотим, чтобы Дай Юнге ушёл». Кроме того, на поле были брошены теннисные мячи.
В соцсетях «Рединга» сообщили о том, что осознают и понимают разочарование болельщиков, предупредив их также о том, что подобные действия могут привести к последствиям. Затем к участникам акции последовало ещё три обращения с просьбой покинуть поле, после чего в итоге поединок был прерван.
В этом сезоне с команды уже было снято 4 очка, она на данный момент занимает 21-е место в Лиге Один (третьем дивизионе чемпионата Англии).
Вот почему то есть такая чуйка, что в этом месяце такая фишка не пройдет.... я только по этому и играю на 4 клонах и жду когда кого "убьют".....Но пока много "выстрелов" но все в молоко....НО еще не "вечер" будем подсчитывать уток по факту.....
Вот почему то есть такая чуйка, что в этом месяце такая фишка не пройдет.... я только по этому и играю на 4 клонах и жду когда кого "убьют".....Но пока много "выстрелов" но все в молоко....НО еще не "вечер" будем подсчитывать уток по факту.....