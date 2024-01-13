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Матч «Рединга» был прерван после вторжения фанатов на поле

вчера, 21:40
РедингЛоготип футбольный клуб Рединг-:-Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт ВейлВчера в 18:00 Матч отменен

Матч между «Редингом» и «Порт Вейлом» был приостановлен из-за появления болельщиков на поле с транспарантами и файерами.

Фанаты хозяев устроили акцию протеста против владельца «ройялс», которую изначально планировали провести после игры. К ней также присоединились болельщики гостей.

Были слышны скандирования «Убирайтесь из клуба» и «Мы хотим, чтобы Дай Юнге ушёл». Кроме того, на поле были брошены теннисные мячи.

В соцсетях «Рединга» сообщили о том, что осознают и понимают разочарование болельщиков, предупредив их также о том, что подобные действия могут привести к последствиям. Затем к участникам акции последовало ещё три обращения с просьбой покинуть поле, после чего в итоге поединок был прерван.

В этом сезоне с команды уже было снято 4 очка, она на данный момент занимает 21-е место в Лиге Один (третьем дивизионе чемпионата Англии).

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протон
протон ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:16
Самое главное это снизить высокую планку кефов на сайте до максимального значения, что бы усложнить действия Армаде клонов. Тогда они станут не актуальны и выйдут с кп и погаснут на века
shlomo
shlomo ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:53
Добра Вам!

Вот почему то есть такая чуйка, что в этом месяце такая фишка не пройдет.... я только по этому и играю на 4 клонах и жду когда кого "убьют".....Но пока много "выстрелов" но все в молоко....НО еще не "вечер" будем подсчитывать уток по факту.....
Гость
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