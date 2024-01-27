Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыСША. МЛС 2024

Месси подписал футболку болельщику во время стояния в пробке

сегодня, 10:46

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подписал футболку болельщику.

Во время того, как машина Лео стояла в пробке, он нашёл время, чтобы подписать футболку, которую ему бросил фанат из соседнего автомобиля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Севилья» выйдет на матч с «Атлетико» в траурных повязках
25 января
Разгневанные китайские фанаты ворвались в отель, где живёт клуб Роналду
24 января Видео
СлухиМэр Буаке раздавал бесплатные билеты на матч Кубка Африки
16 января
Тренер сборной Ганы был атакован фанатом после поражения от Кабо-Верде
15 января
Матч «Рединга» был прерван после вторжения фанатов на поле
13 января
Билеты на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Интер Майами» проданы за 6 минут
12 января
Сортировать
Все комментарии
sova147
sova147
сегодня в 17:16
Месси молодец! Ловит любой миг!!! Каждый день остаётся на виду!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:06
Время пришло подсчёта сколько раз в сутки Лео пукнет?!)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:14, ред.
Хорошо хоть подписал автограф в "пробке", а не на пробке...)
R. Carlos
R. Carlos ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 15:58
Ну после такого ему в 2024 обязаны вручить золотой мяч !!!
R. Carlos
R. Carlos ответ Regista_888 (раскрыть)
сегодня в 15:55
Не знаю
А для чего смотреть такие видео ?
Regista_888
Regista_888 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 15:19
А где можно посмотреть как дырявому Рону кидают грязную футболку?
амурец
амурец
сегодня в 14:15
Раз про это написали, очередная заявка га какойто левый трофей
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 14:14
Интересно фанат бросил дырявому чистую футболку ?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 13:55
Да не, мне то без разницы, аншлаг не аншлаг, МЛС я не смотрел не одного матча, как и наверно 90% тут сидящих. Наткнулся днем ранее на статью в ВК и это фото Месси на полупустом стадионе, стало интересно…почему так, ведь сам аргентинец играет
Futurista
Futurista
сегодня в 13:37, ред.
На постанову похоже)...и как то случайно в бардачке у американского "фаната" оказалась чистенькая футболка сб. Аргентины с номером Месси...
"Месси не Бог...уличные зарисовки"...
Режиссер Педро Альмодовар...

Imrebellion
Imrebellion ответ Romeo 777 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:32
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 13:29
    Месси еще долго ездил по дорогам Майами и подписывал футболки пока не закончился бензин...проигранное в карты желание пришлось исполнять...
    qk5tzsnj88bz
    qk5tzsnj88bz
    сегодня в 12:53
    О как.... молодца что не проигнорировал.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 12:47
    На официальные матчи билеты давно проданы, при том, что матчи перенесли с маленьких 25 000 стадионов на 70 000 стадионы. Аншлаг будет не волнуйся.
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:40
    работа у него такая
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 12:24
      Romeo 777
      Romeo 777 ответ Elliada_ (раскрыть)
      сегодня в 12:15, ред.
      Сравнивать арабов и Штаты такое себе дело, по многим причинам. Саудиты вообще только-только узнают, что такое футбол и большой спорт, а америкосы сотни лет в этих крупных видах спорта варятся, даже элементарно 30 лет назад проходил ЧМ по футболу, который дал небольшой толчок «соккеру» в этой стране (холя млс как был дворовым, таким и остается даже несмотря на это всё, как и футбол в СА). Ну и второй момент, США почти в 10 превышает численность СА. Поэтому писать, что в СА меньше ходят на футбол, чем в США, не совсем корректно.
      Да и вообще не понял, причем тут СА, когда я написал лишь о том, что стадион пустой, там где они играли. А то, что стадион на 90к и т.п, - этого не знал.
      Просто по вашим восхищениям о Месси, думал, что даже на такие матчи болельщикам легко заполнить и переполнить 100 тысячный стадион, ведь там сам аргентинец 🔥
      Бубнин
      Бубнин
      сегодня в 12:05
      Туго набитый багажник Лео не выдержал, и "Золотые мячи" покатились по дорогам Майами, создавая многочасовые пробки.
      Romeo 777
      Romeo 777 ответ Imrebellion (раскрыть)
      сегодня в 11:58
      А когда у меня прям токсичные комментарии в адрес вашего «Бога»?) или может я хоть раз писал, что аргентинец плохой футболист/человек? (история комментариев в открытом доступе профиля).
      Да писал ЛЕГКИЕ ПОДКОЛКИ, про некоторые липовые и не заслуженные награды, но это не токсичность, а правда и факты, ведь вы и сами с этим зачастую соглашаетесь.
      dyr8thu86vuv
      dyr8thu86vuv
      сегодня в 11:57
      "Грёбаные пробки! И ты ещё лезешь со своей футболкой!" - написал он
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 11:45
      Молодец,хороший поступок - это точно.
      Grizly88
      Grizly88
      сегодня в 11:35
      Золотой мяч ему
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 11:30
      Фанат остался доволен....
      Elliada_
      Elliada_ ответ Romeo 777 (раскрыть)
      сегодня в 11:27
      А ты думал на простой товарняк, который по сути тренировка, будет полный стадион? Для справки стадион Далласа "Коттон Боул", с которым играл Майами, вмещает 92 100 человек. Конкретно на той игре было 32 211 человек. В Аравии столько человек даже официальные матчи не собирают.
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Romeo 777 (раскрыть)
      сегодня в 11:26
      Неужели не токсичный коммент в сторону Месси?
      Факт что ему в штатах легче, спокойно разгуливает как все граждане. А в соседних странах целый народ с президентом встречает, в Китае и аравийских странах такой же ажиотаж.
      Стадион на товарняке с Далласом ниочем. Дорогущие билеты матчей МЛС то распроданы все наперед. У других команд вон спокойно отменяются игры по непонятным причинам.
      kayz625kdd52
      kayz625kdd52
      сегодня в 11:23
      И зачем майку портить? Для этого бумага есть.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 11:22
      Лучше бы подписал обязательство не требовать больше золотых мячей.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 11:17
      Хватит его уже обожествлять.
      Romeo 777
      Romeo 777 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      сегодня в 11:15, ред.
      Не пробка там, на светофоре стояли, пока подписывал все разъехались (слева от него поток ехал по направлению видно же).

      Хотя, могу ошибаться, ждем комментарий ярого фаната аргентинца - Elliada, он точнее и подробнее расскажет с самого начала, как там всё было
      Romeo 777
      Romeo 777
      сегодня в 11:12
      Не проигнорировал, уже молодцом. В Штатах понятное дело, что его из 10 человек узнают 1-2 на улицах (по его собственным же словам), «Соккер» там не самый популярный вид спорта, в еврокарьере было по другому. Там у америкосов расслабленнее передвигается, сейчас такая усталость и уличная напряженность от внимания прошла, и может уделить время единичным уличным фанатам.

      Судя по последней недавней товарищеской проигранной игре, что то уж совсем мало людей пришли посмотреть на него и бывших звездных сокомандников вроде Кусареса, Альб, Бускетса. Ажиотаж упал? Стадион пустой практически
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       