Месси подписал футболку болельщику во время стояния в пробке

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подписал футболку болельщику.
Во время того, как машина Лео стояла в пробке, он нашёл время, чтобы подписать футболку, которую ему бросил фанат из соседнего автомобиля.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подписал футболку болельщику.
Во время того, как машина Лео стояла в пробке, он нашёл время, чтобы подписать футболку, которую ему бросил фанат из соседнего автомобиля.
Судя по последней недавней товарищеской проигранной игре, что то уж совсем мало людей пришли посмотреть на него и бывших звездных сокомандников вроде Кусареса, Альб, Бускетса. Ажиотаж упал? Стадион пустой практически
Судя по последней недавней товарищеской проигранной игре, что то уж совсем мало людей пришли посмотреть на него и бывших звездных сокомандников вроде Кусареса, Альб, Бускетса. Ажиотаж упал? Стадион пустой практически
Факт что ему в штатах легче, спокойно разгуливает как все граждане. А в соседних странах целый народ с президентом встречает, в Китае и аравийских странах такой же ажиотаж.
Стадион на товарняке с Далласом ниочем. Дорогущие билеты матчей МЛС то распроданы все наперед. У других команд вон спокойно отменяются игры по непонятным причинам.
Факт что ему в штатах легче, спокойно разгуливает как все граждане. А в соседних странах целый народ с президентом встречает, в Китае и аравийских странах такой же ажиотаж.
Стадион на товарняке с Далласом ниочем. Дорогущие билеты матчей МЛС то распроданы все наперед. У других команд вон спокойно отменяются игры по непонятным причинам.