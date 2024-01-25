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«Севилья» выйдет на матч с «Атлетико» в траурных повязках

вчера, 22:59
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Игроки «Севильи» выйдут на матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» в траурных повязках в память о погибших в результате ДТП болельщиках команды.

Трагедия произошла утром 25 января, когда они направлялись в Мадрид на предстоящую игру.

ФК «Севилья» глубоко сожалеет о гибели по меньшей мере двух болельщиков и членов «Севильи» сегодня утром возле перевала Деспеньяперрос, когда они попали в дорожно-транспортное происшествие во время поездки в Мадрид, чтобы посмотреть сегодняшний матч на «Цивитас Метрополитано». Клуб хочет быть с их семьями и друзьями в эти трудные времена и, в память о них, игроки наденут чёрные повязки, также была направлена просьба в RFEF о проведении минуты молчания перед стартовым свистком. Покойтесь с миром.

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