«Севилья» выйдет на матч с «Атлетико» в траурных повязках

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вчера, 22:59

Игроки «Севильи» выйдут на матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» в траурных повязках в память о погибших в результате ДТП болельщиках команды.

Трагедия произошла утром 25 января, когда они направлялись в Мадрид на предстоящую игру.