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Мэр Буаке раздавал бесплатные билеты на матч Кубка Африки

вчера, 13:51
АлжирЛоготип футбольный клуб Алжир1 : 1Логотип футбольный клуб АнголаАнголаМатч завершен

Мэр города Буаке раздавал бесплатные билеты на матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций между «Алжиром» и «Анголой» (1:1).

15 января организаторы объявили о ряде мер по увеличению посещаемости стадионов в Кот-д'Ивуаре, поскольку количество зрителей на матче открытия с Гвинеей-Бисау на арене «Алассане Оуттара» в Абиджане было признано разочаровывающим (на игре присутствовало около 38 тысячи человек при вместимости арены в 60 тысяч).

Турнир завершится 11 февраля.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:49
Лучше бы еду или деньги раздавал. А так футбол для них не главное
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:15
Походу скоро выборы Мэра...
adekvat
adekvat ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 16:11
Как было обидно тем кто купил билеты на этот матч.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:31
Возле метро раздавать надо
b86j7ff24s5z
b86j7ff24s5z
вчера в 15:28
Ну нету денег на футбол у африканских болельщиков, заманить можно только дармовщиной. Еще бы и пиво бесплатно наливали....
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:28
Водкой или текилой надо на футбол заманивать!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Beno444 (раскрыть)
вчера в 14:23, ред.
Согласен!
Надо сделать один матч - одна ставка.
Может кто-нибудь возразить, мол на +другие можно поставить только 1000 очков.
Но здесь есть уловка.
Обе команды забьют - да
Обе команды забьют - нет
Ставь по 500 и одну ставку точно выиграешь.
А вторую тысячу можно распределить между
победа хозяев или ничья
победа гостей или ничья
Вот и получается, что идёт просто отмывание очков.
А это как мне кажется нарушение правил.
Надо сделать так, что на матч можно будет сделать всего одну ставку и не важно 100 очков или 2000 очков.
Надо сделать конкурс интересней, что бы пользователь думал, что может проиграть и уже рассчитывали, более серьёзно подходили именно к конкурсу прогнозистов, а не в превращение очков в очки в рейтинге.
Попрошу администрации обратить на это внимание и минимизировать подобные махинации.
Ведь сделали так, что нельзя отменять ставки, ну и здесь можно усовершенствовать правила.
Я лично хочу играть в конкурсе прогнозов, а не в соревновании кто напишет больше комментариев.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:10
Я не могу утверждать, тем более я не могу проверить, но в последнее время ставки на "точный счёт" сильно сократились и естественно снизились коэффициенты.
А в некоторых матчах, "точный" счёт вообще пропал.
Думаете мы вот так просто поверим, что нет ограничении?
Да может никто вручную и не отменяет, но просто поставлены ограничения.
Просто к примеру взять Ливерпуль, команда иногда любит покуражится и позабивать много голов, но с последними ограничениями Ливерпуль не может забить больше 5 голов, кстати как и много похожих команд.
Раньше не было больше 10 голов, а теперь лимит не больше 5 голов.
Вы по прежнему будите утверждать, что ничего не изменилось?
Ну, тут я могу только вспомнить Станиславского: «Не верю!»
Beno444
Beno444 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:09
Вы совершенно правы. Раньше были очень высокие коэффициенты. Для доказательства вы можете посмотреть хотя бы одну страницу моих или ваших прошлых ставок. А сейчас их нет вообще в линии. И по поводу 1) победа хозяев, 2) ничья, 3)победа гостей — Я очень давно хотел написать что-нибудь об этом. Я тоже думаю, что это к КП не имеет никакого отношения. Думаю, справедливости ради надо запретить делать ставки на одну игру на три возможных исхода. Таким образом литераторы могут свои 40000 очков за каждый месяц превратить в 38000 скажем, а это убивает конкуренцию. Получается так, что после сокращения дополнительных ставок, шансы писателей, некоторые из которых плохо разбираются в прогнозировании - больше, чем у тех, которые просто здесь играют, не ставя на 1) победа хозяев, 2) ничья, 3)победа гостей одновременно. Так над этим нужно подумать.
112910415
112910415
вчера в 14:06
партия "Единый Алжир" приказала мэру Буаке обеспечить посещаемость ! )
h452kgvkyexn
h452kgvkyexn
вчера в 14:04
Меру виднее ситуация... так что может быть не просто так раздавал билеты
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:53
Мэр Буаке хороший человек, если раздавал бесплатные билеты на матч Кубка Африки.
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