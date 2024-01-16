Мэр Буаке раздавал бесплатные билеты на матч Кубка Африки

1705402287

вчера, 13:51

Мэр города Буаке раздавал бесплатные билеты на матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций между «Алжиром» и «Анголой» (1:1).

15 января организаторы объявили о ряде мер по увеличению посещаемости стадионов в Кот-д'Ивуаре, поскольку количество зрителей на матче открытия с Гвинеей-Бисау на арене «Алассане Оуттара» в Абиджане было признано разочаровывающим (на игре присутствовало около 38 тысячи человек при вместимости арены в 60 тысяч).

Турнир завершится 11 февраля.