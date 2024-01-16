Мэр Буаке раздавал бесплатные билеты на матч Кубка Африки

Мэр города Буаке раздавал бесплатные билеты на матч 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций между «Алжиром» и «Анголой» (1:1).
15 января организаторы объявили о ряде мер по увеличению посещаемости стадионов в Кот-д'Ивуаре, поскольку количество зрителей на матче открытия с Гвинеей-Бисау на арене «Алассане Оуттара» в Абиджане было признано разочаровывающим (на игре присутствовало около 38 тысячи человек при вместимости арены в 60 тысяч).
Турнир завершится 11 февраля.
Надо сделать один матч - одна ставка.
Может кто-нибудь возразить, мол на +другие можно поставить только 1000 очков.
Но здесь есть уловка.
Обе команды забьют - да
Обе команды забьют - нет
Ставь по 500 и одну ставку точно выиграешь.
А вторую тысячу можно распределить между
победа хозяев или ничья
победа гостей или ничья
Вот и получается, что идёт просто отмывание очков.
А это как мне кажется нарушение правил.
Надо сделать так, что на матч можно будет сделать всего одну ставку и не важно 100 очков или 2000 очков.
Надо сделать конкурс интересней, что бы пользователь думал, что может проиграть и уже рассчитывали, более серьёзно подходили именно к конкурсу прогнозистов, а не в превращение очков в очки в рейтинге.
Попрошу администрации обратить на это внимание и минимизировать подобные махинации.
Ведь сделали так, что нельзя отменять ставки, ну и здесь можно усовершенствовать правила.
Я лично хочу играть в конкурсе прогнозов, а не в соревновании кто напишет больше комментариев.
Надо сделать один матч - одна ставка.
Может кто-нибудь возразить, мол на +другие можно поставить только 1000 очков.
Но здесь есть уловка.
Обе команды забьют - да
Обе команды забьют - нет
Ставь по 500 и одну ставку точно выиграешь.
А вторую тысячу можно распределить между
победа хозяев или ничья
победа гостей или ничья
Вот и получается, что идёт просто отмывание очков.
А это как мне кажется нарушение правил.
Надо сделать так, что на матч можно будет сделать всего одну ставку и не важно 100 очков или 2000 очков.
Надо сделать конкурс интересней, что бы пользователь думал, что может проиграть и уже рассчитывали, более серьёзно подходили именно к конкурсу прогнозистов, а не в превращение очков в очки в рейтинге.
Попрошу администрации обратить на это внимание и минимизировать подобные махинации.
Ведь сделали так, что нельзя отменять ставки, ну и здесь можно усовершенствовать правила.
Я лично хочу играть в конкурсе прогнозов, а не в соревновании кто напишет больше комментариев.
А в некоторых матчах, "точный" счёт вообще пропал.
Думаете мы вот так просто поверим, что нет ограничении?
Да может никто вручную и не отменяет, но просто поставлены ограничения.
Просто к примеру взять Ливерпуль, команда иногда любит покуражится и позабивать много голов, но с последними ограничениями Ливерпуль не может забить больше 5 голов, кстати как и много похожих команд.
Раньше не было больше 10 голов, а теперь лимит не больше 5 голов.
Вы по прежнему будите утверждать, что ничего не изменилось?
Ну, тут я могу только вспомнить Станиславского: «Не верю!»
А в некоторых матчах, "точный" счёт вообще пропал.
Думаете мы вот так просто поверим, что нет ограничении?
Да может никто вручную и не отменяет, но просто поставлены ограничения.
Просто к примеру взять Ливерпуль, команда иногда любит покуражится и позабивать много голов, но с последними ограничениями Ливерпуль не может забить больше 5 голов, кстати как и много похожих команд.
Раньше не было больше 10 голов, а теперь лимит не больше 5 голов.
Вы по прежнему будите утверждать, что ничего не изменилось?
Ну, тут я могу только вспомнить Станиславского: «Не верю!»