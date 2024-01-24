Разгневанные китайские фанаты ворвались в отель, где живёт клуб Роналду

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вчера, 10:37

«Аль-Наср», за который выступает нападающий , на этой неделе должен был провести две контрольные игры в Китае — с местными «Шанхай Шэньхуа» и «Чжэцзян Профессионал».

Из-за травмы португальца матчи перенесены на неопределенный срок. Китайские фанаты, желавшие вживую увидеть выступление футболиста, оказались расстроены. Некоторые из них ворвались в отель, где остановился саудовский коллектив.

Сообщается, что стоимость билетов была высока. На первые ряды цена таковых оказалась сопоставима с билетами на финал Лиги чемпионов.