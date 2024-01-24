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Разгневанные китайские фанаты ворвались в отель, где живёт клуб Роналду

вчера, 10:37

«Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, на этой неделе должен был провести две контрольные игры в Китае — с местными «Шанхай Шэньхуа» и «Чжэцзян Профессионал».

Из-за травмы португальца матчи перенесены на неопределенный срок. Китайские фанаты, желавшие вживую увидеть выступление футболиста, оказались расстроены. Некоторые из них ворвались в отель, где остановился саудовский коллектив.

Сообщается, что стоимость билетов была высока. На первые ряды цена таковых оказалась сопоставима с билетами на финал Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:52
У китайцев есть пословица: "Сердитый кулак не бьет по улыбающемуся лицу"... китайцы улыбаются всегда...
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 16:38
Надо было сказать Кришу, что он получит очередную цацку по версии китайского журнала "Чанган", тогда бы он не имитировал травму.
Imrebellion
Imrebellion ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:32
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 15:29
    Чего непонятного? Вам продают билеты со стоимостью финала ЛЧ, но потом внезапно концерт отложен на неопределенный срок. Когда ещё устроят туры по Китаю в сезоне? Скорей всего, потом уже не надо будет.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:02
    Страшнее китайца, после принятия настойки на корне Жень - Шеня, может быть только Амурский тигр!))
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 13:00
    Все хотят увидеть лучшего футболиста мира!! Понятно что китайцы расстроились что матчи пришлось перенести. А если бы гном травму получил то матчи все равно провели бы не кто бы не заметил отсутствее пешехода на поле. Вот уход Хави-Иньесты был ударом для Барселоны, а то что гном ушел это не потеря, и без него в прошлом году выйграли чемпеонат а в Лч что с ним что без него вылетают. Он там погоды не делал, был тенью на поле. Зато клубу зарплатную ведомость удалось разгрузить и может даже удастся спастись от банкротства. С гномом Барсе точно пришел бы конец!!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:24
    Обычный товарняк и такие необычно высокие цены. Так и хочется сказать китайским фанатам, потерпите и все увидите.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:16
    Фанаты совсем сошли с ума.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:50
    Видать хотели дырявого на кол посадить
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:40
    Не понял возмущения разгневанных китайских мужчин . Матчи перенесены из-за болезни португальца, но они состоятся (!), когда он "придёт" в себя. И они увидят его на поле. Я бы мог понять их неадекватное поведение в случае, если бы Роналду отказался от участия в матче, но этого ведь нет.
    Хотя... какое неадекватное ? Все улыбаются, довольны жизнью.
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 11:03
    В Китае футбол любят сильней чем в Англии !
    112910415
    112910415
    вчера в 11:03
    прошли времена "последних китайских предупреждений" ...
    5ar2tgu9nany
    5ar2tgu9nany
    вчера в 11:02
    Китайцы вроде рассудительный народ
    e98csvdbdvsy
    e98csvdbdvsy
    вчера в 10:56, ред.
    Сегодня Криро будет сниться что-то примерно вот такое
    Гость
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