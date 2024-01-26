Клопп: «Я никогда не буду тренировать другой клуб в Англии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не будет возглавлять ни один другой английский клуб.
Сегодня немецкий специалист сообщил, что покинет команду после окончания сезона.
Что я знаю точно: я никогда, никогда не буду руководить другим клубом в Англии, кроме «Ливерпуля». Это 100 процентов. Это невозможно. Моя любовь к этому клубу, моё уважение к людям слишком велики. Я не мог ни секунды думать об этом. Нет никаких шансов.
И так было ясно, что после Ливерпуля он не останется в Англии. То, что сказал Клопп, косвенно посылает сигнал о том, что он не вернется в Германию. Хотя с этим можно и поспорить, поскольку в Германии он тренировал трех команд — Айнтрахт Франкфурт, Майнц 05 и Боруссия Дортмунд. В Италии конкуренция слабая, там стабилен только Интер, и кажется в строй вернулся Ювентус. Единственная свободная команда Наполи.
В Испании есть вариант Барселоны, но вероятность этой связи настолько прекасна, что некоторые воображают ее реальностью. Но не так все просто. Думаю все же возьмет на себя ответственность и возглавит сборную Германии через некоторое время после отдыха. Но не будем скакать вперед во времени, он еще главный тренер Ливерпуля, и думаю постарается уходить красиво, завоевывая трофеи в последнем сезоне у руля Ливерпуля.
И так было ясно, что после Ливерпуля он не останется в Англии. То, что сказал Клопп, косвенно посылает сигнал о том, что он не вернется в Германию. Хотя с этим можно и поспорить, поскольку в Германии он тренировал трех команд — Айнтрахт Франкфурт, Майнц 05 и Боруссия Дортмунд. В Италии конкуренция слабая, там стабилен только Интер, и кажется в строй вернулся Ювентус. Единственная свободная команда Наполи.
В Испании есть вариант Барселоны, но вероятность этой связи настолько прекасна, что некоторые воображают ее реальностью. Но не так все просто. Думаю все же возьмет на себя ответственность и возглавит сборную Германии через некоторое время после отдыха. Но не будем скакать вперед во времени, он еще главный тренер Ливерпуля, и думаю постарается уходить красиво, завоевывая трофеи в последнем сезоне у руля Ливерпуля.