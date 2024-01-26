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Клопп: «Я никогда не буду тренировать другой клуб в Англии»

вчера, 20:37

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не будет возглавлять ни один другой английский клуб.

Сегодня немецкий специалист сообщил, что покинет команду после окончания сезона.

Что я знаю точно: я никогда, никогда не буду руководить другим клубом в Англии, кроме «Ливерпуля». Это 100 процентов. Это невозможно. Моя любовь к этому клубу, моё уважение к людям слишком велики. Я не мог ни секунды думать об этом. Нет никаких шансов.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:11
Золотые слова! Респект Клоппу!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:47
Хотел бы видеть Клоппа у руля. Сборной Германии
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:19
По идее в Баварию тоже не должен идти. Вообще Наполи самый идеальный вариант. Бегущая команда, как раз для Клоппа, есть качественные игроки, не самый топ в своём чемпионате, что и тренировал всегда Клопп. С другой стороны и в Барсе интересно было его глянуть, но в связи с финансовым кризисом у каталонцев, будут проблемы с покупкой нужных игроков под его стиль.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:49, ред.
Клопп : я никогда не буду тренеровать Зенит, Это невозможно(смеётся),Я не мог ни секунды думать об этом. Нет никаких шансов.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 21:36, ред.
Клопп очень эксцентричный человек. Он не только тренирует команды, но и создает сильную эмоциональную связь с командами, которые тренирует. Он не из тех среднестатистических тренеров, которые год тренируют «Вест Хэм», а затем, в случае неудачи, берут на себя управление «Брайтоном», а затем «Борнмутом», и не делают что нибудь стоящего, чтобы их запомнили болельщики.

И так было ясно, что после Ливерпуля он не останется в Англии. То, что сказал Клопп, косвенно посылает сигнал о том, что он не вернется в Германию. Хотя с этим можно и поспорить, поскольку в Германии он тренировал трех команд — Айнтрахт Франкфурт, Майнц 05 и Боруссия Дортмунд. В Италии конкуренция слабая, там стабилен только Интер, и кажется в строй вернулся Ювентус. Единственная свободная команда Наполи.

В Испании есть вариант Барселоны, но вероятность этой связи настолько прекасна, что некоторые воображают ее реальностью. Но не так все просто. Думаю все же возьмет на себя ответственность и возглавит сборную Германии через некоторое время после отдыха. Но не будем скакать вперед во времени, он еще главный тренер Ливерпуля, и думаю постарается уходить красиво, завоевывая трофеи в последнем сезоне у руля Ливерпуля.
drug01
drug01
вчера в 21:35
Верность клубу нельзя передать словами. Но работать всё же надо.....
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:02
Значит, варианты с Испанией, либо с Германией не исключены.
В итальянскую лигу, Клопп вряд ли пойдёт.
adekvat
adekvat
вчера в 20:52
Никогда не говори, никогда.
112910415
112910415
вчера в 20:47
кто-то рассказал ему про РПЛ ...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:39
Хорошая привязонность клубу - это радует.
Гость
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