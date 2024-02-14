«Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Копенгаген» уступил «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).
Счёт на 10-й минуте открыл Кевин Де Брюйне. Магнус Маттссон на 34-й восстановил равенство. Бернарду Силва на 45+1-й вывел гостей вперёд. Третий мяч английской команды забил Фил Фоден на 90+2-й.
Ответный поединок состоится 6 марта в Манчестере.
КДБ делает разницу гол + 2 ГП!! МС с победой!!!
P.s: Диаш был на желтой до игры, был уверен, что в этой спецом ЖК получит, чтоб ответку пропустить и обнулиться по карточка, но не стал почему-то
КДБ делает разницу гол + 2 ГП!! МС с победой!!!
P.s: Диаш был на желтой до игры, был уверен, что в этой спецом ЖК получит, чтоб ответку пропустить и обнулиться по карточка, но не стал почему-то