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«Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

сегодня, 00:54
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Копенгаген» уступил «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

Счёт на 10-й минуте открыл Кевин Де Брюйне. Магнус Маттссон на 34-й восстановил равенство. Бернарду Силва на 45+1-й вывел гостей вперёд. Третий мяч английской команды забил Фил Фоден на 90+2-й.

Ответный поединок состоится 6 марта в Манчестере.

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Все комментарии
55sgt8pybbuf
55sgt8pybbuf
сегодня в 12:24
Никуда он не уйдёт ,он со своими запросами никому не нужен !
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:20
Уверенная победа на классе. И это еще Холланд не разогрелся)
матос
матос
сегодня в 10:41
Сити с победой. Думаю уже 2 четвертьфиналиста известны , МС и Реал.
therapy
therapy
сегодня в 09:31
Копенгаген просто играл футбол... Как сказал тренер Копенгагена Якоб Нееструп, на этой стадии от нас никто ничего не ждёт по этому мы играем просто в футбол. С победой Ман Сити, рад что команда в боевом составе.
ss8g38yags86
ss8g38yags86
сегодня в 08:43
Счет мог бы быть вообще разгромным... МС в победой!
lotsman
lotsman
сегодня в 08:42
Чего и следовало ожидать. Ман Сити доминировал на поле. Могли выиграть гораздо крупнее.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:41
Ну что, второй матч это просто формальность... можно вторым составом играть.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:40
Было бы удивительно если бы этого не произошло . А так с Победой МС !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:30
Решающие голы забиты в конце таймов. Недобегали датчане...
p5ss5qusjzpt
p5ss5qusjzpt
сегодня в 07:28
Вчера датчане сполна ощутили разницу между двумя Манчестерами
ef4mpnvetkfq
ef4mpnvetkfq
сегодня в 07:26
Дома шарлатановские ещё штучки три накидают Копенгагену
46889wc6ekhx
46889wc6ekhx
сегодня в 07:24
“Манчестер Сити” одержал уверенную победу над “Копенгагеном”.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:21
Прогнозируемая победа, МС идёт дальше
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:06
МС на две головы сильнее.
112910415
112910415
сегодня в 05:37
МС команда мощная, очень
q2zgfmbwkwgq
q2zgfmbwkwgq
сегодня в 05:25
Копенгаген в принципе неплохо поупирался
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:10
В Манчестере отыграются
амурец
амурец
сегодня в 02:18
не удивительно, с таким то соперником
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:57
Два мяча в концовках тайма,,, на потере концентрации и усталости соперника...
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:19
Это невероятно. Браво.
Рой Макай
Рой Макай ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:05
То ли дело победа в твоей мифической суперлиге или чемпионате СА.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:58
Против Копенгагенов грех не выйти в финал и забрать эту позорную чашку.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:58
По первому тайму казалось, что разгром неминуем. Кучу моментов Сити создал в первые 45 мин, а датчане один раз пробили по воротам и забили, когда Эдерсон привез на ровном месте. Но во втором тайме Копенгаген не дрогнул и в итоге всего 1:3, хотя могли и 5-6 забивать. Самое печальное это 2 травмы у горожан.
КДБ делает разницу гол + 2 ГП!! МС с победой!!!
P.s: Диаш был на желтой до игры, был уверен, что в этой спецом ЖК получит, чтоб ответку пропустить и обнулиться по карточка, но не стал почему-то
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:58
Могли крупнее.. КДБ креативен и хорош.. 👍
Elliada_
Elliada_
сегодня в 00:56
МС с победой. Думаю, вопрос о выходе в 1/4 уже решили. КДБ, Силва и Фоден были хороши. Грилишу и Бернарду здоровья.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:55
МС это вам не МЮ!))))
Сити с победой!))
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