«Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

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сегодня, 00:54

«Копенгаген» уступил «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

Счёт на 10-й минуте открыл Кевин Де Брюйне. Магнус Маттссон на 34-й восстановил равенство. Бернарду Силва на 45+1-й вывел гостей вперёд. Третий мяч английской команды забил Фил Фоден на 90+2-й.

Ответный поединок состоится 6 марта в Манчестере.