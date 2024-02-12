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«Динамо» обыграло «Санкт-Пёльтен» в заключительном матче второго сбора

вчера, 18:49

Московское «Динамо» одержало победу над австрийским «Санкт-Пёльтеном» в товарищеском матче (3:1).

На 12-й минуте счёт открыл Константин Тюкавин. Даниил Фомин на 21-й удвоил преимущество «бело-голубых», а на 67-й оформил дубль. У соперника москвичей единственным голом отличился Бернд Гшвайдль на 70-й.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:11
результаты работы после себя покажут
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:57
Победы придают уверенности.
wbbp6ha5gx9s
wbbp6ha5gx9s
вчера в 20:32
Динамо выполнили свою задачу в подготовке к сезону теперь ждём результат в играх первенства
lotsman
lotsman
вчера в 19:34
Молодцы Динамо, хорошую точку поставили в конце сбора.
баск
баск
вчера в 19:17, ред.
До последнего момента все молчали как партизаны.
Лишь за 10 минут до стартового свистка публике было объявлено, с кем играем)

Оно и понятно, объявили бы раньше- крик бы поднялся.
Хотя санкции, конечно, за товарняки совершенно плюшевые.
Так, за товарняк с Динамо Слован был наказан.. отказом пражской Славии играть товарняк с ним))

Впервые зимой увидели в старте подобие основы.
Только Скопа отдыхал от вчерашнего, его позицию исполнял Парш.
Весь остальной бомонд был в наличии: Лещ; Фернандес, Бальбо, Даса; Лаксальт, Чавес, Фомин; Карраскаль, Битело, Тюкавин.

Работали быстро, бодренько, акцентированно.
Минут 10 привыкали к сопернику, после чего забрали мяч и начали забивать симпатичные банки на любой вкус.

И не удивительно, австрийский пердивщик это не казахстанский конечно, но всё же не бог весь что.
А может просто подействовал демарш Лички с массовым привлечением
молодёжи, показавший основе конкурентную козью морду)

Правда, с реализацией дело не густо, моментов создали столько, что используй их все- двузначным счётом бы запахло.
Что касается других характеристик- готова основа неплохо, процентов на 70-80, что для текущего момента нормально.

Окончательную готовность увидим на завершающем сборе, там будут интересные матчи со своими- два с Самарой, с Балтикой и с ЦСКА.
Capral
Capral
вчера в 19:11
Соперник, даже не из вышки австрийского футбола. Игру не видел, не люблю, тщательно анализировать товарняки, но одно, не заметить нельзя- команда пропускает в каждой игре...
Вещий
Вещий
вчера в 18:50
Хорошо что на позитиве закончили, но вот пропускать было ни к чему.... есть что нарабатывать на тренировках.
Гость
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