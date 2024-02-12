«Динамо» обыграло «Санкт-Пёльтен» в заключительном матче второго сбора

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вчера, 18:49

Московское «Динамо» одержало победу над австрийским «Санкт-Пёльтеном» в товарищеском матче (3:1).

На 12-й минуте счёт открыл Константин Тюкавин. Даниил Фомин на 21-й удвоил преимущество «бело-голубых», а на 67-й оформил дубль. У соперника москвичей единственным голом отличился Бернд Гшвайдль на 70-й.