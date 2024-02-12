«Динамо» обыграло «Санкт-Пёльтен» в заключительном матче второго сбора

Московское «Динамо» одержало победу над австрийским «Санкт-Пёльтеном» в товарищеском матче (3:1).
На 12-й минуте счёт открыл Константин Тюкавин. Даниил Фомин на 21-й удвоил преимущество «бело-голубых», а на 67-й оформил дубль. У соперника москвичей единственным голом отличился Бернд Гшвайдль на 70-й.
Лишь за 10 минут до стартового свистка публике было объявлено, с кем играем)
Оно и понятно, объявили бы раньше- крик бы поднялся.
Хотя санкции, конечно, за товарняки совершенно плюшевые.
Так, за товарняк с Динамо Слован был наказан.. отказом пражской Славии играть товарняк с ним))
Впервые зимой увидели в старте подобие основы.
Только Скопа отдыхал от вчерашнего, его позицию исполнял Парш.
Весь остальной бомонд был в наличии: Лещ; Фернандес, Бальбо, Даса; Лаксальт, Чавес, Фомин; Карраскаль, Битело, Тюкавин.
Работали быстро, бодренько, акцентированно.
Минут 10 привыкали к сопернику, после чего забрали мяч и начали забивать симпатичные банки на любой вкус.
И не удивительно, австрийский пердивщик это не казахстанский конечно, но всё же не бог весь что.
А может просто подействовал демарш Лички с массовым привлечением
молодёжи, показавший основе конкурентную козью морду)
Правда, с реализацией дело не густо, моментов создали столько, что используй их все- двузначным счётом бы запахло.
Что касается других характеристик- готова основа неплохо, процентов на 70-80, что для текущего момента нормально.
Окончательную готовность увидим на завершающем сборе, там будут интересные матчи со своими- два с Самарой, с Балтикой и с ЦСКА.
Лишь за 10 минут до стартового свистка публике было объявлено, с кем играем)
Оно и понятно, объявили бы раньше- крик бы поднялся.
Хотя санкции, конечно, за товарняки совершенно плюшевые.
Так, за товарняк с Динамо Слован был наказан.. отказом пражской Славии играть товарняк с ним))
Впервые зимой увидели в старте подобие основы.
Только Скопа отдыхал от вчерашнего, его позицию исполнял Парш.
Весь остальной бомонд был в наличии: Лещ; Фернандес, Бальбо, Даса; Лаксальт, Чавес, Фомин; Карраскаль, Битело, Тюкавин.
Работали быстро, бодренько, акцентированно.
Минут 10 привыкали к сопернику, после чего забрали мяч и начали забивать симпатичные банки на любой вкус.
И не удивительно, австрийский пердивщик это не казахстанский конечно, но всё же не бог весь что.
А может просто подействовал демарш Лички с массовым привлечением
молодёжи, показавший основе конкурентную козью морду)
Правда, с реализацией дело не густо, моментов создали столько, что используй их все- двузначным счётом бы запахло.
Что касается других характеристик- готова основа неплохо, процентов на 70-80, что для текущего момента нормально.
Окончательную готовность увидим на завершающем сборе, там будут интересные матчи со своими- два с Самарой, с Балтикой и с ЦСКА.