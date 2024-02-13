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«Зенит» обыграл «Сантос» в матче Кубка равноправия

вчера, 18:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)СантосМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Сантосом» в матче Кубка равноправия (4:1).

На 10-й минуте Вячеслав Караваев вывел петербуржцев вперёд. Андрей Мостовой на 31-й удвоил преимущество команды. На 55-й Клаудиньо сделал счёт более крупным. Родриго Сезар на 77-й сократил отставание бразильского клуба в счёте. 4-й мяч в составе «сине-бело-голубых» забил Педро на 84-й.

9 февраля «Зенит» досрочно выиграл турнир.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:26
Просто потренировались.
112910415
112910415
сегодня в 05:58
шампанского в студию !
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:07
Зенит обыграл собственную академию)).
Хиромант
Хиромант ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:04
"Ну обыграть мальчишек дело не хитрое..."
- А ну-ка, ну-ка! Очень интересно! Сэр, вы не соизволили бы надеть спортивную форму, и показать нам, простым смертным, как надо обыгрывать "бразильских мальчишек"? Думаю не только я, но и многие болельщики с большим удовольствием посмотрели бы на это.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:23
Нормально сыграл Зенит,главное победа!!!
therapy
therapy ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 20:53
В первом тайме наши были, а во втором южноамериканцы с бразильцами играли.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:47
Всё таки приятно, пусть и Зенит пустил кровушку Сантосу, пусть и не российским составом...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ therapy (раскрыть)
вчера в 20:43
В первом тайме было восемь
lotsman
lotsman
вчера в 20:43
Зенит с победой. Перед началом чемпионата такая игра, с хорошим позитивом, не помешает.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:31
Молодежный состав выставил Сантос.
enjt9eyn4v47
enjt9eyn4v47
вчера в 19:55
Сантос в Кубке явно лишний
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:55
Это всего лишь товарняки, но выиграны они были уверенно
Посмотрим что будет в марте
th47ax6mzgw7
th47ax6mzgw7
вчера в 19:50
Очередная победа Зенита говорит о хорошей готовности команды к сезону!
nubom
nubom
вчера в 19:19
Показать молодым, как катают вату в РПЛ - это тоже урок...
shlomo
shlomo
вчера в 19:12
Ну обыграть мальчишек дело не хитрое.... и пропустили еще. Вратарская позиция у Зенита слабая...
therapy
therapy
вчера в 19:04
Из россиян только Караваев и Мостовой в составе
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:03
Родриго Сезар на 77-й сократил отставание бразильского клуба в счёте.
Семак уже отреагировал на пропущенный гол:
shur
shur
вчера в 19:00, ред.
...да, позволил бы Великий Пеле себе такое...?!
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