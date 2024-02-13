«Зенит» обыграл «Сантос» в матче Кубка равноправия

«Зенит» одержал победу над «Сантосом» в матче Кубка равноправия (4:1).
На 10-й минуте Вячеслав Караваев вывел петербуржцев вперёд. Андрей Мостовой на 31-й удвоил преимущество команды. На 55-й Клаудиньо сделал счёт более крупным. Родриго Сезар на 77-й сократил отставание бразильского клуба в счёте. 4-й мяч в составе «сине-бело-голубых» забил Педро на 84-й.
9 февраля «Зенит» досрочно выиграл турнир.
- А ну-ка, ну-ка! Очень интересно! Сэр, вы не соизволили бы надеть спортивную форму, и показать нам, простым смертным, как надо обыгрывать "бразильских мальчишек"? Думаю не только я, но и многие болельщики с большим удовольствием посмотрели бы на это.
- А ну-ка, ну-ка! Очень интересно! Сэр, вы не соизволили бы надеть спортивную форму, и показать нам, простым смертным, как надо обыгрывать "бразильских мальчишек"? Думаю не только я, но и многие болельщики с большим удовольствием посмотрели бы на это.
Посмотрим что будет в марте
Посмотрим что будет в марте
Семак уже отреагировал на пропущенный гол:
Семак уже отреагировал на пропущенный гол: