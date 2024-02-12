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Сборная Бразилии не сыграет на Олимпиаде 2024

вчера, 08:18

Сборная Бразилии U23 уступила команде Аргентины U23 (0:1) и не выступит на Олимпиаде 2024.

«Селесао» заняли 3-е место в южноамериканском отборе на турнир.

На Олимпиаде сыграют Парагвай как победитель группы и Аргентина как обладатель второго места.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:29
"Сборная Бразилии не сыграет на Олимпиаде 2024"
- Прочитал 2 десятка комментов. ... И никто не вспомнил о нашей сборной, сборной России. Да, блин, дожили... ЦРУ - зачёт!
pomor45
pomor45
вчера в 19:22
Тоже своего рода "достижение".
Дима Логинов
Дима Логинов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 13:57
Я помню, помню - всё, что касается Реала является лучшем в мире. А от себя напомню, что Мидас плохо закончил. Если тебе это имя что-то говорит.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 13:33
Минимум 3 игрока в сборной Бразилии, одни из самых лучших в мире. Это Винисиус, Родриго и Милитао. Может ещё выстрелят Эндрик и Роке. А так, как команда, они давно поплыли. Может быть с того момента, когда сделала главной звездой Неймарка. Вообще неответственный человек. Лидером надо делать Винисиуса. Кстати, ещё у сборной Бразилии есть классный вратарь Аллисон, дублёр Эдерсон. Тоже неплохо. Осталось найти замену Роберто Карлосу, Кафу и полузащитников. Каземиро уже не молод (по футбольным меркам, тем более, для бразильцев).
lotsman
lotsman
вчера в 13:03
Как же так, олимпиада без Бразильцев?))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:17
В какой то мере трагедия на Родине Пеле.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:55
Кто много болтает - тот никуда не попадает и ничего не выигрывает.. Проверено много раз.. Хе..
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 11:09
у Бразильских команд всех поколений проблема не в игроках,а в тренере....С таким подборов игроков,тренеры - физруки.
z6fg7cgyryx4
z6fg7cgyryx4
вчера в 10:27
Обидное поражение сборной Бразилии, но они показали достойную игру. Теперь с нетерпением ждем выступления Парагвая и Аргентины на Олимпиаде.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:25
Да и хрен с ним...
nubom
nubom
вчера в 10:23
Все ушли в Зенит...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:04
Бразильцы уже пятнадцать лет как средняя сборная. Непонятно по каким причинам её возводят в ранг фаворита на каждом ЧМ. Пока не появятся новые Ро-Ри-Ро команда не добьётся каких-либо успехов.

Ведь, коли её главной звездой считается наплевавший на футбол показушный нытик, то вряд ли имеет смысл говорить о каком-то величии. Ждём сильную сборную Бразилии, а пока не удивляемся, что нынешняя команда куда-то не попала.
ssspartak
ssspartak ответ bzgc549weuey (раскрыть)
вчера в 09:55
Отчасти согласен, про спортивный принцип. "Побеждай и доказывай что сильнее". Но не знаю на сколько это соответствует спортивным принципам, то что на олимпиаде играют сборные U23. Наверно поэтому олимпийский турнир уступает в зрелищности даже лиге наций какой нибудь.
valt134
valt134
вчера в 09:49
Грядет «разбор полетов».
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:46
И такое тоже случается с великими сборными. Как говорится, ни всегда коту масленица .
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:27
Ну не всегда же выигрывать, после поражений идут большие победы
112910415
112910415
вчера в 09:22
такой вот расклад в этом поколении (
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
А что, от Южной Америки всего две команды?
bzgc549weuey
bzgc549weuey
вчера в 08:49
Тут спортивный принцип превыше всего. Значит слабая сборная.
Elliada_
Elliada_
вчера в 08:48
Бразилия выиграла две предыдущие Олимпиады. В 2020 с Малкомом и в 2016 с Неймаром, а теперь не поедут на Олимпиаду. Дела, как и с основной сборной, плохи.
bnfkdq4fcuyg
bnfkdq4fcuyg
вчера в 08:43
Знатно отпарагваили неразумную бразильскую поросль
73pmd4ykvhn7
73pmd4ykvhn7
вчера в 08:41
Такого днища бразилы давно не достигали
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 08:41
да сейчас бразильцы уже не те нет того поколения победителей
88uqxkgr6tda
88uqxkgr6tda
вчера в 08:37
Для Бразил это трагедия.... нужно было парагвайцев обыгрывать...
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