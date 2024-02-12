"Сборная Бразилии не сыграет на Олимпиаде 2024"

Сборная Бразилии U23 уступила команде Аргентины U23 (0:1) и не выступит на Олимпиаде 2024.
«Селесао» заняли 3-е место в южноамериканском отборе на турнир.
На Олимпиаде сыграют Парагвай как победитель группы и Аргентина как обладатель второго места.
Ведь, коли её главной звездой считается наплевавший на футбол показушный нытик, то вряд ли имеет смысл говорить о каком-то величии. Ждём сильную сборную Бразилии, а пока не удивляемся, что нынешняя команда куда-то не попала.
Ведь, коли её главной звездой считается наплевавший на футбол показушный нытик, то вряд ли имеет смысл говорить о каком-то величии. Ждём сильную сборную Бразилии, а пока не удивляемся, что нынешняя команда куда-то не попала.