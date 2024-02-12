"Сборная Бразилии не сыграет на Олимпиаде 2024"

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вчера, 08:18

Сборная Бразилии U23 уступила команде Аргентины U23 (0:1) и не выступит на Олимпиаде 2024.

«Селесао» заняли 3-е место в южноамериканском отборе на турнир.

На Олимпиаде сыграют Парагвай как победитель группы и Аргентина как обладатель второго места.