«Челси» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Челси» в матче 24-го тура АПЛ (1:3).
На 30-й минуте Джефферсон Лерма вывел хозяев вперёд. Конор Галлахер на 47-й сравнял счёт, а на 90+1-й сделал дубль. Третий мяч у гостей забил Энцо Фернандес на 90+4-й.
«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в чемпионате Англии, имея в активе 24 очка. «Челси» находится на 10-й позиции с 34 баллами.
Первый тайм конечно провалили. Безидейно и без нужной агрессией атаковали.
Да еще и двойная ошибка Дисаси привел к голу дворцовых. Который раз Почет ставит Палмера в центр и креатив исчезает в атаке.
Во втором убрав слабого Мадуэке и выпустив Нкунку в центр, а Палмера на правый край, все поставил на свое место. Сразу же сравняли счет. И пошла игра. Правый фланг Палмер, Галахер и Гюсто просто смяли КП.
И наконец вырвали победу на последних минутах! А КП с такой игрой в автобус могут и еще ниже упасть.
Еще раз поздравляю синих и особенно фанатов которые очень сильно поддерживали на стадионе. Их было слышно весь второй тайм. И Челси не подвели их!
Здоровья Сильве. Без него будет трудно.
Первый тайм конечно провалили. Безидейно и без нужной агрессией атаковали.
Да еще и двойная ошибка Дисаси привел к голу дворцовых. Который раз Почет ставит Палмера в центр и креатив исчезает в атаке.
Во втором убрав слабого Мадуэке и выпустив Нкунку в центр, а Палмера на правый край, все поставил на свое место. Сразу же сравняли счет. И пошла игра. Правый фланг Палмер, Галахер и Гюсто просто смяли КП.
И наконец вырвали победу на последних минутах! А КП с такой игрой в автобус могут и еще ниже упасть.
Еще раз поздравляю синих и особенно фанатов которые очень сильно поддерживали на стадионе. Их было слышно весь второй тайм. И Челси не подвели их!
Здоровья Сильве. Без него будет трудно.