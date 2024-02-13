«Челси» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

1707775755

сегодня, 01:09

«Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Челси» в матче 24-го тура АПЛ (1:3).

На 30-й минуте Джефферсон Лерма вывел хозяев вперёд. Конор Галлахер на 47-й сравнял счёт, а на 90+1-й сделал дубль. Третий мяч у гостей забил Энцо Фернандес на 90+4-й.

«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в чемпионате Англии, имея в активе 24 очка. «Челси» находится на 10-й позиции с 34 баллами.