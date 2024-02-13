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«Челси» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

сегодня, 01:09
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Челси» в матче 24-го тура АПЛ (1:3).

На 30-й минуте Джефферсон Лерма вывел хозяев вперёд. Конор Галлахер на 47-й сравнял счёт, а на 90+1-й сделал дубль. Третий мяч у гостей забил Энцо Фернандес на 90+4-й.

«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в чемпионате Англии, имея в активе 24 очка. «Челси» находится на 10-й позиции с 34 баллами.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:45
С победой, Челси вернулся на свое любимое место)))
Вещий
Вещий
сегодня в 08:50
Должно быть обидно "Кристал Пэлас", который не хуже соперника был, но статистика упрямая вещь, а согласно ей "орлы" пропускают большую часть голов именно в заключительные пятнадцать минут матча. В этот раз даже дважды в добавленное время пропустили подопечные Ходжсона, пусть второй гол и ничего не решал уже. "Челси" после отвратительного первого тайма быстро сравнял счет, но потом не был особо опасен. Тем важнее победа для команды Почеттино, которая вернулась в первую десятку. "Кристал Пэлас" остается в пять очках от зоны вылета.
fhv8wn8tyzck
fhv8wn8tyzck
сегодня в 08:49
Для Челси результаты матчей уже не имеют большого значения. Сезон по большому счету провален. Так что от них можно ждать любых, даже причудливых результатов.
utm5zbcm22zm
utm5zbcm22zm
сегодня в 08:45
Хорошо что столько добавил судья... иначе совсем печалька для Челси была бы.
fxm994ye6wfn
fxm994ye6wfn
сегодня в 08:34
Если бы не Галлахер, то Челси бы опять пошёл на последний слог своего спасителя
72xhmert9z7f
72xhmert9z7f
сегодня в 08:32
На этот раз повезло, но сути кома проблем это вовсе не меняет
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 08:09
Челси нуждался в этой победе после двух поражений подряд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:07
Челси без Абрамовича превратился в обычного середняка...
krqz23yncr76
krqz23yncr76
сегодня в 06:11
Это был интересный матч между двумя командами. «Челси» показал хорошую игру и смог победить. «Кристал Пэлас» тоже играл неплохо, но им немного не повезло.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:09
Для начала поздравлю болельщиков аристократов с победой! Для Челси каждая победа важна скорее всего не для позиции в лиге, а с психологической точки зрения! Правда есть одно но....КП сейчас проигрывает всем подряд, плюс играли без трех важных игроков-это Гехи,Олисе и Эзе...и даже таким составом они умудрились создать проблемы для Челси в первом тайме....думаю у Поча еще много работы
112910415
112910415
сегодня в 05:51
удивительную концовку сумели создать !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:12
КП рано поверил в победу.
w8mc9jm62kwa
w8mc9jm62kwa
сегодня в 02:04
Синих с победой!!
quy7fd875nz8
quy7fd875nz8
сегодня в 01:51
Обидное поражение «Кристал Пэлас» от «Челси». Надеюсь, в следующих турах им удастся улучшить свои результаты и подняться в таблице.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:44
Класс команды и проявляется в концовке матча...
azkan
azkan
сегодня в 01:21
С волевой победой Челси!
Первый тайм конечно провалили. Безидейно и без нужной агрессией атаковали.
Да еще и двойная ошибка Дисаси привел к голу дворцовых. Который раз Почет ставит Палмера в центр и креатив исчезает в атаке.
Во втором убрав слабого Мадуэке и выпустив Нкунку в центр, а Палмера на правый край, все поставил на свое место. Сразу же сравняли счет. И пошла игра. Правый фланг Палмер, Галахер и Гюсто просто смяли КП.
И наконец вырвали победу на последних минутах! А КП с такой игрой в автобус могут и еще ниже упасть.
Еще раз поздравляю синих и особенно фанатов которые очень сильно поддерживали на стадионе. Их было слышно весь второй тайм. И Челси не подвели их!
Здоровья Сильве. Без него будет трудно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:11
В концовке у "синих" прямо крылья выросли.)
Гость
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