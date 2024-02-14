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«Реал» обыграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:53
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«РБ Лейпциг» потерпел поражение от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Единственный гол забил Браим Диас на 48-й минуте встречи.

Ответный поединок пройдёт 6 марта в Мадриде.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 13:08
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 12:59
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Не Эго Ист (раскрыть)
      сегодня в 12:49
      Я понимаю, что это не "Барселона", где было обязательно, чтобы каждый игрок высказался хотя бы пару раз в неделю о величии Месси и о том, как он горд был в столовой сидеть на стуле, где буквально пару дней назад приземлял свои чресла галактический косметический инопланетянин, но вот так, в "Реале" каждый может сказать то, что он думает. Если Кроос такое сказал, значит, действительно ему показалось, что гол надо засчитывать.

      Но есть правила, в которых ясно написано, что игрок находится в пассивном офсайде, когда он никак не мешает вратарю и не закрывает ему обзор, а, если он толкает вратаря, то он в любом случае находится в активном офсайде, независимо от того, добрался бы вратарь до мяча или нет.

      Конечно, сложно понять это в том числе фанатам команды, где до сих пор Хави, судя по количеству упоминаний мадридизма, Переса и "Реала" в своих интервью, видимо, считает, что его команда плохо играет из-за Флорентино)
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 12:46
        eleven LC
        eleven LC ответ Не Эго Ист (раскрыть)
        сегодня в 12:44, ред.
        Ну можешь помечтать,разрешаю!
        Не Эго Ист
        Не Эго Ист ответ eleven LC (раскрыть)
        сегодня в 12:38, ред.
        Неа, доказательств нету.. А здесь есть : судья не пошёл смотреть вар.. Так что дедушка Фло скоро сядет.. И за СуперЛигу тоже.. Рядом с Авейру.. За изнасилование и неуплату налогов.. В СА ему не скрыться.. А-ха-ха-ха...
        eleven LC
        eleven LC ответ Не Эго Ист (раскрыть)
        сегодня в 12:22, ред.
        Ну я думаю столько же сколько и Месси занёс Франс Футбол за золотой мячик!
        Не Эго Ист
        Не Эго Ист ответ eleven LC (раскрыть)
        сегодня в 12:18
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ
          сегодня в 11:47
          Вчера я тоже склонен был думать, что гол верный.
          Но сёдня просмотрев повтор убедился в обратном.
          Вратарь во вратарской - неприкосновенен. Толчок в спину был, поэтому извините.
          eleven LC
          eleven LC ответ Не Эго Ист (раскрыть)
          сегодня в 11:46
          Вратаря Реала толкнул игрок Лейпцига находящийся в пассивном оффсайде,тем самым сделав этот оффсайд активным-это официальное пояснение ВАР!
          А насчёт Месси уже не важно,ему и после завершения карьеры пару мячиков подарят по инерции, так сказать!
          Не Эго Ист
          Не Эго Ист ответ eleven LC (раскрыть)
          сегодня в 11:25
          Хе.. Пусть дедушка Фло "разберётся с "болтуном" Кроссом : Кроос об отмене гола «Лейпцига»: «Его нужно было засчитывать, с этим не поспорить. Вратарь не мог добраться до мяча».. Да заодно с Модричем и Вальверде.. Чё они позволяют себе голосовать за Месси?.. А-ха-ха-ха.. 😀😋
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик ответ матос (раскрыть)
          сегодня в 11:06
          Анчи - мастер по раскрытию игроков, можно посмотреть на нынешний состав, тех же Вини и Родриго он довёл до такой формы, а уж защиту из полузащитников составить) Лукас Васкес в этом году вообще уже как топовый защитник выглядит)

          Ну и, конечно, несмотря на огромный талант, нужно отметить, что Джуд тоже идеально вписался в состав - потому что Анчи, конечно, оптимальную позицию для него изначально нашел.

          Поэтому и Диас тоже хорош, хотя его взаимодействие с Вини и Родриго оставляет желать лучшего, вот с Джудом он кружева плести может практически спартаковские, хаха)
          eleven LC
          eleven LC ответ Не Эго Ист (раскрыть)
          сегодня в 10:50, ред.
          Всё для тебя,наслаждайся!
          Привет от дедушки Фло!
          матос
          матос
          сегодня в 10:40
          Диас у Анчи в Реале все же куда лучше и интереснее играет чем это было в аренде в Милане. Реал с победой.
          Не Эго Ист
          Не Эго Ист ответ eleven LC (раскрыть)
          сегодня в 10:01
          Гол отменили неправильно.. Где офф-сайд, где нарушение?.. Перес "постарался".. А-ха-ха-ха.. 😀
          eleven LC
          eleven LC ответ Не Эго Ист (раскрыть)
          сегодня в 09:56, ред.
          Так ты ж заныл-гол отменили,аааааааааа
          Не плачь,думай о том что Месси лучший в истории Интер Майями!
          Не Эго Ист
          Не Эго Ист ответ eleven LC (раскрыть)
          сегодня в 09:53
            eleven LC
            eleven LC ответ Не Эго Ист (раскрыть)
            сегодня в 09:49
              Не Эго Ист
              Не Эго Ист ответ Incredulous (раскрыть)
              сегодня в 09:39
                Не Эго Ист
                Не Эго Ист ответ eleven LC (раскрыть)
                сегодня в 09:34
                Чё, задел?.. Хе..
                Вещий
                Вещий
                сегодня в 08:48
                Думаю что Реалу даже немного повезло в этом матче... ответный будет очень сложный.
                vova505
                vova505 ответ eleven LC (раскрыть)
                сегодня в 08:38
                Молодцы Реал
                Всё по делу
                Но карвахаль все таки не совсем порядочный тип
                Чем-то мне подлеца рамоса напоминает
                95-shishani-95
                95-shishani-95
                сегодня в 08:06
                Отличный проход и отличный удар от Браима Диаса. С победой, лучший клуб в истории футбола!
                Incredulous
                Incredulous ответ Не Эго Ист (раскрыть)
                сегодня в 07:49
                Ну для вас-то все голы в ворота Реала "чистые", даже если они будут забитые с оффсайда, рукой, мимо ворот, после окончание матча, болельщиком с третьего ряда.
                32wwq6hn3gdz
                32wwq6hn3gdz
                сегодня в 07:22
                Несмотря на поражение, “Лейпциг” имеет шанс на выход в следующий раунд, если сможет победить в ответном матче.
                eleven LC
                eleven LC ответ Не Эго Ист (раскрыть)
                сегодня в 07:22, ред.
                Гол отменили,Карвахаля не удалили,посуду не помыли,Реал не распустили,бороду не сбрили,не съели чахохбили,Лео Месси не превозносили
                Какая трагедия,ааааааааааааааааааа!
                ABir
                ABir
                сегодня в 05:45
                Не простая , но закономерная победа Реала. В Мадриде сливочные должны окончательно оформить двухматчевый выигрыш. Было бы не справедливо, если по итогам этой двухматчевой серии в 1/4 прошел Лейпциг.
                112910415
                112910415
                сегодня в 05:35
                класс сказался, хоть соперник и хорош !
                veydrqe4u2z9
                veydrqe4u2z9
                сегодня в 05:23
                Думал, голов тут будет побольше
                Ironigor
                Ironigor
                сегодня в 02:34
                Галактикос с Победой !!!
                Молодцы ребятушки, на полуспущенных одержали Победу .
                Гость
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