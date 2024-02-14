«Реал» обыграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» потерпел поражение от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Единственный гол забил Браим Диас на 48-й минуте встречи.
Ответный поединок пройдёт 6 марта в Мадриде.
|РБ Лейпциг0 : 1Реал
|Матч завершен
«РБ Лейпциг» потерпел поражение от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Единственный гол забил Браим Диас на 48-й минуте встречи.
Ответный поединок пройдёт 6 марта в Мадриде.
Во втором тайме "Реалу" удалось забрать контроль в свои руки, хотя гол пришёл после сольного прохода Браимушки, а не осмысленной комбинации, но и они были.
Очень, конечно, тревожит травма Браима, потому что это сведёт вообще к нулю возможности ротации в атаке практически, последних игр и без Браима и без Джуда я почти не припомню, а Гюлер явно хиленький, чтобы подпускать его всё-таки к основному составу пока что.
Во втором тайме "Реалу" удалось забрать контроль в свои руки, хотя гол пришёл после сольного прохода Браимушки, а не осмысленной комбинации, но и они были.
Очень, конечно, тревожит травма Браима, потому что это сведёт вообще к нулю возможности ротации в атаке практически, последних игр и без Браима и без Джуда я почти не припомню, а Гюлер явно хиленький, чтобы подпускать его всё-таки к основному составу пока что.
Но больше всего поражает в РМ насколько сыграны партнёры основы и скамейки... Этим вообще мало кто похвастать сегодня может.
P.S. Немцы тоже пацанами не выглядели..., до момента , канеш, пока Реал скорости не включил.
Но больше всего поражает в РМ насколько сыграны партнёры основы и скамейки... Этим вообще мало кто похвастать сегодня может.
P.S. Немцы тоже пацанами не выглядели..., до момента , канеш, пока Реал скорости не включил.
Ну а так было много нервов, была не одна невынужденная ошибка у Тони Крооса даже, что для него нехарактерно.
Ну а так было много нервов, была не одна невынужденная ошибка у Тони Крооса даже, что для него нехарактерно.