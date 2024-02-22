Президент «Торпедо»: «Сезон-2026/27 клуб начнёт на новой арене»

Президент «Торпедо» поделился информацией о строительстве нового стадиона.

По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 «Торпедо» начнёт на новой арене.

Уверен, что сроки не будут нарушены — наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны чётко понимать на год вперёд, где будет играть команда.