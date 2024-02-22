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Президент «Торпедо»: «Сезон-2026/27 клуб начнёт на новой арене»

вчера, 13:47

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился информацией о строительстве нового стадиона.

По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 «Торпедо» начнёт на новой арене.

Уверен, что сроки не будут нарушены — наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны чётко понимать на год вперёд, где будет играть команда.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:22
Да там обычная схема - получил бизнесмен кучу очень дорогой земли дёшево с соцобязательством построить стадион. Конечно, соцобязательство он выполнит в последнюю очередь, если вообще выполнит, а, скорее всего, сам будет бегать и собирать бумажки, что строить невозможно.

Реально, 2.5 года прошло и там тупо котлован) Смешно читать их пресс-релизы, что якобы всё будет готово в 2025 году, если за 2.5 года они ничего не сделали.

Я знаю, как это работает, у нас в Питере недалеко от моего дома "Эталон" строил большой комплекс, а в центре его был объект культурного наследия - первая в Питере сохранившаяся ремесленная школа. Они получили эту землю бесплатно с соцнагрузкой - что отремонтируют школу. Так что, думаешь, отремонтировали?

Нет, тупо снесли ночью, а потом, когда КУГИ возмутилось, построили кирпичный барак несколько похожий на эту школу 18-го река разве что по прямоугольной форме. И ничего, там всего-то нужно нужным людям занести.
rpbyk2jjsm6t
rpbyk2jjsm6t
вчера в 14:13
До того времени еще всё 10 раз поменяется.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:13
У меня что то припоминается там не всё в порядке и с грунтом под стадионом...
Hauptman
Hauptman
вчера в 14:10
Сколько можно в Москве стадионов строить, когда по всей стране их только разрушают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:06
Ну конечно)) На данный момент работы идут 2.5 года и всё, что они сделали - это вырыли котлован и набили туда свай))

При этом ЖК, который окружает "стадион", уже на продвинутом этапе строительства.

По факту владелец "Торпедо" - московский девелопер - получил огромный элитный кусок земли и застраивает его ЖК. Ну а стадион, как несложно прогнозируемо, он кое-как по минимуму достроит и сдаст на баланс клубу, после чего сам клуб ему и не нужен уже будет - свой огромный кусок земли за копейки он уже получил.
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:58
Свежо предание. До 2026 еще вагон времени, можно пару раз сроки отодвинуть. Накидывайте смело 5 лет, не ошибетесь.
Гость
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