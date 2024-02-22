Президент «Торпедо»: «Сезон-2026/27 клуб начнёт на новой арене»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился информацией о строительстве нового стадиона.
По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 «Торпедо» начнёт на новой арене.
Уверен, что сроки не будут нарушены — наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны чётко понимать на год вперёд, где будет играть команда.
При этом ЖК, который окружает "стадион", уже на продвинутом этапе строительства.
По факту владелец "Торпедо" - московский девелопер - получил огромный элитный кусок земли и застраивает его ЖК. Ну а стадион, как несложно прогнозируемо, он кое-как по минимуму достроит и сдаст на баланс клубу, после чего сам клуб ему и не нужен уже будет - свой огромный кусок земли за копейки он уже получил.
При этом ЖК, который окружает "стадион", уже на продвинутом этапе строительства.
По факту владелец "Торпедо" - московский девелопер - получил огромный элитный кусок земли и застраивает его ЖК. Ну а стадион, как несложно прогнозируемо, он кое-как по минимуму достроит и сдаст на баланс клубу, после чего сам клуб ему и не нужен уже будет - свой огромный кусок земли за копейки он уже получил.
Реально, 2.5 года прошло и там тупо котлован) Смешно читать их пресс-релизы, что якобы всё будет готово в 2025 году, если за 2.5 года они ничего не сделали.
Я знаю, как это работает, у нас в Питере недалеко от моего дома "Эталон" строил большой комплекс, а в центре его был объект культурного наследия - первая в Питере сохранившаяся ремесленная школа. Они получили эту землю бесплатно с соцнагрузкой - что отремонтируют школу. Так что, думаешь, отремонтировали?
Нет, тупо снесли ночью, а потом, когда КУГИ возмутилось, построили кирпичный барак несколько похожий на эту школу 18-го река разве что по прямоугольной форме. И ничего, там всего-то нужно нужным людям занести.
Реально, 2.5 года прошло и там тупо котлован) Смешно читать их пресс-релизы, что якобы всё будет готово в 2025 году, если за 2.5 года они ничего не сделали.
Я знаю, как это работает, у нас в Питере недалеко от моего дома "Эталон" строил большой комплекс, а в центре его был объект культурного наследия - первая в Питере сохранившаяся ремесленная школа. Они получили эту землю бесплатно с соцнагрузкой - что отремонтируют школу. Так что, думаешь, отремонтировали?
Нет, тупо снесли ночью, а потом, когда КУГИ возмутилось, построили кирпичный барак несколько похожий на эту школу 18-го река разве что по прямоугольной форме. И ничего, там всего-то нужно нужным людям занести.