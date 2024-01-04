Губернатор Воронежской области: «Новый стадион „Факела“ готов на 60%»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале рассказал о ходе строительства нового стадиона «Факела».

Уже рассказывал, что стадион «Факел» сдадим 1 июня 2024 года. Слишком много времени ушло на доработку и корректировку документации.

Выводы по проектировщику уже все сделаны. Его не должны впредь видеть на госконтрактах.

Сейчас готовность арены — 60%. Завершили основные работы по трибунам, установили мачты освещения (ведется их подключение), смонтирована система подогрева поля и проведена ее опрессовка. Тут идут работы по беговым дорожкам, отделка подтрибунных помещений.

Стоимость строительства превысит 1,5 млрд рублей. Это связано в первую очередь с изменением количества посадочных мест на стадионе с 8 тысяч до 10 тысяч, а значит, и с внесением существенных изменений в проектную документацию, с увеличением объема строительно-монтажных работ.

Изменения в проекте затронули конструктивные решения всех трибун, КПП, системы безопасности, инженерной инфраструктуры. Были откорректированы планировочные решения подтрибунных помещений и систем внутренней связи объекта, добавлена дополнительная система кондиционирования для Восточной трибуны, система телетрансляции, мультимедийная система для конференц-зала и билетно-кассовой системы, торговые помещения.

Не сомневаюсь, что уже в новом сезоне стадион примет большой футбол.