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Губернатор Воронежской области: «Новый стадион „Факела“ готов на 60%»

вчера, 11:16

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале рассказал о ходе строительства нового стадиона «Факела».

Уже рассказывал, что стадион «Факел» сдадим 1 июня 2024 года. Слишком много времени ушло на доработку и корректировку документации.

Выводы по проектировщику уже все сделаны. Его не должны впредь видеть на госконтрактах.

Сейчас готовность арены — 60%. Завершили основные работы по трибунам, установили мачты освещения (ведется их подключение), смонтирована система подогрева поля и проведена ее опрессовка. Тут идут работы по беговым дорожкам, отделка подтрибунных помещений.

Стоимость строительства превысит 1,5 млрд рублей. Это связано в первую очередь с изменением количества посадочных мест на стадионе с 8 тысяч до 10 тысяч, а значит, и с внесением существенных изменений в проектную документацию, с увеличением объема строительно-монтажных работ.

Изменения в проекте затронули конструктивные решения всех трибун, КПП, системы безопасности, инженерной инфраструктуры. Были откорректированы планировочные решения подтрибунных помещений и систем внутренней связи объекта, добавлена дополнительная система кондиционирования для Восточной трибуны, система телетрансляции, мультимедийная система для конференц-зала и билетно-кассовой системы, торговые помещения.

Не сомневаюсь, что уже в новом сезоне стадион примет большой футбол.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 20:22
....дай, как говорится, Бог...!!!
ABir
ABir
вчера в 17:50
Количество зрителей на трибунах должно указываться проектной организации в задании на проектирование заказчиком. А если сам заказчик (в лице подчиненных губернатору структур) уже в ходе строительства начинает менять первоначальные исходные данные , то в чем же вина проектировщика? Чего-то губернатор темнит.
q9h9wa24ggyj
q9h9wa24ggyj
вчера в 13:16
Если губернатор говорит, что готов на 60 процентов, то скорее всего максимум на 40 процентов. Губернаторы склонны слегка приукрашивать.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:45
Ну что тут скажешь, быстрее чем стадион Зенита!
Ironigor
Ironigor ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 11:57
Доброго здравия дружище ! Таковы реалии сегодняшнего футбола России. Увы. Такое же могу сказать и про свой любимый клуб Алания и эту эпопею с нашим стадионом во Владикавказе на 12 тысяч , для футбольной республики как плевок в сторону болельщиков клуба.
За адекватность
За адекватность ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:39
Приветствую уважаемый! Это Вы в точку. С 8 до 10 тыс увеличивают вместимость, поэтому ( ну не только конечно) говорит 1,5 лярда освоим. На мой дилетантский взгляд в Воронеже смело можно стадион строить условно тысяч на 25. Болельщики любят команду, но сильные компании под крыло не берут, новых Галицких на горизонте не видно, губер опять же условно "тырит мелочь по карманам", а перспективы кануть в Лету в ближайшем будущем весьма отчетливы. "Факелу" и его болельщикам только успехов. Еще бы "Ротор" в РПЛ вернуть, мощный, как времен Есипова, Веретенникова и Нидергауса, и надолго, вот где стадион бы заполнялся. Увы и ах не нужен олигархам наш футбол.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:29
Теперь надо думать о финансировании клуба за счет привлеченных средств.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21
Самое главное остаться в РПЛ.
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