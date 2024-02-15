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Россия — на 4-м месте в Европе по строительству крупных стадионов за 10 лет

вчера, 16:23

Россия заняла 4-е место в Европе по количеству построенных больших стадионов за последние 10 лет, сообщает в своём отчёте УЕФА.

За данный период в стране появилось 17 объектов. Самым крупным из них является «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, вместимость которой составляет 63 026 человек (9-е место в Европе).

Первое место по этому показателю занимает Турция, в стране за 10 лет было построено 37 стадионов.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:38
Есть чем "гордиться", если не знать, что большинство стадионов было построено к ЧМ, и что большинство из них в настоящее время заполняется, за редким исключением, от силы на половину, а то и на треть. Извиняет нас только то, что мы фигурируем в отчёте УЕФА, а не сами хвалимся своими "достижениями" в строительстве футбольных арен..
Mozhay
Mozhay
вчера в 20:01, ред.
Такие стадионы, как в Саранске, кому нужны?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 18:43
Да нет проблем сделать условия для людей, проблема, что при монополиях и госденьгах условия ставят те, кто пилят эти деньги, и им тупо не нужна прибыль.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:20
Лидер по стоительству стадионов и по сокращению числа болельщиков)

Вопрос, зачем было тратить лярд в Питере, когда теперь посещаемость "Газпром-Арены" 24 тыс - примерно как влезало на Петровиче?) А это ещё с плюшками.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:13
Отличная идея, между прочим. Небольшие стадионы с крышами позволят играть по системе осень-весна, это позволит прийти большему количеству зрителей. Визуально на матчах будет аншлаг, меньше пустых мест. (Да и играть в таких условиях приятнее.) Соответственно, люди будут планировать поход на стадион заранее. Может быть, даже увеличатся продажи абонементов.
Это только те плюсы, которые сразу пришли на ум.
jh65nkdjnfc8
jh65nkdjnfc8
вчера в 18:01
В наших климатических условиях это выглядит не совсем эффективно,к тому же они в основном простаивают с дорогим обслуживанием
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
...а у них бонус, ведь практически турки по жизни строители, они везде и у себя и по всему миру ,как тараканы осели...!!!!!!!!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:33
Стадионы надо строить соответственно климатических условий, а не просто коробку с трибунами и полем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:32
Зато 1-е место по сохранности этих стадионов...
Стадионы построили ...и Фан Айди внедрили....
Теперь наши арены и через 20 лет будут как новенькие...
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 17:11
в Турции стадики УГ полное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:31
Лучше бы меньше по количеству, но качественные, с крышами. А то в Саранске простаивает, а деньги вбуханы немалые к ЧМ 18...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:24
Россия то понятно почему столько строили, а вот турки куда??
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