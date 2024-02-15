Россия — на 4-м месте в Европе по строительству крупных стадионов за 10 лет

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вчера, 16:23

Россия заняла 4-е место в Европе по количеству построенных больших стадионов за последние 10 лет, сообщает в своём отчёте УЕФА .

За данный период в стране появилось 17 объектов. Самым крупным из них является «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, вместимость которой составляет 63 026 человек (9-е место в Европе).

Первое место по этому показателю занимает Турция, в стране за 10 лет было построено 37 стадионов.