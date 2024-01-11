РФС хочет провести финал Кубка России в «Лужниках»

По информации источника, РФС планирует провести финал Кубка России сезона-2023/2024 в Москве на стадионе «Лужники».
Предварительная дата решающего матча — 2 июня.
В «Лужниках» прошли два последних финала Кубка страны. Игра «Динамо» — «Спартак» в 2022 году собрала 69 306 зрителей. Встречу между «Краснодаром» и ЦСКА в 2023-м посетили 53 425 человек.
Сообщается, что подготовка и переговоры по поводу нюансов проведения матча на московском стадионе начнутся в январе.
Это сарказЪм, если что. Просто для московских команд это заведомая фора - проводить финал (полуфиналы?) Почти дома. Да и в других городах России люди хотят посмотреть большой футбол. Их интересы тоже надо учитывать. А в Москве футбола и в чемпионате хватает. Каждый тур 2-3 матча...
Это сарказЪм, если что. Просто для московских команд это заведомая фора - проводить финал (полуфиналы?) Почти дома. Да и в других городах России люди хотят посмотреть большой футбол. Их интересы тоже надо учитывать. А в Москве футбола и в чемпионате хватает. Каждый тур 2-3 матча...