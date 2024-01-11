РФС хочет провести финал Кубка России в «Лужниках»

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вчера, 14:58

По информации источника, РФС планирует провести финал Кубка России сезона-2023/2024 в Москве на стадионе «Лужники».

Предварительная дата решающего матча — 2 июня.

В «Лужниках» прошли два последних финала Кубка страны. Игра «Динамо» — «Спартак» в 2022 году собрала 69 306 зрителей. Встречу между «Краснодаром» и ЦСКА в 2023-м посетили 53 425 человек.

Сообщается, что подготовка и переговоры по поводу нюансов проведения матча на московском стадионе начнутся в январе.