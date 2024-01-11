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РФС хочет провести финал Кубка России в «Лужниках»

вчера, 14:58

По информации источника, РФС планирует провести финал Кубка России сезона-2023/2024 в Москве на стадионе «Лужники».

Предварительная дата решающего матча — 2 июня.

В «Лужниках» прошли два последних финала Кубка страны. Игра «Динамо» — «Спартак» в 2022 году собрала 69 306 зрителей. Встречу между «Краснодаром» и ЦСКА в 2023-м посетили 53 425 человек.

Сообщается, что подготовка и переговоры по поводу нюансов проведения матча на московском стадионе начнутся в январе.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:20
Лужники - чей стадион?
axrat3x9kc3q
axrat3x9kc3q
вчера в 18:04
Это выглядит логично, в принципе так оно и было раньше
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:25
Когда стали финал по городам таскать, тогда его престиж и упал, Ну логично же, что финал кубка на главном стадионе страны!
Хотя не спорю что .отличные стадионы в Краснодаре, Санкт Петербурге, Нижнем, Калининграде
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:20
Почему не в условном Краснодаре или Питере???
Есть причины включать монополию на проведение Финала в Москве??
В столице климат лучше???...или футбол больше любят???...Или билеты дешевле???...
112910415
112910415
вчера в 17:12
пусть будет, дело хорошее
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:19
Ладно тогда в Санкт- Петербурге проведём
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:48
А почему бы все матчи на вылет не проводить в Москве? Стадионов хватит.
Это сарказЪм, если что. Просто для московских команд это заведомая фора - проводить финал (полуфиналы?) Почти дома. Да и в других городах России люди хотят посмотреть большой футбол. Их интересы тоже надо учитывать. А в Москве футбола и в чемпионате хватает. Каждый тур 2-3 матча...
drug01
drug01
вчера в 15:25
Конечно только Лужники!!!
Capral
Capral
вчера в 15:21
протон.
Полностью согласен- вернуть финал кубка страны в Москву, как в советское время!!! От себя добавлю: раньше, все советские финалы кубка, до 1981г., проводились в "День физкультурника"- 13 августа. Потом перенесли на 9мая.
протон
протон
вчера в 15:10
Финал кубка должен проходить в Лужниках постоянно! Более того, полуфиналы можно было бы там тоже проводить по аналогии с английским кубком и стадионом Уэмбли.
А вот суперкубок следует проводить в других городах, как и по возможности часть товарняков сборной, как было недавно с Кубой. В регионах это заходит куда лучше, чем в Москве. Ну собственно сейчас так оно и есть.
Гость
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