Стало известно, когда будет готов новый стадион «Алании»

Заместитель генерального директора по строительству во Владикавказе и советник главы Республики Северная Осетия — Алания Константин Моргоев рассказал, когда будет готов новый стадион «Алании».

Если говорить про готовность объекта, то западная трибуна готова примерно на 55%, а восточная трибуна — примерно на 85%. Сейчас идёт реконструкция самого футбольного поля. Выполнены нижние слои, основание. С сегодняшнего дня приступили к устройству коммуникаций: подогрев, полив и дренаж футбольного поля. Конечно, к маю всё успеют сделать.