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Стало известно, когда будет готов новый стадион «Алании»

вчера, 13:37

Заместитель генерального директора по строительству во Владикавказе и советник главы Республики Северная Осетия — Алания Константин Моргоев рассказал, когда будет готов новый стадион «Алании».

Если говорить про готовность объекта, то западная трибуна готова примерно на 55%, а восточная трибуна — примерно на 85%. Сейчас идёт реконструкция самого футбольного поля. Выполнены нижние слои, основание. С сегодняшнего дня приступили к устройству коммуникаций: подогрев, полив и дренаж футбольного поля. Конечно, к маю всё успеют сделать.

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Алания
Источник: championat.com Фото: Сайт osnova.news
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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:09
Гражданин Кандауров, а что значит "НАМ", большинству на этом сайте? Потрудитесь объяснить. Буду весьма обязан.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:06
Гражданин Кардаш, он же Capral! Эту риторику оставьте для своих поклонников, ценителей вашей "эрудиции". Нам большинству на этом сайте эта риторика неприятна. Все!
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:54
- Алании - удачи! Со стадионом - завидую (честно)! У нашего Факела сроки завершения строительства всё переносятся, и переносятся... Цена всё увеличивается, и увеличивается... Конца и края не видно... Зато видно у кого чиновники честнее!
Roger Young
Roger Young ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 16:39
Уже повторяется)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:29
Только пусть не повториться ситуация как со стадионом Зенита!
Capral
Capral
вчера в 16:27
Гражданин Кандауров, а кого, собственно он драл?! А драл, он- несчастное Торпедо, а также, Локо, который уже после 1го тайма узнал, что светит технарь. А еще, он драл Спартак, а точнее- Абаскаля, со всеми вытекающими. Ну и наконец- ДИНАМО. В той игре, у одного только Тюкавина было 4 выхода один на один и еще куча моментов у ДИНАМО!!!!!!! Калешин вымучил по пенальти игру, которую по всем правилам должен был проиграть!!! Но в Краснодаре, шара не прокатила и он вылетел. Ничего особенного в нем нет. И вообще, не надо сравнивать ФНЛ с вышкой. Калитвинцев вернул ДИНАМО в ПЛ, в ФНЛ, досрочно занял 1е место, а в ПЛ, через две недели был уволен из ДИНАМО.

Я это к тому, что не надо сравнивать разные лиги. А вот его поведение, надо серьезно рассматривать, поскольку оно опасно для окружающих. Если тренер говорит "душить" игроков, значит к подобным заявлениям надо отнестись ответственно. Какой тренер из него получится большой вопрос, а вот какой он человек уже видно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 15:51
Там не реконструкция, старый стадион снесли и насали строить новый. Конца пока не видно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:48, ред.
А ты видел как он с Акроном в прошлом сезоне легко и непринужденно драл одного за другим клубы РПЛ, в том числе и "великие"? Причем не в одном матче, а в серии. А как у него заиграл вратарь Волков и юный Салтыков, который нарасхват в РПЛ. Если Алания выйдет в РПЛ, он многим еще прикурить даст
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:47, ред.
Еще интересно узнать, когда будет готов стадион Торпедо. Если не изменяет память, на реконструкцию Стрельцова поставили примерно в 2015-ом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:43
Информация мягко говоря не достоверна, тк получена из сомнительных источников. А жаль....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:14
2052 год май месяц открытие стадиона «Алании»

Константин Моргоев: "Ну я же говорил, что к маю всё будет готово, а вы не верили".
drug01
drug01
вчера в 15:09
Главное он в этом году будет готов! Красивых игр на стадионе...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:07, ред.
Май 2024 ожидание и реальность.

sihafazatron
sihafazatron ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:07
Может они что-то скрывают? И стоят еще под землей?))
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:04
Так там бюджет уже несколько раз разворовывали и по идеи стадион должен быть не хуже чем у Зенита, если все деньги пошли бы в стройку, но это Кавказ... когда-нибудь достроят!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:01
Если к маю не будет готов, найдут самых "виноватых" их накажут, запросят еще бабла и тогда уж дело пойдет))
Capral
Capral ответ North West (раскрыть)
вчера в 15:01
Этому Калешину- в дурке сидеть и психику лечить, а не в футболе, с людьми работать!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 15:00
Наверное, что бы во Владикавказе играть, а не в Грозном.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:59
Вроде как написали, что к маю будет всё готово и по идеи в мае будет введён в эксплуатацию.
Но если посмотреть как строят, то будут маяться от такого стадиона будут долго, как болельщики, так и команды.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:57
Зачем им новый стадион?
Capral
Capral
вчера в 14:57
Главное, чтобы Калешин, игроков своих не передушил, как, ястреб кур. Он любитель этих дел, даже не скрывал... А, то, и стадик не понадобится...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:52
Когда все деньги разворуют возможные) У них деревенский стадион простенький строится уже какой год и они только год назад наконец начали строить две трибуны боковые и сейчас, по их мнению делают поле, так там только по плану и есть поле и две трибуны бетонные с навесной крышей на трубах, что они до этого-то делали тогда?
North West
North West ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:38
А в чём Калешин топовый?) Он с Балтикой 3.5 года барахтался в середине - с девизом, главное владеть мячом, а результат не важен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:07
Главное, чтобы к началу нового сезона был готов, когда наступит время ждать Аланию в РПЛ. Калешина не зря пригласили. Он топовый тренер для ФНЛ и должен вывести команду в РПЛ. Удачи Алании и всему осетинскому футболу. Владик ждет и надеется!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:05
Так и не ответили когда будет готов
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:03
К маю как всегда выяснится, что опять всё разворовали и перенесут сдачу.
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