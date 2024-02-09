«СКА-Хабаровск» хочет перенести матч с «Сочи» в Кубке России в другой город

«СКА‑Хабаровск» на следующей неделе обратится в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести в другой город матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России с «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор дальневосточного клуба Михаил Гусев.
Поединок назначен на 14 марта в Хабаровске, начало встречи — 12:00 по московскому времени. 10 марта «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Черноморцем» в рамках Первой лиги.
Планируем перенести матч Кубка России с «Сочи» 14 марта из‑за сложной логистики, идёт матч за матчем, будет тяжело добираться. Поэтому и хотим перенести встречу.
Речь идёт о переносе на ту же дату, 14 марта, потому что Новороссийск и Сочи рядом. У «СКА‑Хабаровска» резервные стадионы — «Фишт» в Сочи и стадион «Динамо».
Будем обращаться на следующей неделе в РФС. С «Сочи» вопрос обсуждали, они не возражают. Пошли нам навстречу, за это им особая благодарность.