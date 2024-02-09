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«СКА-Хабаровск» хочет перенести матч с «Сочи» в Кубке России в другой город

вчера, 16:40
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи14.03.2024 в 12:00 Не начался

«СКА‑Хабаровск» на следующей неделе обратится в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести в другой город матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России с «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор дальневосточного клуба Михаил Гусев.

Поединок назначен на 14 марта в Хабаровске, начало встречи — 12:00 по московскому времени. 10 марта «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с «Черноморцем» в рамках Первой лиги.

Планируем перенести матч Кубка России с «Сочи» 14 марта из‑за сложной логистики, идёт матч за матчем, будет тяжело добираться. Поэтому и хотим перенести встречу.

Речь идёт о переносе на ту же дату, 14 марта, потому что Новороссийск и Сочи рядом. У «СКА‑Хабаровска» резервные стадионы — «Фишт» в Сочи и стадион «Динамо».

Будем обращаться на следующей неделе в РФС. С «Сочи» вопрос обсуждали, они не возражают. Пошли нам навстречу, за это им особая благодарность.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
2hd7t8ssq3j8
2hd7t8ssq3j8
вчера в 17:40
Значит пройти дальше даже и пытаться не будут, раз домашний матч в гостевой переводят.
112910415
112910415
вчера в 17:23
договорятся, всё будет хорошо
lotsman
lotsman
вчера в 17:09
Это может и правильно. Где Хабаровск и где Сочи. А между матчами всего три дня. Новороссийск всё таки ближе.
drug01
drug01
вчера в 17:02
Надо пойти навстречу, игра важная!
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