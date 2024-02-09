«СКА-Хабаровск» хочет перенести матч с «Сочи» в Кубке России в другой город

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вчера, 16:40

« СКА ‑Хабаровск» на следующей неделе обратится в Российский футбольный союз ( РФС ) с просьбой перенести в другой город матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России с «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор дальневосточного клуба Михаил Гусев.

Поединок назначен на 14 марта в Хабаровске, начало встречи — 12:00 по московскому времени. 10 марта « СКА -Хабаровск» сыграет на выезде с «Черноморцем» в рамках Первой лиги.