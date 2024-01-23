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Реконструкцию стадиона «Алании» планируют завершить весной 2024 года

вчера, 12:59

Завершение реконструкции домашнего стадиона «Алании» запланировано на весну этого года. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта России.

Работы ведутся в рамках указа президента РФ «О проведении 1100‑летия крещения Алании».

Первые матчи владикавказской команды на новом поле планируется провести в августе 2024-го.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:41
И представить не мог, что там такой бардак!
А не так давно Алания и в чемпионах ходила!
Наверное говорить о развитии детского футбола и смысла нет.
Жаль, самобытная команда была, с огоньком играли.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:40
Это всё прекрасно я понимаю. Но дело тут в том, что база была и довольно неплохая со времён чемпионства Алании, была тогда построена. Её нужно было только обновить, реконструировать . Они говорили что и свой собственный чисто футбольный стадион 🏟 будут строить. Им даже землю выделили . Но ни базы, ни стадиона ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:32
Я не очень удивлён, потому что у нас часто даже добрые дела можно сделать только через преодоление. Тот же Александр Кержаков говорил, что когда он пытался сделать свою спортивную школу, он неоднократно сталкивался с чиновничьими преградами и прямыми намёками на то, что, если чиновники получат некоторую мзду, то земельные и т.п. вопросы решатся быстрее.

Я знаю это не понаслышке, потому что мой друг является председателем СНТ и я в курсе, как неохотно решается любой вопрос, например, заявку в Россети на увеличение мощности не принимали полгода, зато постоянно звонили люди, которые за 200 тыс предлагали решить проблему.

Поэтому, ДАЖЕ если семья Гуриевых хочет сделать как лучше, чиновники хотят получить свою мзду.

Хорошо это можно увидеть на примере ФК "Урожай", который изначально хотел развивать бизнесмен Мишель Литвак, но руководство Краснодарского края принудительно выкатило против него иски о признании ФК "Урожай" наследником долгов ФК "Кубань" и потом вынудило продать клуб.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:17
Поменьше негатива, друзья !)
Пусть всё идёт своим чередом . Стадион в любом случае будет готов , пусть может быть и ни летом, а осенью точно будет готов для игры в ФНЛ . У меня сейчас вообще нет никаких претензий к тому как строится это сооружение . У меня сейчас друие вопросы и все они связаны с руководством клуба . И этот стадион 🏟 вокруг которого создан искусственно ажиотаж, по большому счёту никакого отношения не имеет к нынешней Алании , от слова Абсолютно . Алания является частным проектом Гуриевых, а стадион находится во владение республики . У клуба нет ни только своего собственного стадиона, но и за почти пять лет своей тренировочной базы . А ведь как только Гуриевы получили клуб в свою собственность, руководством клуба было анонсирована пиар акция с классным клипом и по этому поводу созвана пресс конференция . И там заверил всех болельщиков Даниил Гуриев, что через пол года база будет сдана в строй . Кто хочет посмотреть, всё это доступно на Ютуб канале . Кроме Автобуса который тоже был в этом клипе , больше ничего не было воплощено в жизнь , от слова Абсолютно ! Пятый год, одни обещания , о базе , о стадионе , о выходе на прямую в РПЛ . Бла , бла , бла !!!((( А больше всего меня бесит тот факт, что внутри клубного менеджмента, нет ни одного человека профессионала от футбола . А те которые были и действительно были и остаются патриотами Алании и являются воспитанниками клуба, были выжаты из клуба под разными предлогами . И каким сейчас образом руководство клуба хотят с таким менеджерским составом попасть в РПЛ ??? Мог бы ещё многое что рассказать, но думаю этого достаточно .
Всем Добра, Алании Удачи !!!
zn5mjrxzswhb
zn5mjrxzswhb ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:02
Распланируют и запланируют ещё раз на 1111-летие крещения...
cztkgrdqg7v7
cztkgrdqg7v7 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:56
Вот из-за попустительства такое и происходит.
112910415
112910415
вчера в 13:31
ну хотя бы запланировано
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:20, ред.
Нет даже смысла это обсуждать. Что за критерий "Стадион в РПЛ должен быть не меньше 10 тыс", знает только Дюков и его компания.

И почему при этом они вводят FanID, посещаемость при котором до сих пор упала в два раза и не поднимется уже, потому что сейчас часть зрителей дополнительно заманивают дешевыми/бесплатными билетами ("Зенит" - 24 тыс против 46 тыс, "Рубин" - 7 тыс против 15 тыс и т.п.)?

Критерий может быть один - стадион должен соответствовать посещаемости (и предполагать возможность расширения в будущем, если есть предпосылки).

А уж насчёт воровства - государственное - считай ничьё. Воровство у нас вполне узаконено. Вот пару недель назад КС продал игрока стоимостью в 300 миллионов по ТМ в "Локомотив" за 1/10 стоимости, зато на сторону агентам выплатили 100 миллионов. Так что можно воровать, как видим, даже в открытую, Дюков одобряет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:08
Притянули за уши 1100-летие крещения Алании. Толкь где связь между чем-то святым и чем-то не святым (бюджет увеличивали. сроки переносили, но самое ужасное, что несколько раз уменьшали количество мест...Изначально говорили о 30 тысячах, потом снизили один раз, потом снизили ещё раз..по итогу что-то около позорных 12 тысяч осталось).
При этом бюджет увеличивался только) А сроки сдвигались. И арматуру ещё воровали из конструкций стадиона. Это то,что поймали. А поймали потому что бетонная стена трибуны провисла) А если б не провисла?)


К чему я это. Если б не они (не буду называть их, сами поймёте кто они), то Алания бы уже вышла в Премьер-Лигу. Но её не допускали по неспортивному принципу.

А теперь вдруг 1100-летие крещения Алании... Грехи решили отмолить? Вот иди и верь потом во что-то святое.
Гость
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