Реконструкцию стадиона «Алании» планируют завершить весной 2024 года

Завершение реконструкции домашнего стадиона «Алании» запланировано на весну этого года. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта России.
Работы ведутся в рамках указа президента РФ «О проведении 1100‑летия крещения Алании».
Первые матчи владикавказской команды на новом поле планируется провести в августе 2024-го.
При этом бюджет увеличивался только) А сроки сдвигались. И арматуру ещё воровали из конструкций стадиона. Это то,что поймали. А поймали потому что бетонная стена трибуны провисла) А если б не провисла?)
К чему я это. Если б не они (не буду называть их, сами поймёте кто они), то Алания бы уже вышла в Премьер-Лигу. Но её не допускали по неспортивному принципу.
А теперь вдруг 1100-летие крещения Алании... Грехи решили отмолить? Вот иди и верь потом во что-то святое.
При этом бюджет увеличивался только) А сроки сдвигались. И арматуру ещё воровали из конструкций стадиона. Это то,что поймали. А поймали потому что бетонная стена трибуны провисла) А если б не провисла?)
К чему я это. Если б не они (не буду называть их, сами поймёте кто они), то Алания бы уже вышла в Премьер-Лигу. Но её не допускали по неспортивному принципу.
А теперь вдруг 1100-летие крещения Алании... Грехи решили отмолить? Вот иди и верь потом во что-то святое.
И почему при этом они вводят FanID, посещаемость при котором до сих пор упала в два раза и не поднимется уже, потому что сейчас часть зрителей дополнительно заманивают дешевыми/бесплатными билетами ("Зенит" - 24 тыс против 46 тыс, "Рубин" - 7 тыс против 15 тыс и т.п.)?
Критерий может быть один - стадион должен соответствовать посещаемости (и предполагать возможность расширения в будущем, если есть предпосылки).
А уж насчёт воровства - государственное - считай ничьё. Воровство у нас вполне узаконено. Вот пару недель назад КС продал игрока стоимостью в 300 миллионов по ТМ в "Локомотив" за 1/10 стоимости, зато на сторону агентам выплатили 100 миллионов. Так что можно воровать, как видим, даже в открытую, Дюков одобряет.
И почему при этом они вводят FanID, посещаемость при котором до сих пор упала в два раза и не поднимется уже, потому что сейчас часть зрителей дополнительно заманивают дешевыми/бесплатными билетами ("Зенит" - 24 тыс против 46 тыс, "Рубин" - 7 тыс против 15 тыс и т.п.)?
Критерий может быть один - стадион должен соответствовать посещаемости (и предполагать возможность расширения в будущем, если есть предпосылки).
А уж насчёт воровства - государственное - считай ничьё. Воровство у нас вполне узаконено. Вот пару недель назад КС продал игрока стоимостью в 300 миллионов по ТМ в "Локомотив" за 1/10 стоимости, зато на сторону агентам выплатили 100 миллионов. Так что можно воровать, как видим, даже в открытую, Дюков одобряет.
Пусть всё идёт своим чередом . Стадион в любом случае будет готов , пусть может быть и ни летом, а осенью точно будет готов для игры в ФНЛ . У меня сейчас вообще нет никаких претензий к тому как строится это сооружение . У меня сейчас друие вопросы и все они связаны с руководством клуба . И этот стадион 🏟 вокруг которого создан искусственно ажиотаж, по большому счёту никакого отношения не имеет к нынешней Алании , от слова Абсолютно . Алания является частным проектом Гуриевых, а стадион находится во владение республики . У клуба нет ни только своего собственного стадиона, но и за почти пять лет своей тренировочной базы . А ведь как только Гуриевы получили клуб в свою собственность, руководством клуба было анонсирована пиар акция с классным клипом и по этому поводу созвана пресс конференция . И там заверил всех болельщиков Даниил Гуриев, что через пол года база будет сдана в строй . Кто хочет посмотреть, всё это доступно на Ютуб канале . Кроме Автобуса который тоже был в этом клипе , больше ничего не было воплощено в жизнь , от слова Абсолютно ! Пятый год, одни обещания , о базе , о стадионе , о выходе на прямую в РПЛ . Бла , бла , бла !!!((( А больше всего меня бесит тот факт, что внутри клубного менеджмента, нет ни одного человека профессионала от футбола . А те которые были и действительно были и остаются патриотами Алании и являются воспитанниками клуба, были выжаты из клуба под разными предлогами . И каким сейчас образом руководство клуба хотят с таким менеджерским составом попасть в РПЛ ??? Мог бы ещё многое что рассказать, но думаю этого достаточно .
Всем Добра, Алании Удачи !!!
Пусть всё идёт своим чередом . Стадион в любом случае будет готов , пусть может быть и ни летом, а осенью точно будет готов для игры в ФНЛ . У меня сейчас вообще нет никаких претензий к тому как строится это сооружение . У меня сейчас друие вопросы и все они связаны с руководством клуба . И этот стадион 🏟 вокруг которого создан искусственно ажиотаж, по большому счёту никакого отношения не имеет к нынешней Алании , от слова Абсолютно . Алания является частным проектом Гуриевых, а стадион находится во владение республики . У клуба нет ни только своего собственного стадиона, но и за почти пять лет своей тренировочной базы . А ведь как только Гуриевы получили клуб в свою собственность, руководством клуба было анонсирована пиар акция с классным клипом и по этому поводу созвана пресс конференция . И там заверил всех болельщиков Даниил Гуриев, что через пол года база будет сдана в строй . Кто хочет посмотреть, всё это доступно на Ютуб канале . Кроме Автобуса который тоже был в этом клипе , больше ничего не было воплощено в жизнь , от слова Абсолютно ! Пятый год, одни обещания , о базе , о стадионе , о выходе на прямую в РПЛ . Бла , бла , бла !!!((( А больше всего меня бесит тот факт, что внутри клубного менеджмента, нет ни одного человека профессионала от футбола . А те которые были и действительно были и остаются патриотами Алании и являются воспитанниками клуба, были выжаты из клуба под разными предлогами . И каким сейчас образом руководство клуба хотят с таким менеджерским составом попасть в РПЛ ??? Мог бы ещё многое что рассказать, но думаю этого достаточно .
Всем Добра, Алании Удачи !!!