Реконструкцию стадиона «Алании» планируют завершить весной 2024 года

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вчера, 12:59

Завершение реконструкции домашнего стадиона «Алании» запланировано на весну этого года. Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта России.

Работы ведутся в рамках указа президента РФ «О проведении 1100‑летия крещения Алании».

Первые матчи владикавказской команды на новом поле планируется провести в августе 2024-го.