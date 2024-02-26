Глушаков может продолжить карьеру в чемпионате Армении

Полузащитник Денис Глушаков в ближайшие дни может подписать контракт с «Урарту».
Ранее игрок сообщил, что ведёт переговоры с клубами из СНГ. Зимой Глушаков проходил сборы с «Ростовом».
Полузащитник Денис Глушаков в ближайшие дни может подписать контракт с «Урарту».
Ранее игрок сообщил, что ведёт переговоры с клубами из СНГ. Зимой Глушаков проходил сборы с «Ростовом».
Тренировать то собирается ???
38-й год уже......
Боаш Андрэ в 33 уж ЛЕ брал.....
Тренировать то собирается ???
38-й год уже......
Боаш Андрэ в 33 уж ЛЕ брал.....
у него же девушка в Москве ?!
у него же девушка в Москве ?!