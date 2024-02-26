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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАрмения. Премьер лига 2023/2024

Глушаков может продолжить карьеру в чемпионате Армении

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:30
Он же лицензию получал....
Тренировать то собирается ???
38-й год уже......
Боаш Андрэ в 33 уж ЛЕ брал.....
Giovanny
Giovanny
вчера в 16:57
Возможно, он там поймает свою удачу.
112910415
112910415
вчера в 16:55
стоп !
у него же девушка в Москве ?!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:09
Баня, армянский коньяк, что еще для счастья надо...
Гость
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