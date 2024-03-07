УЕФА объявил претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

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сегодня, 09:21

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.

В список вошли: («РБ Лейпциг»), («Бавария»), ( ПСЖ ) и («Манчестер Сити»).

Мбаппе и Кейн оформили по дублю в играх с «Реалом Сосьедад» и «Лацио» соответственно, Аканджи отличился 1 мячом в матче с «Копенгагеном», а Орбан — в поединке с «Реалом».