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УЕФА объявил претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

сегодня, 09:21

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.

В список вошли: Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»).

Мбаппе и Кейн оформили по дублю в играх с «Реалом Сосьедад» и «Лацио» соответственно, Аканджи отличился 1 мячом в матче с «Копенгагеном», а Орбан — в поединке с «Реалом».

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Все комментарии
w6vtend47c2t
w6vtend47c2t
сегодня в 14:35
Очень интересно посмотреть на то, как будет определяться победитель на приз лучшему футболисту этой недели в Лиге Чемпионов! Все представленные кандидаты этого заслуживают, и каждый из них продемонстрировал потрясающий уровень игры на протяжении этой недели. Особенно хочется отметить Харри Кейна, который продолжает удивлять своей результативностью, несмотря на то что играет за “Баварию” лишь с начала этого сезона.
Также стоит отметить Килиана Мбаппе, который после перехода в ПСЖ стал одним из ключевых игроков команды. Его дубль в игре с “Реалом” показал его высокий уровень мастерства и умение адаптироваться к новым условиям.
Мануэль Аканджи также демонстрирует впечатляющую игру за “Манчестер Сити”, особенно учитывая его возраст и недавний переход в клуб. Его гол в ворота “Копенгагена” помог его команде добиться важной победы.
Вилли Орбан, представляющий “РБ Лейпциг”, также заслуживает внимания. Его гол на выезде в ворота “Реала” стал ключевым моментом в игре, который помог его команде набрать важные очки.
Таким образом, все кандидаты на приз лучшего футболиста недели в Лиге Чемпионов этого заслуживают и имеют хорошие шансы на победу. Будем с нетерпением ждать результатов!
e7emstmqb3pj
e7emstmqb3pj
сегодня в 11:44
Мбаппе лучший без вариантов
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:36
Оба достойны и Кейн,и Мбаппе,но победит наверно Мбаппе.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:33
Двое выделяются))
Я за Кейна, пусть хоть что-то выиграет)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:59, ред.
Тут явно - Киля/Кейн. Выбор невелик. А вот кто... Эта награда, кстати, очень важна не только для каждого их них, но и в целом для команд (ПСЖ/Бавария).

Я бы Киле отдал, и не потому, что он из ПСЖ, а за сами голы. Первый гол "лягушонка" вообще индивидуальный - сам протащил мяч, накрутил защитника, и положил снаряд в шестёрку..., второй - рабочий. У Кейна первый - трудовой, а второй - с отскока.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:51
Думаю Кейна должны выбрать, потому-что его голы важные, а остальные просто +1-2 гола к своей статике добавили
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:33
Награждать нужно игроков из числа победителей.
drug01
drug01
сегодня в 10:15
Игроки достойные? Я за улыбку Килиана!
112910415
112910415
сегодня в 10:06
пусть Кейн !
cqnvzh6esh6g
cqnvzh6esh6g
сегодня в 09:53
Черепану явно выдадут
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