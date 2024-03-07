УЕФА объявил претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.
В список вошли: Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»).
Мбаппе и Кейн оформили по дублю в играх с «Реалом Сосьедад» и «Лацио» соответственно, Аканджи отличился 1 мячом в матче с «Копенгагеном», а Орбан — в поединке с «Реалом».
Я бы Киле отдал, и не потому, что он из ПСЖ, а за сами голы. Первый гол "лягушонка" вообще индивидуальный - сам протащил мяч, накрутил защитника, и положил снаряд в шестёрку..., второй - рабочий. У Кейна первый - трудовой, а второй - с отскока.
Я бы Киле отдал, и не потому, что он из ПСЖ, а за сами голы. Первый гол "лягушонка" вообще индивидуальный - сам протащил мяч, накрутил защитника, и положил снаряд в шестёрку..., второй - рабочий. У Кейна первый - трудовой, а второй - с отскока.