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Сын Криштиану Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии

вчера, 22:23

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего клуба «Аль-Наср», стал чемпионом Саудовской Аравии с командой U13.

Футболист был капитаном коллектива на протяжении турнира.

Ранее он занимался в академиях «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:37
Этой новости уже месяц.. S⚽ccer, как и Авейру-старший "тормозит" не по-детски.. Хе..
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:24
...ну если только в начале собирания трофеев, хотя мы то понимаем, что СА далеко не европейский уровень...! Мог бы с его положением
сына в Европе оставить, с няньками, с охраной...!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:44
Переплюнул отца)
Гость
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