Сын Криштиану Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего клуба «Аль-Наср», стал чемпионом Саудовской Аравии с командой U13.
Футболист был капитаном коллектива на протяжении турнира.
Ранее он занимался в академиях «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».
Криштиану Роналду-младший, сын нападающего клуба «Аль-Наср», стал чемпионом Саудовской Аравии с командой U13.
Футболист был капитаном коллектива на протяжении турнира.
Ранее он занимался в академиях «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».
сына в Европе оставить, с няньками, с охраной...!
сына в Европе оставить, с няньками, с охраной...!