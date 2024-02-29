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Объявлены претенденты на приз лучшему игроку АПЛ по итогам февраля

вчера, 16:29

АПЛ опубликовала список претендентов на получение приза лучшему игроку февраля.

Фил Фоден («Манчестер Сити») – 4 гола в 5 матчах;

Жоао Гомес («Вулверхэмптон») – 2 гола и ассист в 5 матчах;

Паскаль Гросс («Брайтон») – гол и 4 голевые передачи в 4 матчах;

Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед») – 5 голов и ассист в 4 матчах;

Родриго Муниз («Фулхэм») – 4 гола в 4 матчах;

Букайо Сака («Арсенал») – 6 голов в 4 матчах;

Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 4 гола и 2 голевых паса в 4 матчах.

Голосование будет проведено среди болельщиков и футбольных экспертов, оно продлится до 4 марта.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:05
Расмус Хёйлунд
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:48
Ой и трудно же будет определить лучшего игрока в феврале, так как раззабивались игроки.
Но помимо голов ещё надо смотреть и вклад в победы своих команд.
Думаю у Сака будет преимущество, правда небольшое, но думаю хватит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:44
Я за Магуаера, но раз его нету, выберу его одноклубника)))
allemz
allemz
вчера в 16:41
Хейлунд умудрился в составе аутсайдера забить 5 голов и оформить ассист. Я за него
Neutron029
Neutron029
вчера в 16:36
Расмус заслужил больше всех, но другие тоже показали высший уровень.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:36
Хейлунд
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