Объявлены претенденты на приз лучшему игроку АПЛ по итогам февраля

АПЛ опубликовала список претендентов на получение приза лучшему игроку февраля.
Фил Фоден («Манчестер Сити») – 4 гола в 5 матчах;
Жоао Гомес («Вулверхэмптон») – 2 гола и ассист в 5 матчах;
Паскаль Гросс («Брайтон») – гол и 4 голевые передачи в 4 матчах;
Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед») – 5 голов и ассист в 4 матчах;
Родриго Муниз («Фулхэм») – 4 гола в 4 матчах;
Букайо Сака («Арсенал») – 6 голов в 4 матчах;
Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 4 гола и 2 голевых паса в 4 матчах.
Голосование будет проведено среди болельщиков и футбольных экспертов, оно продлится до 4 марта.
Но помимо голов ещё надо смотреть и вклад в победы своих команд.
Думаю у Сака будет преимущество, правда небольшое, но думаю хватит.
Но помимо голов ещё надо смотреть и вклад в победы своих команд.
Думаю у Сака будет преимущество, правда небольшое, но думаю хватит.