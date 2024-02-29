Объявлены претенденты на приз лучшему игроку АПЛ по итогам февраля

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вчера, 16:29

АПЛ опубликовала список претендентов на получение приза лучшему игроку февраля.

(«Манчестер Сити») – 4 гола в 5 матчах;

(«Вулверхэмптон») – 2 гола и ассист в 5 матчах;

(«Брайтон») – гол и 4 голевые передачи в 4 матчах;

(«Манчестер Юнайтед») – 5 голов и ассист в 4 матчах;

(«Фулхэм») – 4 гола в 4 матчах;

(«Арсенал») – 6 голов в 4 матчах;

(«Астон Вилла») – 4 гола и 2 голевых паса в 4 матчах.

Голосование будет проведено среди болельщиков и футбольных экспертов, оно продлится до 4 марта.