У Кейна рекорд в еврокубках. Харри – главный претендент на «Золотую бутсу 2024»

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сегодня, 10:09

Англичанин мечтает о первом трофее.

У форварда 51 гол в еврокубках

В истории английского футбола не было человека с пятью десятками голов в Европе. Теперь есть, дубль в ворота «Лацио» упрочил позиции Кейна на первом месте. Уэйн Руни забил 40 мячей в еврокубках, у Стивена Джеррарда на один больше. У Харри разница на десять мячей, хотя до «Баварии» играл за «Тоттенхэм», а не за клубы из Манчестера или Ливерпуля.

За полторы минуты до первого гола Кейна случился ключевой эпизод матча. Мяч зацепил голову Де Лигта после навеса с левого фланга, но голландский защитник не прервал подачу. Снаряд неожиданно добрался до Иммобиле на дальней штанге, однако у итальянца не было времени, чтобы подстроиться под мяч. Нойер не пропустил, а дальше страдал его коллега Проведель.

Кейн забил первый из двух мячей до перерыва, а затем включился Де Лигт. Защитник спрятался на дальнем углу штрафной площади во время стандарта и красиво пробил. Но вместо шедевра получили стандартный гол Мюллера – Томас в последний момент подставил голову. Счёт 2:0 окончательно раскрепостил «Баварию» и успокоил Тухеля, который до этого сердился на подскользнувшегося арбитра за случайный срыв перспективной атаки немецкого клуба. Фаворит отыгрался после выездного поражения, а Кейн продолжает впечатлять.

У Харри теперь 33 мяча в 33 играх

Если добавить к элитным лигам чемпионаты Португалии и Нидерландов, то по системе «гол плюс пас» на первом месте окажется Кейн. Во всех турнирах у него 33 мяча и 8 голевых передач. Впечатляющий результат новичка «Баварии». Ниже форвард ПСВ Де Йонг – у ветерана Люка 36 баллов по «гол плюс пас», и шведская сенсация «Спортинга» Гьекерес, у Виктора 32 балла, на один больше, чем у Мбаппе.

Как правильно говорили годами, Кейн давно перерос уровень «Тоттенхэма». Жаль, что у него не было агента, который бы в погоне за премиальными перевёл форварда в «Реал» или другой клуб с трофеями. Официально интересы Кейна представляет родной брат Чарли, но это комичная ситуация в стиле британского сериала «Офис». Родственник снимает офис, приходит на работу в дорогом костюме.

Но только когда к нему в гости наведываются журналисты, ведь у «агента» Чарли Кейна один клиент, трансферная стоимость которого в тридцать лет держится на уровне 110 миллионов евро. Харри идеально дебютировал за «Баварию», индивидуально это один из самых сильных стартовых отрезков игрока в новом клубе в истории. Вот только Хаби Алонсо с его великолепным «Байером» заберёт чемпионство.

«РБ Лейпциг» усилиями Ольмо разгромил «Баварию» в Суперкубке Германии. А из Кубка команда Тухеля вылетела от «Саарбрюккена». Кейн провёл матч на лавке, но на поле были Сане, Мюллер, Киммих, Ноейр и три из четырёх основных защитников. У «Баварии» нет оправданий плохим результатам, они до сих пор самый мощный клуб Германии и одна из самых сильных команд Европы. Но два трофея точно не возьмут, в Бундеслиге большие сомнения. Остаётся Лига чемпионов, где надежда именно на Кейна.

Осталось оторваться от Лаутаро Мартинеса

Поскольку у тренера ПСЖ Энрике есть трения с Мбаппе, которого меняют в важных матчах, то вряд ли француз создаст больше голов за целый сезон в Лиге 1, чем Кейн в Бундеслиге. У англичанина 27 мячей в 24 матчах. Харри будет сложно побить рекорд – 41 гол за сезон в чемпионате Германии, но у англичанина осталось десять туров. Левандовски забил столько в 29 играх. Даже отсутствие чемпионской задачи в концовке не изменит настрой Кейна.

Команда поможет форварду, ведь Мюллер и Сане должны ощущать вину перед англичанином. Харри выложился на полную, адаптировался сразу, учит немецкий язык и ведёт себя достойно за пределами поля, что для звезды «Баварии» уже подвиг, ведь многие легенды клуба со сложным характером. Так что молодые звёздочки и ветераны немецкого гранда задолжали не только публике, но и главному новичку мощный отрезок весной в двух оставшихся турнирах.

«Бавария» за последние десять сезонов лишь раз не прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В этом сезоне ошибку не повторили. Дальше будет адский жребий. «Бавария» может встретить ПСЖ , «Манчестер Сити» или «Реал», если Гвардиола и Анчелотти не допустят сенсации в ответных поединках своих клубов. Но немцы, усиленные Кейном, сохраняют высокие шансы на успех и полуфинал Лиги чемпионов для начала.

А Харри может взять престижный индивидуальный трофей. Часто говорят о командных кубках, которых у Кейна нет. Но у него нет и личных наград, которыми можно гордиться. Был лучшим снайпером ЧМ -2018, лишь дважды стал лучшим футболистом года в Англии. А вот в борьбе с большими звёздами Кейну всегда было неуютно. Не фаворит даже в борьбе за новый «Золотой мяч», хотя надеется на Евро-2024 со сборной Англии.

А пока Кейну надо опередить Лаутаро Мартинеса. Аргентинский чемпион мира из «Интера» – главный соперник в борьбе за «Золотую бутсу». Этой награды у Харри тоже никогда не было, футболисты «Тоттенхэма» не могли обеспечить его передачами для рекордного количества голов в АПЛ , как игроки «Манчестер Сити» сделали для новичка Холанда. Психологически отсутствие трофеев давит на Кейна, ведь он всю жизнь в футболе.

Но в момент, когда Харри выиграет кубок, он поймёт – уже был счастливым и успешным человеком. Получает удовольствие от любимой работы, а дома здоровые дети и жена. Но строчка в резюме нужна, чтобы убрать комичность ситуации. Снайпер многое доказал за последние месяцы в футболке «Баварии». О классе Харри все знали, но пора вести за собой в Лиге чемпионов, где проиграл финал «Ливерпулю» в прошлом, и бить рекорды.

Нужно целых 16 голов в 10 турах Бундеслиги, чтобы опередить Левандовски – сложная задача, но Кейну по плечу. И важно тащить «Баварию» в финал Лиги чемпионов в родном Лондоне. Уходящий из клуба тренер Тухель ещё может спасти сезон.