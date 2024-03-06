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Руни получит награду «Легенда футбола»

сегодня, 13:45

Пятикратный победитель АПЛ Уэйн Руни получит награду «Легенда футбола» в знак признания его игры за сборную Англии. 38-летний англичанин является рекордсменом «трёх львов» по количеству проведённых матчей — 120, а также занимает второе место в списке лучших бомбардиров — 53 гола.

Первая награда «Легенда футбола» была вручена в 1997 году игроку сборной Уэльса Джону Чарльзу. В прошлом году такой чести удостоился бывший нападающий сборной Англии Ян Райт. В своё время награду «Легенда футбола» получали Алекс Фергюсон, Дэвид Бекхэм и Пеле.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:12
заслуги его бесспорны,
награда его - заслуженная !
shlomo
shlomo
сегодня в 14:00
В хорошую компанию попал Руни... есть чем гордиться.
6x7tmb24ma57
6x7tmb24ma57
сегодня в 13:56
Вполне заслужил Шрек эту награду
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