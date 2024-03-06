Руни получит награду «Легенда футбола»

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сегодня, 13:45

Пятикратный победитель АПЛ получит награду «Легенда футбола» в знак признания его игры за сборную Англии. 38-летний англичанин является рекордсменом «трёх львов» по количеству проведённых матчей — 120, а также занимает второе место в списке лучших бомбардиров — 53 гола.

Первая награда «Легенда футбола» была вручена в 1997 году игроку сборной Уэльса Джону Чарльзу. В прошлом году такой чести удостоился бывший нападающий сборной Англии Ян Райт. В своё время награду «Легенда футбола» получали Алекс Фергюсон, Дэвид Бекхэм и Пеле.