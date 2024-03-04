Хулиган Промес под домашним арестом в ОАЭ. «Спартак» потерял ключевого футболиста

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сегодня, 13:11

Квинси нашёл новые приключения.

Год назад Квинси не ездил на сборы

Зарубежные сборы казались его адвокатам слишком опасной затеей, хотя тогда Промес не был дважды осужденным преступником. Теперь вердикты есть, Квинси признали виновным. Апелляции не изменят статус подсудимого. Не бывает оправданий по делам, где много улик и свидетели. Промес точно получит тюремный срок, апелляции позволяют морально подготовиться к тюрьме, ничего больше.

Даже сроки вряд ли сократят. В делах о нападении с ножом и об участии в торговле тяжелыми наркотиками в особо крупных размерах прокуроры запрашивали для Промеса больше лет в тюрьме. Оба раза судьи оказались снисходительными. За хорошее поведение Квинси могут выпустить раньше. Но для начала голландцы хотят удостовериться, что осужденный не будет бегать от них по миру.

Несолидно объявлять в международный розыск бывшего футболиста сборной Нидерландов. Но не спешите обвинять власти ОАЭ в подлости. Домашний арест Промеса, как и запрет на вылет, могут быть не связаны с голландскими преступлениями футболиста «Спартака». Появились слухи, что Промес начудил в гостях у шейхов. Якобы попал в аварию на автомобиле. Зачем он вообще сел за руль?

Затем Промес, как сообщалось, скрылся с места ДТП , что означает новый суд. Заключение маловероятно, а экстрадиция теперь не исключена. Голландцы не спешили, ведь надеялись, что футболист сам приедет. Но интеллигентная позиция Нидерландов может измениться, так как речь о торговле наркотиками. Часть огромной партии, которую не сумели перехватить, дошла до потребителей и убила жизни тысяч людей.

Также не забывайте причину, почему Промес заинтересовал прокуроров. Квинси это живой соучастник преступления – по мнению суда. А это значит, что общался с большими бандитами. Ценнее свидетеля не найти, поэтому голландцу в будущем также могут угрожать расправой. Не стоило ему связываться с торговлей наркотиками, один из самых мерзких и опасных видов незаконной деятельности.

Провал юридической службы клуба

Даже президент РПЛ Алаев обратил внимание на дырявые, как он выразился, регламенты соревнований по футболу. Говорит, будут с юристами просматривать каждую статью и вносить правки. Давно пора. Но клубные юристы в РПЛ тоже привычно слабые. Они допускают толпы свободных агентов каждый год. Также очевидно, что «Спартаку» не стоило возвращать Промеса.

Информация о его проблемах с законом была давно, поэтому «Аякс» радостно отпустил голландца в Москву. Клуб из Амстердама надул коллег по цветам, подписали «хромую утку». И дело не только в моральной стороне вопроса. Как правильно сказал тот самый Алаев, нельзя разрешать футболистам, осужденным за серьезные преступления, продолжать играть в РПЛ .

Надо себя уважать. Соревнования смотрят дети, а спортсмены должны чувствовать социальную ответственность. Даже пьяное вождение это повод ругать, но поведения Промеса давно вышли за рамки адекватности. Он очень сильный футболист. Но на записях из суда хвастается, что зарабатывает другим «бизнесом» больше денег, чем игрой. Человек выбрал быть гангстером?

Тогда его судьбу легко предсказать. Дальше тюрьма, но связи с музыкантами – артисты употребляют наркотики, а также любовь к роскоши без оглядки на расходы могут завести Промеса на дно. Не первый футболист, который рискует перечеркнуть карьеру. Чемпион мира Погба получил четыре года дисквалификации, когда колол себе тестостерон. А у Промеса вообще криминал.

«Спартаку» стоило продать футболиста

Зря не выставили Квинси на трансфер зимой. Мог подписать контракт с командой из Турции, или оказаться в Саудовской Аравии. С другой стороны, не у всех такие юристы, как у «Спартака»… Нельзя было пускать футболиста в ОАЭ , раз существовал риск задержания не только после аварии, подлинность которой нужно проверить, а просто по запросу Нидерландов. Контракт Промеса завершается летом, руководство «Спартака» не имеет права предлагать игроку больше денег.

Даже если представить, что добрые шейхи и голландцы под честное слово выпустят Промеса, то нет смысла выстраивать игру вокруг Квинси. Не сможет игнорировать вердикты судов после апелляций, а репутация уничтожена. Если окажется, что игрок на сборах сел за руль нетрезвым после вечеринки, а затем попал в аварию, убежав с места преступления как раз по причине алкоголя в крови – в Дубае туристы могут найти спиртные напитки, то зачем Промес «Спартаку»?

Какой смысл защищать необучаемого человека? Много чести ставить репутацию целого клуба на кон ради парня, чья карьера в РПЛ завершается. Как всегда, Промес пытается выставить себя жертвой. Но не отправляют миллионера под домашний арест без оснований. Более того, прошения об экстрадиции вроде бы пока нет, из Амстердама этого не подтверждали. Это значит, что Промес реально начудил в ОАЭ , что стало причиной задержания в аэропорту и будущего суда.

Может получить денежный штраф вместо срока, если все участники ДТП целые. Но «Спартаку» пора учиться играть без Квинси, как ПСЖ учится играть без Мбаппе. Песенка спета, «красно-белым» стоило думать о репутации и не цепляться за легенду, раз Квинси сам стремится в тюрьму. Спасти проще тех, кто хочет спастись. Промес действует иначе не первый год. Боимся даже представить, в каком клубе стал бы легендой, если бы вел себя достойно за пределами поля.

Сейчас уже нет сомнений, что были проблемы с дисциплиной. Но поскольку Квинси с отрывом – самый сильный футболист «Спартака», то ему многое прощали. Без него атака будет бледная, если Угальде не разыграется. Но это вопросы к руководству клуба. А пока констатируем, что Промес снова подставил «Спартак». Пора думать о расторжении контракта. Прощать его постоянно – не уважать «ромбик».