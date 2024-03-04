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Личка сообщил, что у него нет конфликтов со Скопинцевым

вчера, 10:51

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после победы над «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре РПЛ высказался о положении в команде защитника Дмитрия Скопинцева.

Скопинцев действительно старается на тренировках, работает в играх. Претензии, которые у меня были к Диме, связаны больше с игрой в обороне. Например, поэтому против «Локомотива» играл Паршивлюк, который провёл хороший матч. Когда Скопинцев будет нужен команде, он будет играть. Если надо — будет в старте. Конфликтов со Скопинцевым у меня нет. Но для того, чтобы Дима стал лучше, его нужно воспитывать.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:16
Для того, чтобы, Дима лучше
играл, его надо перевести на другую позицию, подальше от обороны, где он, не просто бесполезен, но и вредит. В отборе играть не умеет, позицию часто теряет, бежит в атаку, а назад возвращаться не любит. Он фланговый, атакующий полузащитник. Странно, что Личка, до сих пор этого не понял...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:03
Футбольная Молодёжь РПЛ прочтёт и подумает:
"Все и везде пушат хвоста, а почему мне нельзя?"
Гость
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