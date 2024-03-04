Личка сообщил, что у него нет конфликтов со Скопинцевым

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после победы над «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре РПЛ высказался о положении в команде защитника Дмитрия Скопинцева.
Скопинцев действительно старается на тренировках, работает в играх. Претензии, которые у меня были к Диме, связаны больше с игрой в обороне. Например, поэтому против «Локомотива» играл Паршивлюк, который провёл хороший матч. Когда Скопинцев будет нужен команде, он будет играть. Если надо — будет в старте. Конфликтов со Скопинцевым у меня нет. Но для того, чтобы Дима стал лучше, его нужно воспитывать.
играл, его надо перевести на другую позицию, подальше от обороны, где он, не просто бесполезен, но и вредит. В отборе играть не умеет, позицию часто теряет, бежит в атаку, а назад возвращаться не любит. Он фланговый, атакующий полузащитник. Странно, что Личка, до сих пор этого не понял...
играл, его надо перевести на другую позицию, подальше от обороны, где он, не просто бесполезен, но и вредит. В отборе играть не умеет, позицию часто теряет, бежит в атаку, а назад возвращаться не любит. Он фланговый, атакующий полузащитник. Странно, что Личка, до сих пор этого не понял...
"Все и везде пушат хвоста, а почему мне нельзя?"
"Все и везде пушат хвоста, а почему мне нельзя?"