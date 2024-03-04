Личка сообщил, что у него нет конфликтов со Скопинцевым

Главный тренер «Динамо» после победы над «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре РПЛ высказался о положении в команде защитника .

Скопинцев действительно старается на тренировках, работает в играх. Претензии, которые у меня были к Диме, связаны больше с игрой в обороне. Например, поэтому против «Локомотива» играл Паршивлюк, который провёл хороший матч. Когда Скопинцев будет нужен команде, он будет играть. Если надо — будет в старте. Конфликтов со Скопинцевым у меня нет. Но для того, чтобы Дима стал лучше, его нужно воспитывать.