Суд над Промесом в ОАЭ может пройти только в закрытом режиме

Официальный юрист генконсульства РФ в Дубае Денис Зеленских высказался о ситуации с нападающим «Спартака» .

29 февраля полиция Дубая задержала игрока при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, футболиста доставили в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что спортсмен был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции города, Промеса отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию.

Если это какой-то дорожный вопрос, то дело переходит в главный суд дорожной полиции. Обычно если нет смертельного исхода, то человека не задерживают, но и не дают ему выехать из страны до завершения разбирательства. Обычно проходит одно-два слушания, и, если ничего сложного там нет, судья выносит решение. Конечно, слушания проходят в закрытом режиме. Даже если кому-то и разрешено там появляться, то всё проходит по закрытому сценарию.

Судья изучает все бумаги и приглашает обвиняемого для каких-то вопросов, может, пару вопросов задаёт. Иногда не задаёт никаких вопросов, а просто объявляет, что решение будет вынесено на следующем заседании.