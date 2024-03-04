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Суд над Промесом в ОАЭ может пройти только в закрытом режиме

вчера, 14:43

Официальный юрист генконсульства РФ в Дубае Денис Зеленских высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

29 февраля полиция Дубая задержала игрока при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, футболиста доставили в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что спортсмен был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции города, Промеса отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию.

Если это какой-то дорожный вопрос, то дело переходит в главный суд дорожной полиции. Обычно если нет смертельного исхода, то человека не задерживают, но и не дают ему выехать из страны до завершения разбирательства. Обычно проходит одно-два слушания, и, если ничего сложного там нет, судья выносит решение. Конечно, слушания проходят в закрытом режиме. Даже если кому-то и разрешено там появляться, то всё проходит по закрытому сценарию.

Судья изучает все бумаги и приглашает обвиняемого для каких-то вопросов, может, пару вопросов задаёт. Иногда не задаёт никаких вопросов, а просто объявляет, что решение будет вынесено на следующем заседании.

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Все комментарии
2n38kb2w9ahs
2n38kb2w9ahs
вчера в 18:12
Закроют Промеса молодым, чтобы не повадно было
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:33
Ну значит точно закроют.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:10
Скорость рассмотрения подобных дел в ОАЭ, походу зависит от наличия, в тоже время, и проведения верблюжьих бегов!))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:06
Мну представлял работу правосудия в любой стране иначе - вначале судья изучает дело, чтобы разуметь о чем будет идти речь на заседаниях, а затем назначает встречу... Собирать людей чтобы сказать "Здрасте ! Я ваша тётя! А кто вы?" как то противоестественно.
112910415
112910415
вчера в 16:44
итак, Квинси снова разыграл неудачную комбинацию (
lotsman
lotsman ответ 32nks927rtqf (раскрыть)
вчера в 15:28
Прочитай внимательно статью.) У них всё делается неспеша. Сначала судья изучит все бумаги. Потом назначит первое заседание, задаст Квинси вопросы. Потом назначит второе заседание, для объявления своего решения. У судьи много других дел, кроме дела Промеса. Эти судебные процедуры растягиваются на несколько недель, если не месяцев.
Интерес
Интерес
вчера в 15:20
В Нидерландии столь тонкая грань между легальным и нелегальным потреблением,и такой обширный список разрешённой и запрещённой дури,что это можно судить только в строжайшей тайне.А уж шифры,явки,коды поставщиков,и их связь с властями...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:20
Интересно, что же он такого сделал?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:17
Видимо тянут когда годландцы запрос сделают
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:16
Что за местное правонарушение?
32nks927rtqf
32nks927rtqf
вчера в 15:07
Бог даст голландцы не успеют подсуетиться.
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