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Нидерланды пытаются добиться экстрадиции Промеса

вчера, 21:58

В Нидерландах работают над экстрадицией нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает Voetbalzone со ссылкой на журналиста De Telegraaf Джона ван ден Хевела.

Я знаю, что за кулисами органы юстиции Нидерландов действительно работают над тем, чтобы добиться его экстрадиции. Это происходит в абсолютной тишине, потому что меньше всего они хотят оскорбить Дубай. Но есть серьёзные опасения. Всё происходит очень медленно и вяло.

Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Ранее сообщалось, что игрока задержали в аэропорту Дубая.

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