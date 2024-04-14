Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Александр Мостовой: «С деньгами я бы смог сделать „Спартак“ чемпионом»

сегодня, 12:13

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, смог бы он сделать «красно-белых» чемпионами, если бы возглавил московский клуб.

С деньгами — да. «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Быстров: «Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук»
Сегодня, 14:15
Главный тренер «Ахмата» назвал причины поражения от «Балтики» со счётом 1:7
Вчера, 20:08
В «Пари НН» считают дисквалификацию Юрана необоснованной
11 апреля
Сперцян: «Нам нужно время, чтобы приспособиться к требованиям Мусаева»
11 апреля
Агент Вахании: «Валерий Георгиевич нашёл в нём своего футболиста»
11 апреля
Агент Тюкавина: «В этом туре Костю прорвёт, и он продолжит забивать»
11 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:14
да это же спасение !
срочно брать Мостового !
lotsman
lotsman
сегодня в 13:59
Если в голове ничего нет, то никакие деньги не помогут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:50
Детсадовские рассуждения....
Карпин не смог
Эмери не смог
Якин не смог
Аленичев не смог
Кононов не смог
Тедеско не смог
Руй не смог
Ваноли не смог
Абаскаль не смог..

а Я смогу !!!!!!..)))

И при чём тут Семак...Мостовому до Семака как до Китая раком....
Семак у Капелло стажировался в Сборной....потом в Уфу пришёл...
Сезон 2017/18 "Уфа" завершила на 6-м месте, что стало лучшим результатом в истории команды и позволило ей впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы...
Затем взяв во внимание его интеллект, трудолюбие и порядочность его пригласили в Зенит...где он за 5 лет взял 10 титулов....

А Мостовой за этот же временной отрезок успел....разве что :
Дать 834 интервью.....456 раз покритиковать тренеров Спартака....214 обещаний рано или поздно получить лицензию....и 127 раз предложить себя на роль главного тренера без диплома....)))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:48, ред.
Так, Абаскалю итак деньги выделяют и немалые. А толку?
Размечтался однако, Мостовой. Без тренерского опыта и сразу в "Спартак"?
Пусть начнёт с какой-нибудь команды 2-ой лиги для начала и добьётся с ней каких-либо определённых успехов. С "Велесом", например. Говоря иначе, пусть сначала докажет чего он стоит сам как тренер, прежде чем о деньгах говорить.
Struhan
Struhan
сегодня в 13:46
такое высказывание прям оскорбление. Спартак не бедный клуб, деньги там есть.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:28
Кроме царь-пушки, которая не стреляет, и царь-колокола, который не звонит, теперь у нас есть еще и царь-тренер, который не тренирует...
av4t9rq3prj8
av4t9rq3prj8
сегодня в 13:10
Сдается и с деньгами Мостовой не смог бы, он ещё совсем сырой тренер.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:52
Сразу вспомнил старый анекдот про "Проклятое место".
Анекдот про АвтоВаз⁠, ну и про Спартак в принципе подойдёт, так как там тоже не в деньгах дело.

Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер... на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают... снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают... на выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём сидят гл. инженер и директор завода (оба с приставкой экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое!!! А то всё "руки из 63, руки из 63"
r398qh8rfcnq
r398qh8rfcnq
сегодня в 12:48
Интересно сколько ему надо денег для результата! Видно он просто болтает !!!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:46
-Сходи купи бутылку.
-Деньги давайте.
-С деньгами мы и сами могли купить...
Хиромант
Хиромант
сегодня в 12:35
- Да, ты ещё скажи что Абаскаль без денег работает...
Futurista
Futurista
сегодня в 12:26
альсато
альсато
сегодня в 12:25
Вот ВАМ и ответ-настоящего Спартаковца!))))))
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:25
Мостовой: С деньгами и Семак могёт...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:15
Есть такая меткая поговорка " С деньгами и дурак "смогёт"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 