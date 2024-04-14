Александр Мостовой: «С деньгами я бы смог сделать „Спартак“ чемпионом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, смог бы он сделать «красно-белых» чемпионами, если бы возглавил московский клуб.
С деньгами — да. «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, смог бы он сделать «красно-белых» чемпионами, если бы возглавил московский клуб.
С деньгами — да. «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком.
Размечтался однако, Мостовой. Без тренерского опыта и сразу в "Спартак"?
Пусть начнёт с какой-нибудь команды 2-ой лиги для начала и добьётся с ней каких-либо определённых успехов. С "Велесом", например. Говоря иначе, пусть сначала докажет чего он стоит сам как тренер, прежде чем о деньгах говорить.
Размечтался однако, Мостовой. Без тренерского опыта и сразу в "Спартак"?
Пусть начнёт с какой-нибудь команды 2-ой лиги для начала и добьётся с ней каких-либо определённых успехов. С "Велесом", например. Говоря иначе, пусть сначала докажет чего он стоит сам как тренер, прежде чем о деньгах говорить.