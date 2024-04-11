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В «Пари НН» считают дисквалификацию Юрана необоснованной

вчера, 16:15

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировала на дисквалификацию главного тренера нижегородцев Сергея Юрана.

Футбол — это про эмоции. Чем их больше, тем лучше. Эмоции бывают разные: победные, эйфория, эмоции от поражения, когда не хочется никого видеть и винишь всех вокруг себя. Это первые ощущения, которые возникают после яркого события. Сами КДК определили, что оскорбления судей не было, и это на самом деле так. Юрана наказали за эмоции, за то, что он их показал. Но с такими же эмоциями приходят на стадион болельщики, живут судьи, когда что-то не получается.

Этот пункт в правилах надо пересмотреть. С одной стороны, мы раскачиваем на эти эмоции. Вытаскиваем тренера на флеш-интервью после матча, всовываем ему микрофон в зубы: «Говори». И он, ещё не остыв, говорит то, что думает. Помним слова Галактионова, Карпина. Это люди, которые только что пришли с поля. Провоцируем на эмоции, но наказываем, когда нет никаких оскорблений. Это не совсем правильная конструкция. Если факт оскорбления доказан, безусловно, нужно наказать, но его не было. О каком наказании может идти речь? Это мои рассуждения, они исключительно в пределах моей системы координат и моей логики. Одно противоречит другому, и это неправильно.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:11
Ну, а как иначе.
Сп62
Сп62
вчера в 21:29
КДК из тренера по футболу хочет вылипить Штирлица. Характер нордический и т.д.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:52
Дисква действительно необоснованная. Юран никого не оскорблял, высказался еще достаточно мягко. Лучше бы некомпетентных судей дисквалифицировали, а то им все ошибки сходят с рук.
112910415
112910415
вчера в 17:28
ну, не спрашивайте сразу после матча !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:19, ред.
Опоссумы наступают....
Их много...и они дружны...
Просто за то что Юран их выявил - уже дисква....пусть и условная...
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:05
- Да уж, куда там необоснованной! Ещё и мало дали. Обос.ал человека - и что??? Да ничего страшного, это он "на эмоциях"! Охренеть!!! Большинство убийств, и других преступлений тоже совершаются "на эмоциях". И что, всех прощать? Каждый взрослый человек должен контролировать свои эмоции в любой жизненной ситуации. Ты попробуй президенту такое скажи, и оправдаться не успеешь (я, мол, на эмоциях), как уже будешь в тайге лес валить... И очень долго... Мозги надо включать, когда даёшь интервью...
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:35
Рот зашить нужно..., в футбол играть не умеют, а эмоций полный рот...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:28
Не надо забывать, что футбол это всего лишь игра, а любая игра (даже Лото) это эмоции и надоть подходить к наказаниям чрезвычайно осторожно и не превращать футбол в судебное заседание!)
Иначе теряется и эта составляющая привлекательности игры.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:21
Думаю он прав. На эмоциях можно всякого наговорить. Зачем тогда сразу спрашивать
Гость
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