Главный тренер «Ахмата» назвал причины поражения от «Балтики» со счётом 1:7

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о причинах, по которым команда крупно проиграла калининградской «Балтике» в матче 24-го тура РПЛ (1:7).
Это поражение стало самым крупным в истории грозненского клуба в чемпионатах России.
Конечно, мы сегодня неважно действовали структурно. Очень много единоборств проигрывали, а те детали, которые должны были сделать по игре, у нас не получились. Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне. Конечно, мы должны были использовать отскоки и подходы, которые у нас были, но соперник пятью или шестью ударами все пять голов в первом тайме забил.
О том, чем обусловлено такое количество индивидуальных ошибок
Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять.
Об удовлетворённости моментами тяжело говорить. После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили или оставались на поле, — их надо было посмотреть в деле и уже по ходу правильно оценивать их. Должно быть у тренерского штаба понимание, можем мы в предстоящих играх рассчитывать на этих людей или нет. И если можем, то в каком амплуа и в каких схемах.
"Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне..."
- НЕМНОГО? 1-7 на своём поле - это немного? А сколько же надо пропустить, чтобы стало много? 10? 12? 14?
"После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день..."
- Да многие команды не то, что за тайм - за 15-20 минут игру переворачивают в свою пользу. А в завтрашний день чего смотреть? Я вам и так скажу - Первая Лига. Бороться надо "за выживание", а не "собирать чемоданы" в Пер. Див. заранее... 7 туров впереди...
"Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне..."
- НЕМНОГО? 1-7 на своём поле - это немного? А сколько же надо пропустить, чтобы стало много? 10? 12? 14?
"После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день..."
- Да многие команды не то, что за тайм - за 15-20 минут игру переворачивают в свою пользу. А в завтрашний день чего смотреть? Я вам и так скажу - Первая Лига. Бороться надо "за выживание", а не "собирать чемоданы" в Пер. Див. заранее... 7 туров впереди...