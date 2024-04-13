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Главный тренер «Ахмата» назвал причины поражения от «Балтики» со счётом 1:7

вчера, 20:08
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 7Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о причинах, по которым команда крупно проиграла калининградской «Балтике» в матче 24-го тура РПЛ (1:7).

Это поражение стало самым крупным в истории грозненского клуба в чемпионатах России.

Конечно, мы сегодня неважно действовали структурно. Очень много единоборств проигрывали, а те детали, которые должны были сделать по игре, у нас не получились. Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне. Конечно, мы должны были использовать отскоки и подходы, которые у нас были, но соперник пятью или шестью ударами все пять голов в первом тайме забил.

О том, чем обусловлено такое количество индивидуальных ошибок

Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять.

Об удовлетворённости моментами тяжело говорить. После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили или оставались на поле, — их надо было посмотреть в деле и уже по ходу правильно оценивать их. Должно быть у тренерского штаба понимание, можем мы в предстоящих играх рассчитывать на этих людей или нет. И если можем, то в каком амплуа и в каких схемах.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:31
Вообщем не всё так плохо по его словам)))
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Asper (раскрыть)
вчера в 21:06
Опять вспоминается знаменитая фраза Кличко о том, что в завтрашний день не только лишь все могут смотреть
Asper
Asper ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:59
"После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день..."
И ужасался
Capral
Capral
вчера в 20:52
После такого, уже ничего говорить не надо. Любые оправдания не канают. В следущий раз не надо допускать до такого, тогда и оправдываться не нужно будет.
fek4s5kf9qzw
fek4s5kf9qzw
вчера в 20:38
Главное чтобы сам тренер мог разобраться в этих причинах поражения... Надо держаться всё будет хорошо
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:22
Главный тренер «Ахмата» назвал причины поражения от «Балтики» со счётом 1:7
"Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне..."

- НЕМНОГО? 1-7 на своём поле - это немного? А сколько же надо пропустить, чтобы стало много? 10? 12? 14?

"После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день..."

- Да многие команды не то, что за тайм - за 15-20 минут игру переворачивают в свою пользу. А в завтрашний день чего смотреть? Я вам и так скажу - Первая Лига. Бороться надо "за выживание", а не "собирать чемоданы" в Пер. Див. заранее... 7 туров впереди...
112910415
112910415
вчера в 20:19
не позавидуешь тренеру ...
Гость
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