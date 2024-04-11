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Черчесов: «Институт сборных должен существовать»

вчера, 11:26

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что национальная команда должна продолжать своё существование и развиваться.

РФС в наше непростое время находит возможность договариваться с соперниками. Причём последние две команды — Сербия и Парагвай — уже были совершенно другого уровня. Жалко, что из-за известных событий не удалось сыграть с Парагваем. Это чуть-чуть расстроило.

В моём понимании, институт сборных должен существовать. Я проработал там пять лет, так что знаю, как это важно для команды и страны. Поэтому хочется, чтобы всё в плане сборной двигалось вперёд.

Также Черчесов дал оценку товарищескому матчу против сборной Сербии.

Есть победа 4:0. Но тренер и игроки после игры сказали, что матч был не особо познавательным, из-за удаления он стал скомканным. Хотя моё мнение: наши в этой игре были более заряжены. Думаю, они всё равно бы выиграли. В целом для меня главное, чтобы игры сборной России были. Я всегда, когда команда играет в Москве, хожу на стадион и болею за ребят.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:44
Удивительно, что он уже год считай без работы, неужели ждет приглашение от Спартака?
adekvat
adekvat
вчера в 11:33
Пять лет проработал может еще позовут поработаю.
Гость
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