Черчесов: «Институт сборных должен существовать»

Бывший главный тренер сборной России считает, что национальная команда должна продолжать своё существование и развиваться.

РФС в наше непростое время находит возможность договариваться с соперниками. Причём последние две команды — Сербия и Парагвай — уже были совершенно другого уровня. Жалко, что из-за известных событий не удалось сыграть с Парагваем. Это чуть-чуть расстроило.

В моём понимании, институт сборных должен существовать. Я проработал там пять лет, так что знаю, как это важно для команды и страны. Поэтому хочется, чтобы всё в плане сборной двигалось вперёд.