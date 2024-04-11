Агент Вахании: «Валерий Георгиевич нашёл в нём своего футболиста»

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» , заявил, что у его клиента прекрасный тандем с главным тренером ростовчан .

У Вахании с «Ростовом» долгосрочный контракт, тут даже нечего обсуждать. Он перешёл в клуб достаточно недавно и провёл один полноценный, но надо признать очень положительный, успешный, прогрессивный сезон. Пока его всё должно устраивать. Валерий Георгиевич нашёл в нём своего футболиста. Илья реализует все те моменты, которые хочет видеть тренер. На мой взгляд, у них достойный тандем. Если «Ростов» будет устраивать Илью, а он — «Ростов», я вообще не вижу смысла обсуждать что-либо дополнительно.