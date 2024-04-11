Агент Вахании: «Валерий Георгиевич нашёл в нём своего футболиста»

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, заявил, что у его клиента прекрасный тандем с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным.
У Вахании с «Ростовом» долгосрочный контракт, тут даже нечего обсуждать. Он перешёл в клуб достаточно недавно и провёл один полноценный, но надо признать очень положительный, успешный, прогрессивный сезон. Пока его всё должно устраивать. Валерий Георгиевич нашёл в нём своего футболиста. Илья реализует все те моменты, которые хочет видеть тренер. На мой взгляд, у них достойный тандем. Если «Ростов» будет устраивать Илью, а он — «Ростов», я вообще не вижу смысла обсуждать что-либо дополнительно.
Вахания перешёл в «Ростов» из «Зенита-2» в июле 2023 года. В текущем сезоне 23-летний крайний защитник сыграл 24 матча, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил жёлтую карточку.
Ранее стало известно, что Карпин признан тренером месяца в РПЛ,